Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Wanda Nara eligió Los Ángeles para un viaje que mezcla secretos de producción, glamour y un testimonio personal fuerte. Según pudo saber Teleshow en exclusiva, la empresaria y figura mediática viajó a la ciudad californiana convocada especialmente para ser parte del debut de La Divina Noche, el programa de Dante Gebel. El ciclo, que estrena su temporada en octubre por El Trece con un formato de grandes entrevistas y figuras internacionales, buscó en Wanda su invitada inaugural, una de las mujeres más resonantes del espectáculo argentino.

La producción de Gebel reservó para ella el tratamiento de una estrella: la llegada en un auto clásico de Hollywood, tours por los puntos más emblemáticos y una agenda diseñada para destacar el magnetismo de la invitada principal.

Wanda Nara viajó especialmente a Los Ángeles para el primer programa de La divina noche (Gentileza El Trece)

En el primer programa, un set cálido sirvió de escenario para una charla donde Wanda decidió sincerarse ante el conductor. Por primera vez, abordó en público aspectos delicados de su salud y repasó algunos de los episodios centrales de su vida. Las cámaras tomaron el momento exacto en el que se quebró al hablar de una etapa difícil de su infancia, el vínculo con sus exparejas y también, por instantes, mostró una faceta espiritual que pocas veces había expresado en los medios. La entrevista construyó una Wanda vulnerable y distinta a la imagen habitual de figura imbatible. Las emociones fueron protagonistas y la conversación dejó, además de noticias de interés, material inédito sobre la empresaria.

Wanda Nara participó el primer ciclo de entrevistas de Dante Gebel para La divina Noche, en Los Ángeles (Gentileza El Trece)

Wanda Nara se sinceró y emocionó al recordar parte de su infancia y de su vida con Dante Gebel (Gentileza El Trece)

El disparador de su viaje a Los Ángeles mantuvo expectante a sus seguidores, quienes encontraron solo pistas en sus publicaciones y comentarios. Aunque la información sobre la grabación permaneció bajo estricta reserva en la previa, ahora se confirmó que la participación en La Divina Noche motivó el traslado. Wanda desvió preguntas sobre los detalles concretos de la producción, incrementando el misterio en torno a esta movida profesional. Lo que sí se dejó ver fueron escenas de los preparativos: asistencia puntual al set de grabación, acompañada por su amigo y estilista Kennys Palacios, y un vestuario seleccionado especialmente para la ocasión.

Wanda Nara disfrutó de la primera entrevista del ciclo La Divina Noche con Dante Gebel a donde llegó con un espectacular auto de color naranja (Gentileza El Trece)

Aprovechando la invitación para mezclar obligaciones y placer, Wanda se movió por Los Ángeles con la soltura de una local. Visitó parques temáticos, exploró el circuito de tiendas de lujo y sumó imágenes a sus redes para mantener informada a su audiencia global. Los parques de Universal Studios marcaron uno de los puntos centrales de su itinerario, paseando por sus calles, accediendo a atracciones de última generación y fotografiándose junto a los monumentos más icónicos del lugar. No faltaron referencias a películas, guiños al universo de Mario Bros y un café temático de Hello Kitty, destino obligado para fans de la cultura pop internacional.

El viaje fue también escaparate de cambios de estilo. Wanda optó por un look híbrido, cómodo pero pensado: body lencero negro, pantalón holgado, gorra deportiva y zapatillas coloridas para recorridos amplios, y conjuntos deportivos de inspiración basketball para las escapadas más urbanas. Las instantáneas demuestran que la empresaria invierte tanto tiempo seleccionando sus outfits como eligiendo sus destinos, y cada pase de moda fue debidamente registrado por las cámaras propias y curiosos.

Wanda Nara disfrutó de las atracciones de los parques temáticos de Universal en Los Ángeles (Instagram)

Entre visita y visita, la empresaria reservó tiempo para sumarse a la fiebre de las compras en Rodeo Drive. Las tres cuadras donde conviven las grandes marcas de lujo vieron pasar a Wanda y sus adquisiciones exclusivas. Sus historias de Instagram funcionaron como escaparate paralelo y dieron cuenta de nuevas adquisiciones, prendas y accesorios que sumó a su colección personal. En Universal Studios tampoco faltaron souvenirs: llenó el baúl de su auto con objetos de Hello Kitty y juguetes “para las chiquitas”, en alusión a sus hijas con Mauro Icardi.

El recorrido por Universal Studios Hollywood fue más que una salida recreativa; ese contexto sirvió como telón de fondo para su faceta más lúdica y su búsqueda de nuevas experiencias familiares. Las selfies en la entrada principal junto al globo emblema, las visitas a la fuente con esculturas alusivas al mundo del cine, y la selección de nuevas atracciones como el simulador de Mario Bros marcaron el pulso de sus días en la ciudad estadounidense. La moda, el entretenimiento y el trabajo artístico se reunieron de manera natural entre los sets, los locales y las zonas de descanso tematizadas.

Después de esta agenda repleta de actividades, Wanda Nara aterrizó este jueves en Buenos Aires. Su regreso cierra el círculo de un viaje que combinó producción televisiva, turismo y momentos de introspección, y adelanta un estreno televisivo que promete dar mucho de qué hablar en las semanas siguientes.