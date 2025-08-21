El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero

Jazmín Romero Guercio, hija de Eliana Guercio y Sergio Romero, destaca como promesa del tenis argentino

Jazmín Romero Guercio es conocida por ser la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero, pero la notoriedad familiar no define su principal faceta. La adolescente de 15 años canaliza su vocación en el deporte blanco, donde su pasión y disciplina por el tenis marcan una diferencia respecto de otros hijos de figuras conocidas.

Lejos del circuito futbolístico de su padre, exarquero de la Selección y actual integrante del plante de Boca Juniors, la joven optó por la raqueta y la cancha de polvo de ladrillo. En el camino, contó con el respaldo incondicional de sus padres, quienes desde que la familia regresó a Buenos Aires tras varios años en Europa, apostaron por su desarrollo como jugadora. Esta determinación sobresale en cada participación y entrenamiento, como evidencian los posteos cotidianos que comparte su madre en redes y entrevistas, donde repite: “Jazmín está entrenando tenis todos los días y ya compite. Es lo que más le gusta y apasiona“.

La joven de 15 años recibe apoyo familiar y patrocinio en su carrera deportiva, alejándose del fútbol de su padre

Una serie de publicaciones en Instagram acompañan este proceso de entrenamiento. En una de ellas, la exvedette revela con orgullo la imagen de su hija en plena competición, celebrando: “Felicitaciones Cachorra. Estás haciendo un gran trabajo”, un mensaje que condensa apoyo familiar y seguimiento continuo. En otra foto, Guercio agradece a las marcas deportivas que patrocinan a la joven, subrayando la seriedad y el nivel de dedicación asumidos por la adolescente y el compromiso de sus entrenadores.

El perfil deportivo de la mayor del clan Romero Guercio se consolidó tras presencia en eventos y exhibiciones televisadas, como la despedida oficial de Juan Martín del Potro donde Jazmín participó junto a figuras del espectáculo. Ese día llamó la atención la sobriedad y el compromiso técnico, lo que motivó comentarios elogiosos de quienes presenciaron el torneo.

Jazmín entrena diariamente y ya compite en torneos, mostrando disciplina y pasión por el tenis

El estímulo se ve reforzado por el entorno familiar. Por este motivo, la exposición de la deportista despierta particular interés y alimenta la percepción de que su dedicación supera el umbral habitual. Es claro que, con el entrenamiento y nivel que posee, comienza a perfilarse como una promesa del tenis y cada vez que sus padres comparten imágenes de su preparación en redes, recibe mucho cariño por parte de sus seguidores.

El vínculo de Jazmín Romero Guercio con el tenis trasciende los límites de la práctica diaria y de la competencia local. Gabriela Sabatini, ídola y referente del tenis femenino nacional, accedió a grabar un video jugando junto a Jazmín, el cual fue reproducido durante la fiesta de 15 de la joven. “Si hablamos de emociones... Este video se llevó todos los aplausos. La única Gaby Sabatini. La amamos muchísimo. Gracias por tu generosidad”, escribió Eliana en Instagram.

La exposición en redes sociales y eventos televisados consolida la imagen de Jazmín como joven tenista

Además, la panelista recordó hace algunos meses en A La Barbarossa (Telefe), el momento en el que se dio el vínculo con la estrella del tenis y la joven. Según relató, durante un partido de ATP, Sergio “Chiquito” Romero y Sabatini se cruzaron y comenzaron a charlar, mientras que Jazmín seguía concentrada viendo el encuentro hasta que él la invitó a unirse a la conversación.

"Cuando bajo me doy cuenta de que era Gaby, dije menos mal que vine. Porque yo me quería quedar mirando el partido porque estaban junto en medio de un punto y yo soy muy atenta, a mí me encanta mirar. Entonces cuando mi papá me llamó dije ‘no, para que termine elgameal menos’, y me dijo ‘no, vení’... Un amor", contó Jazmín al aire del programa.

“Ahí empezamos a hablar más con ella, más que nada para que nos asesore con Jazmín, si veníamos bien con los entrenamientos, si le parecía que tenía que cambiar algo. Y se me ocurrió proponerle a ver si nos quería dar una mano, y se re copó, con todo el amor”, relató Eliana Guercio.