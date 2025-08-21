Wanda Nara reveló el motivo por el que Mauro Icardi la llamó: “Me contó la noticia que todos se imaginan”

En su llegada al país, Wanda Nara dio a conocer la gran noticia que le comunicó Mauro Icardi en medio del tenso panorama judicial (Puro Show - El Trece)

El regreso de Wanda Nara a la Argentina tras varios días en Estados Unidos generó expectativas, aunque el foco rápidamente se alejó de los motivos habituales: ni el reencuentro con sus hijos ni los tironeos judiciales con Mauro Icardi se llevaron todas las miradas. Esta vez, las versiones y rumores giraron en torno a la China Suárez y la posibilidad de que esté embarazada.

Al ser consultada sobre la situación con su expareja, Nara no dudó en lanzar declaraciones certeras. “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”, soltó, dejando entrever que podría haber un embarazo y que la información vino de boca de Icardi. Como era de esperarse, el comentario encendió las redes y despertó la curiosidad general.

Sin embargo, la empresaria aclaró el alcance de sus palabras cuando la prensa buscó precisiones sobre el supuesto nuevo integrante en la familia: “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijos, ellos tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”. De ese modo, marcó distancia y responsabilizó a las partes involucradas para cualquier anuncio oficial, sin dejar de alimentar las especulaciones.

Según la empresaria, Icardi llamó para contarle sobre el embarazo de la actriz (Instagram)

También fue consultada por los últimos posteos de la pareja, a lo que ella dejó en claro: “Quiero que me suelten por acá y ustedes. Yo estoy en otra totalmente”.

Momentos más tarde, con la voz quebrada y a las afueras del aeropuerto, Wanda expresó: “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima porque todo lo que va a vivir y muestra, no es real. Como mujer, soy empática y me compadezco, pero ojalá alguna ex se hubiera, que después aparecieron, nadie me anticipó nada. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”.

Y respecto al trato a sus hijas, expresó: “El colegio de Turquía sale 150 mil dólares por chico y pagar por eso a niños simplemente por venganza, cuando a tus propios hijos no les pagas es raro. Es violencia para las nenas, hoy no ven la televisión, pero el día de mañana, sí. Todo queda grabado y registrado, quizás no ven esto, pero sí que no tiene tiempo para su cumpleaños y otros tipos de festejos. Todas esas cosas duelen”

Ni el clima judicial, ni el aterrizaje en Ezeiza desviaron la atención de los reporteros. Por estas horas, la versión sobre un supuesto embarazo de la China Suárez domina la charla del espectáculo, mientras Wanda redobla su perfil frontal y aprovecha cada aparición para dejar frases que no pasan inadvertidas.

