La nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que hizo estallar las redes: “Un especialista en montaje”

El video de la China Suárez que mostró un lado diferente de Mauro Icardi (Video: Instagram)

Las redes sociales se convirtieron en un gran campo de batalla, silenciosa en algunos casos y más ruidosa en otros. En el caso de la China Suárez y Wanda Nara es el lugar perfecto para sacar a relucir todas las diferencias que tienen. Sin embargo, son contadas las veces que demostraron este lado y más numerosas las coincidencias no solo en ropa, accesorios, sino en momentos de la vida.

Mientras la China establece su nueva vida en Estambul junto a Mauro Icardi, en una propiedad que adquirieron para escapar de la sombra de Wanda, se encuentran en la ardua tarea de adquirir muebles y refaccionar el lugar que se convertirá su hogar. La actriz de El Hilo Rojo compartió una faceta desconocida del delantero del Galatasaray en modo 100% Bob el Constructor, pero los internautas recordaron una vieja historia de la conductora de Bake Off Famosos.

“Un hombre que resuelve vale x 1000″, es el título que le puso Suárez al video, en el que se puede ver a Icardi haciendo cosas alrededor de la casa, manejando y en momentos de plena intimidad. Esto no es extraño para las personas que hace años que siguen a Wanda, puesto que, cuando se mudó con sus cinco hijos a Turquía, tuvo la misma rutina y mostró a su expareja ensamblando los muebles de un reconocida marca sueca.

“¿Cómo fue mudarse a Turquía?“, fue la pregunta que le dejó un seguidor meses atrás y la respuesta no tardó: ”Lindo. La casa estaba amueblada, pero a mí siempre me faltan muebles y amo decorar“. Los muebles que le gustan son para armar en casa, por lo que se necesita seguir las instrucciones y aseguró: ”Confieso que no sé montar, tengo un especialista en montaje“.

El viejo posteo de Wanda que circuló en redes

Los comentarios no tardaron en comenzar a circular: “Lo obsesionada que está la amante del marido con Wanda con ser y hacer todo lo que Wanda hacía con la familia. El nivel de estudio q hizo durante 3 años la amante es TREMENDO y da miedo“; ”Lo único que les queda es vivir en el pasado”; “Que miedo cómo copia todo”; “Wanda hace ravioles, la China hace ravioles”; “Más bien intenta hacer ravioles.... nunca le salen”, fueron algunas de las reacciones.

Otra de las coincidencias recientes fue hace algunas semanas. Se trató de algo de índole fashion durante un paseo en bicicleta por la costa del Bósforo. En el breve video y las postales difundidas, Icardi aparece montado en una bicicleta eléctrica sobre el fondo arquitectónico de Estambul, en medio de edificaciones que revelan siglos de historia. La imagen muestra una tranquilidad rotunda y un alejamiento de la presión habitual que rodea a las figuras del fútbol internacional. Suárez, en una toma capturada desde la perspectiva de su acompañante, lidera el trayecto junto al agua, pasando por yates anclados en la costa y con el mar del Bósforo a escasos metros.

La nueva coincidencia fashion de Wanda y la China

Surgió un inesperado foco de atención sobre la indumentaria de Eugenia. El catsuit, prenda que se ha consolidado como ícono de la moda estacional, adquirió renovada relevancia. La actriz eligió un diseño oscuro y ceñido al cuerpo para su travesía en bicicleta, lo que derivó en inmediatas comparaciones con la reciente aparición de Wanda Nara en la Patagonia argentina. Nara había optado por un modelo similar, en tono gris, que utilizó durante una escapada a la nieve en Cerro Bayo. La coincidencia en los estilos encendió las redes, que interpretaron el paralelismo como un nuevo capítulo en la llamada “guerra silenciosa” de moda entre ambas.

Las imágenes de Wanda en la montaña, con botas blancas y enmarcada por los paisajes patagónicos, se contrastaron con las de Suárez recorriendo la costanera turca. Ambas propuestas, aunque separadas por miles de kilómetros y diferentes estaciones, destacaron las virtudes del catsuit: permitió a Nara lucir comodidad y sofisticación al mismo tiempo que se protegía del frío, y a Suárez disfrutar de un look funcional durante una jornada romántica y activa.