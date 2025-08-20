Teleshow

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

El ganador de Gran Hermano 2022 llamó la atención de sus fanáticos con una composición inédita que explora la superación tras una ruptura, recibiendo reacciones y mensajes de apoyo en medio de un live de Instagram

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Marcos Ginocchio explora la nostalgia y la superación en su nueva canción “Recuerdo” (Video: X)

Marcos Ginocchio presentó “Recuerdo”, una canción inédita que suma una nueva faceta a su vínculo con el público, profundizando en la nostalgia y el aprendizaje personal tras una ruptura amorosa. El ganador de Gran Hermano 2022 compartió la composición en una transmisión en vivo y recibió mensajes de afecto y reacciones inmediatas de sus seguidores. Después de “¿Qué pasó?” y “Hay razones”, el joven eligió dar un paso más con una letra que explora los sentimientos asociados al duelo sentimental, la gratitud y la superación.

La canción “Recuerdo” intercala frases que evocan la pérdida, la memoria y la resignificación del vínculo terminado. En la interpretación en vivo, entonó: “Amor, dondequiera que estés, que mi mente te recuerde lo lindo que era tenerte y lo feo que es perderte”.

El tema avanza sin idealizar la nostalgia. Frente a la pregunta sobre cómo sobrellevar la soledad, la letra insiste en lo constructivo de aceptar la distancia: “Me quedo sin ti, pero sé que estás mejor así, lo acepté”. En la transmisión seguida por más de 150 mil usuarios, el propio Ginocchio aseguró: “Los corazones iluminados merecen ser bien amados”, reforzando la idea de revalorizar lo vivido y de desear lo mejor para la otra persona.

El ganador de Gran Hermano
El ganador de Gran Hermano 2022 presentó su tercer tema en una transmisión en vivo con más de 150 mil seguidores

Marcos Ginocchio aclaró las características de la composición: “Es un poco más movida que las anteriores. Por eso como que también es más aguda. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Está divertida también”. El músico eligió compartir la canción componiéndola y grabándola con los recursos y el tiempo que tiene a disposición, insistiendo en que “las armo con poco tiempo, por eso a veces están tan desajustadas, no encajan bien, pero bueno, es para pasar el rato con ustedes”.

El lanzamiento de esta tercera propuesta artística refuerza la secuencia que empezó con “¿Qué pasó?” y continuó con “Hay razones”. Las canciones anteriores ya evidenciaban el registro íntimo y confesional del influencer, cuyas letras se centran en la exploración emocional y en la honestidad ante quienes lo siguen.

Durante la transmisión, el campeón de GH compartió además aspectos de su vida diaria y respondió a cuestiones habituales de sus seguidores. Hizo referencia a su interés por el bienestar físico, destacando: “Mucho trabajo, mucho estudio. Yo estuve haciendo mucho ejercicio también, porque bueno, ya saben que yo hago ejercicio siempre. Ahora estoy haciendo tipo calistenia. Me voy a la plaza, ejercicio, salto la soga, tomo sol”. Relacionó estos hábitos con su salud mental y subrayó la importancia de cuidar el cuerpo: “Hacer ejercicio, cualquiera que sea, mover un poco el cuerpo es vida”.

Ginocchio compartió detalles de su
Ginocchio compartió detalles de su vida diaria, rutinas de ejercicio y hábitos saludables durante el lanzamiento

El joven también habló sobre sus rutinas de descanso: “Me voy a acostar temprano. Voy a hacer un par de cosas en la compu y me voy a acostar temprano. Dicen que eso también es importante, acostarse temprano. Así es cuando tu cuerpo se recupera más. Supuestamente hay un horario en la noche que producís más hormonas y una de esas es la que te ayuda a recuperar”.

El contacto con los seguidores se mantiene cercano y despojado de artificios. “Ya con las cartitas que me envían, cuando estoy en la noche, con eso estoy más que suficiente. Así que si quieren, me envían cartitas, pero regalos más no, por favor”, dijo en la misma transmisión. El músico agradeció de modo reiterado el apoyo recibido: “Muchas gracias a los que les gustó la canción y están comentando. Muchas gracias”.

Marcos Ginocchio aclaró que no
Marcos Ginocchio aclaró que no busca una carrera profesional como cantante pese a su éxito musical

El espacio de diálogo incluyó preguntas sobre sus hábitos alimenticios —“Cambié bastante mi dieta. Antes estaba comiendo mucha carne, ahora la estoy tratando de evitar. Como mucha ensalada. Me doy cuenta que es más rico y también saludable”— y comentarios sobre su vida familiar y el apego a sus mascotas, como Morita, la perra que adoptó dentro de la casa de GH, otro factor de conexión con la audiencia.

Además, aclaró durante el vivo que sus incursiones artísticas no implican un proyecto profesional musical: “Muchos me preguntaron si en algún momento quisiera ser cantante y no, la verdad es que no quiero ser cantante porque no tengo ni el equipo y tampoco tengo la voz. Y si tuviese todo eso, tampoco tengo el tiempo para hacerlo”.

Temas Relacionados

Marcos GinocchioGran Hermano

Últimas Noticias

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La conductora compartió cómo fue el proceso de reencuentro con el polista, marcado por una pausa en la comunicación y un redescubrimiento mutuo

Pampita se sinceró y contó

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La bailarina abrió la cajita de preguntas en sus redes sociales y se refirió a su pelea con la mediática

La respuesta de Melody Luz

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

Una imagen de la cantante posando con Simón Gaete durante su adolescencia, se viralizó tras ser publicada en Instagram por el artista

La foto retro de un

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Georgina Barbarossa, Sabrina Rojas, Karina Iavicoli, Galia Moldavsky, Connie Ansaldi y Débora Damato respaldaron a la actriz en medio del escándalo

El apoyo de las famosas

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La artista no ocultó su entusiasmo tras enterarse de los elogios de uno de sus ídolos, alimentando las esperanzas de verlos compartir estudio y escenario en un futuro cercano

Las estrellas internacionales que podrían
ÚLTIMAS NOTICIAS
La contaminación por plásticos deja

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

TELESHOW
Pampita se sinceró y contó

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”