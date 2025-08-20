Teleshow

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

La mascota fue un obsequio del productor a la modelo cuando recién empezaban a salir ante los ojos de todos en la pista de ShowMatch

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 15 años de su perro (Foto: Instagram)

El 20 de agosto de 2025, una mañana distinta envolvió la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso. Allí, celebraron los 15 años de Moro, el perro que Pedro le regaló a Paula al principio de la relación. El festejo —compartido a través de historias en Instagram— dejó entrever la emoción de una familia que se levantó más temprano de lo habitual, convencida de que algunos aniversarios merecen ser celebrados como pequeños milagros cotidianos.

En las imágenes, Moro lleva un gorro de fiesta celeste con el número quince, junto a una torta decorada con galletas que lo corona como el homenajeado del día. “Nos levantamos todos más temprano para festejar”, escribió Chaves, con el sentimiento dulce de quien sabe que estos rituales tejen la memoria de un hogar. Los perros de la familia rodean a Moro, expectantes ante el desfile de bocados y muestras de afecto.

La historia de la mascota remonta a uno de los escenarios mediáticos más populares: Paula recuerda con nitidez cómo en 2010, por una publicidad, pidió un perro como regalo. “Todo empezó en Showmatch. Año 2010. Se regalaban perros por un anuncio que había de un alimento balanceado. No desaproveché oportunidad y pedí que me regalen uno”, relata. Pronto, Pedro, con quien estaba en plena etapa de cortejo, concretó ese deseo, y un pequeño cachorro se sumó a la aventura de la pareja.

Moro fue un regalo que
Moro fue un regalo que le hizo Alfonso a Chaves en el año 2010

Un corte del icónico programa muestra el instante donde la adopción se hacía realidad frente a las cámaras: “Tenía 35 días. Yo creo que se lo sacaron antes a la mamá (Obvio que en aquella época no tenía conciencia de los criaderos y perros de raza)”, confesó Paula, quien hoy en día es una gran defensora de los animales. La reflexión sobre la falta de conciencia en torno al origen de los animales de compañía resuena en la sinceridad de sus palabras.

Casi como un rito de paso, “Este chabón hoy cumple 15 años. Jamás se lo festejamos, pero este año amerita”, expone Paula Chaves. Hoy, Moro —con su hocico blanco y mirada noble— se convierte en el venerable de la casa. Cerca de él, el resto de los perros de la familia acompaña desde la sombra y el silencio una escena de absoluto amor.

La frase ‘No se cumplen 15 todos los días’ cobra vida en una de las imágenes donde Moro recibe un trozo de torta, rodeado por las miradas atentas de sus compañeros. Al repartir los bocados, la mano de la modelo encarna esos pequeños gestos que construyen la alegría cotidiana. En otra foto, la exconductora de Bake Off distendida sonríe desde la cama junto al agasajado en la etapa final de su embarazo y recuerda una de sus travesuras: “El día que se tomó el líquido de la vida eterna”.

Moro estuvo presente en todos
Moro estuvo presente en todos los momentos importantes del matrimonio (Foto: Instagram)

El pastel, ya cortado, permanece como símbolo del festejo; el gorro azul en la cabeza canosa de Moro y la luz cálida del entorno sellan un capítulo más de una historia común a tantas familias: la del paso del tiempo y la gratitud hacia sus animales. Desde aquel cachorro de treinta y cinco días, frágil y lleno de futuro, hasta este presente, Moro se consolidó como testigo y protagonista de todos los cambios, desafíos y alegrías de la pareja.

En definitiva, el paso de los años se advierte con claridad en la quietud de un perro que ha dado todo a cambio de una vida dentro del hogar. Para la familia Chaves-Alfonso, cada cumpleaños de Moro es mucho más que una fecha en el calendario: es una celebración del amor recibido, del trayecto recorrido y del deseo —íntimo y humano— de que estos lazos duren un poco más.

