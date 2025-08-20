Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Marcos Ginocchio explora la nostalgia y la superación en su nueva canción “Recuerdo” (Video: X)

Marcos Ginocchio presentó “Recuerdo”, una canción inédita que suma una nueva faceta a su vínculo con el público, profundizando en la nostalgia y el aprendizaje personal tras una ruptura amorosa. El ganador de Gran Hermano 2022 compartió la composición en una transmisión en vivo y recibió mensajes de afecto y reacciones inmediatas de sus seguidores. Después de “¿Qué pasó?” y “Hay razones”, el joven eligió dar un paso más con una letra que explora los sentimientos asociados al duelo sentimental, la gratitud y la superación.

La canción “Recuerdo” intercala frases que evocan la pérdida, la memoria y la resignificación del vínculo terminado. En la interpretación en vivo, entonó: “Amor, dondequiera que estés, que mi mente te recuerde lo lindo que era tenerte y lo feo que es perderte”.

El tema avanza sin idealizar la nostalgia. Frente a la pregunta sobre cómo sobrellevar la soledad, la letra insiste en lo constructivo de aceptar la distancia: “Me quedo sin ti, pero sé que estás mejor así, lo acepté”. En la transmisión seguida por más de 150 mil usuarios, el propio Ginocchio aseguró: “Los corazones iluminados merecen ser bien amados”, reforzando la idea de revalorizar lo vivido y de desear lo mejor para la otra persona.

El ganador de Gran Hermano 2022 presentó su tercer tema en una transmisión en vivo con más de 150 mil seguidores

Marcos Ginocchio aclaró las características de la composición: “Es un poco más movida que las anteriores. Por eso como que también es más aguda. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Está divertida también”. El músico eligió compartir la canción componiéndola y grabándola con los recursos y el tiempo que tiene a disposición, insistiendo en que “las armo con poco tiempo, por eso a veces están tan desajustadas, no encajan bien, pero bueno, es para pasar el rato con ustedes”.

El lanzamiento de esta tercera propuesta artística refuerza la secuencia que empezó con “¿Qué pasó?” y continuó con “Hay razones”. Las canciones anteriores ya evidenciaban el registro íntimo y confesional del influencer, cuyas letras se centran en la exploración emocional y en la honestidad ante quienes lo siguen.

Durante la transmisión, el campeón de GH compartió además aspectos de su vida diaria y respondió a cuestiones habituales de sus seguidores. Hizo referencia a su interés por el bienestar físico, destacando: “Mucho trabajo, mucho estudio. Yo estuve haciendo mucho ejercicio también, porque bueno, ya saben que yo hago ejercicio siempre. Ahora estoy haciendo tipo calistenia. Me voy a la plaza, ejercicio, salto la soga, tomo sol”. Relacionó estos hábitos con su salud mental y subrayó la importancia de cuidar el cuerpo: “Hacer ejercicio, cualquiera que sea, mover un poco el cuerpo es vida”.

Ginocchio compartió detalles de su vida diaria, rutinas de ejercicio y hábitos saludables durante el lanzamiento

El joven también habló sobre sus rutinas de descanso: “Me voy a acostar temprano. Voy a hacer un par de cosas en la compu y me voy a acostar temprano. Dicen que eso también es importante, acostarse temprano. Así es cuando tu cuerpo se recupera más. Supuestamente hay un horario en la noche que producís más hormonas y una de esas es la que te ayuda a recuperar”.

El contacto con los seguidores se mantiene cercano y despojado de artificios. “Ya con las cartitas que me envían, cuando estoy en la noche, con eso estoy más que suficiente. Así que si quieren, me envían cartitas, pero regalos más no, por favor”, dijo en la misma transmisión. El músico agradeció de modo reiterado el apoyo recibido: “Muchas gracias a los que les gustó la canción y están comentando. Muchas gracias”.

Marcos Ginocchio aclaró que no busca una carrera profesional como cantante pese a su éxito musical

El espacio de diálogo incluyó preguntas sobre sus hábitos alimenticios —“Cambié bastante mi dieta. Antes estaba comiendo mucha carne, ahora la estoy tratando de evitar. Como mucha ensalada. Me doy cuenta que es más rico y también saludable”— y comentarios sobre su vida familiar y el apego a sus mascotas, como Morita, la perra que adoptó dentro de la casa de GH, otro factor de conexión con la audiencia.

Además, aclaró durante el vivo que sus incursiones artísticas no implican un proyecto profesional musical: “Muchos me preguntaron si en algún momento quisiera ser cantante y no, la verdad es que no quiero ser cantante porque no tengo ni el equipo y tampoco tengo la voz. Y si tuviese todo eso, tampoco tengo el tiempo para hacerlo”.