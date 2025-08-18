Teleshow

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

Desde el aeropuerto, donde le prohibieron la salida del país por adeudar la cuota alimentaria, el músico se refirió al vínculo actual con su expareja. “Yo pienso en lo mejor para mi hija”, aseguró

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

L-Gante no pudo salir del país por incumplir con la cuota alimentaria (VIdeo: Puro Show, El Trece)

Este fin de semana, L-Gante se topó con una situación inesperada apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza. Elián Valenzuela, acompañado de su representante Maxi el Brother, estaba por volar rumbo a México cuando, en el control de Migraciones, le informaron que no podía salir del país. La razón: una prohibición de viajar al exterior por la deuda de la cuota alimentaria de su hija Jamaica. Minutos antes, y sin imaginar el desenlace que le aguardaba, Valenzuela dialogó con el programa Puro Show y abordó la posibilidad de la restricción. “Ahora vamos a ver si es cierto y qué pasa, ahora vamos a hacer la prueba”, dijo con el tono desafiante de quien conoce los vaivenes de la vida pública.

En el mismo pasillo de partidas, con el ruido de los viajes a punto de comenzar, L-Gante eligió hablar de su vida sentimental. Puso en primer plano su vínculo con Tamara Báez, la madre de su hija, con quien se rumoreó un acercamiento desde hace días. “No estamos juntos, pero nos pudimos ver después de un año”, compartió Elián. El encuentro, según él, fue intenso, cargado de muchas conversaciones y asuntos por ordenar. “Sí, es lo que habíamos charlado, que ella tenía que pensar todo esto. En pareja no estamos, lo que sí es que hace más de un año que no nos veíamos y el reencuentro fue groso para nosotros, teníamos muchas cosas que hablar, muchas cosas que poner en orden”.

Se habló de amor también, incluso en medio de los conflictos legales que enfrentan. L-Gante contó que llegó ese momento en el que hablaron de lo sentimental, del pasado y del posible futuro. Tamara, según él, pidió tiempo, aire, una pausa para pensar y decidir. “Ella tiene que tener su tiempo para pensar sola, sin apurarse, me dijo que quiere tomarse un tiempo para pensar. Yo también lo entiendo porque no era cosa de que porque se hubiera separado nos teníamos que poner en pareja ya”, explicó sin rodeos. Cuando le preguntaron si quería volver con ella, fue honesto: “Estaría bueno, yo pienso más en lo mejor para mi hija porque en el momento en que nos reencontramos lo que más disfrutamos fue eso”.

Mientras el cantante procesaba el golpe burocrático del impedimento para salir del país, su representante Maxi el Brother eligió publicar su descargo en redes sociales. Primero agradeció a la organización mexicana que aguardaba a Elián y después disparó: “Lástima que los corruptos de acá inventan denuncias para no dejarlo salir del país a L-Gante. Igual ya resolvimos. ¡Pero Elián no debe y no está en ninguna lista!”. Una defensa pública con la que intentó despejar rumores y acusaciones.

Pero mientras en el aeropuerto se acumulaban las tensiones, en las redes sociales, Tamara Báez escribía mensajes que destilaban introspección y distancia. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, expresó. Junto a una imagen divertida, la influencer dejó en claro su deseo de estar sola. En otra historia de Instagram, sumó una cita: “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente”. Después confesó: “Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”. En medio de estas publicaciones, compartió una foto de Jamaica sentada en un avión y la frase: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, con el emoji de un corazón formado con las manos.

Días antes, la noticia de la posible reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez circuló veloz por la escena del espectáculo argentino. Luego de años de distancias y tensiones mediáticas, las imágenes familiares publicadas encendieron versiones de acercamiento. El propio L-Gante admitió que, tras un mes de giras por Europa, volvió al país con la intención de acomodar su vida personal. “Ahora me siento rebien. Volví de Europa, donde estuve un mes haciendo muchos shows, cansado, queriendo volver a casa, y ahora que vine, acomodé un montón de cosas”, contó en Los Profesionales de Siempre. Fue la ocasión en que oficializó el reencuentro: “La familia es lo primero”. Las muestras de cercanía, videos familiares y publicaciones alimentaron la historia de una pareja que busca recomponerse por la armonía del hogar, aun con matices y sin certezas definitivas.

El regreso público entre el cantante y la influencer irrumpió con fuerza. En ese contexto, L-Gante explicó la razón del reencuentro: “Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien”. En el centro, el bienestar de Jamaica, siempre la prioridad. El músico aseguró: “Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto momento, cuando estaba con Wanda, le aconsejé que luche por recuperar a su familia y que se lleven bien”. Su mirada busca calma y armonía tras las turbulencias, en medio de la exposición y los tropiezos de la vida mediática.

Dolor en la televisión: murió

La felicidad de Carolina Baldini

María Fernanda Callejón y Ricky

Pampita y Martín Pepa reconciliados:

