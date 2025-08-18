Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Carolina Amoroso celebró su cumpleaños número 40 embarazada de ocho meses y rodeada de familiares y amigos (Candela Teicheira)

“Acá estoy, creyendo en mi final feliz desde hace unos años. Gracias mi amor”, expresó Carolina Amoroso en una imagen publicada en redes junto a su esposo Guido Covini, antes de soplar las velas de una torta decorada con el número 40. La periodista y conductora de Infobae En Vivo celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, en un festejo íntimo que coincidió con los días previos al nacimiento de su primer hijo.

La celebración, que tuvo lugar el fin de semana posterior al 14 de agosto, reunió a figuras cercanas a la presentadora, entre ellos el periodista Joaquín Sánchez Mariño, el analista político Gonzalo Aziz y compañeras de TN, otro de los medios en los que se desempeña desde hace varios años. En todas las fotografías compartidas en sus redes, Carolina se mostró sonriente y orgullosa, luciendo su embarazo avanzado, cuya fecha de parto está prevista para principios de septiembre.

En su cuenta de Instagram, la periodista compartió: “Feliz cumpleañito para mí”, acompañando la publicación con la canción Señora de las 4 Décadas, de Ricardo Arjona. La periodista, reconocida principalmente por su labor en noticias internacionales, también se fotografió con colegas y amigos, quienes la saludaron públicamente a través de mensajes en redes sociales.

Días antes del festejo, Amoroso anunció su decisión de pausar su actividad profesional para enfocarse en la etapa final de su embarazo. “Comienzo mi descanso en este espacio antes de la llegada de mi bebé. El noticiero sigue en manos del mejor equipo”, afirmó la conductora, que además de participar en el stream Infobae en Vivo, conduce en los canales TN, Eltrece y en Cadena 3 Argentina.

“Amo hacer Está Pasando. Es un privilegio y una responsabilidad acompañarlos todos los días. Además, me da la posibilidad de trabajar con estos grandes profesionales y hermosas personas que me hacen mejor. Me tomo un tiempito para descansar antes de que llegue mi bebé. Gracias a todos por acompañarme en este camino y nos vemos prontito”, expresó, en el ciclo que conduce justo antes de entrar en licencia.

Previamente, a poco más de un mes de convertirse en mamá por primera vez, la periodista abrió las puertas de su intimidad y mostró el emotivo baby shower que organizaron sus amigas, con detalles selváticos y mucho humor. Pero no solo lo contó en redes sociales: también lo relató en plena emisión de Infobae en vivo, donde, entre risas y reflexiones, dejó ver su costado más personal.

“Fue mucha producción con temática de animales de la selva, que yo lo elegí para mi bebito”, dijo Amoroso. En paralelo, en su cuenta de Instagram mostró que la ambientación fue un universo completo: jirafas, leones y elefantes en miniatura poblaron cada rincón del lugar, decorado con globos verdes y dorados, vajilla temática y hasta una torta de un solo piso, alta e imponente. Un detalle no pasó desapercibido: en algunos vasos podía leerse “Baby V”, lo que abrió especulaciones sobre el posible nombre del bebé.

La periodista explicó que, a diferencia de algunas tendencias actuales que proponen baby showers más espirituales o alternativos, ella optó por la versión clásica: “Se usa un baby shower que no es como tal, sino el baby blessing, algo más hippie, que yo no lo hice. El mío fue tradicional”. Las organizadoras, tres amigas cercanas, no escatimaron en creatividad. Según relató con humor, armaron listas y consignas que sus invitados debieron completar con dedicación. “La gente tuvo que laburar mucho…”, bromeó.

Entre los juegos, no faltaron los clásicos. Hubo mímicas, desafíos y una sección donde los participantes debían predecir qué tareas asumirá cada uno de los futuros padres. “Estoy muy enojada con mis amigas porque nadie tiene fe en mi marido, sobre todo en lo importante”, lanzó con ironía. También destacó que entre los consejos que dejaron para ella y Guido, el más repetido fue el de “dormir”, una recomendación tan universal como inalcanzable para los padres primerizos.

“Fue relindo”, resumió Carolina. La emoción fue palpable cuando comparó su experiencia con la de una amiga: “Hace poco fui al baby shower de una de las personas que estaba en las fotos conmigo y hubo rituales con deseos para el bebé. En el mío hubo carbohidratos, juegos, consignas, decoración temática…”. Y lejos de rechazar los rituales más simbólicos, se mostró a favor: “Yo todos estos rituales los banco. Además, tengo un grupo de amigas bastante manijas y muy buenas organizando”, recordó y mencionó también el viaje sorpresa a Río de Janeiro que le prepararon como despedida de soltera.