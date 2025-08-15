Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei

La pregunta de Virginia Gallardo que incomodó a Kicillof (Polémica en el Bar. América)

La versión cada vez más fuerte sobre la posible candidatura de Virginia Gallardo a diputada nacional por la provincia de Corrientes por La Libertad Avanza trajo a la memoria un recordado cruce televisivo con Axel Kicillof.

El hecho tuvo lugar en julio de 2019, cuando el entonces precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos visitó los estudios de Polémica en el Bar. Allí protagonizó un intercambio con la panelista que generó amplia repercusión mediática y que volvió al centro de la escena tras su acercamiento al espacio libertario. Sin embargo, el archivo televisivo permitió recordar que el vínculo entre Gallardo y Javier Milei viene de esa época, ya que la correntina aseguró haber tomado clases de economía con el actual Presidente y tenerlo como fuente de consulta permanente en la materia.

Por entonces, el clásico programa creado por Gerardo y Hugo Sofovich atravesaba su temporada 56 al aire y lo conducía Mariano Iúdica. Gallardo ocupaba el rol de camarera, en una mesa que esa noche contaba también con Chiche Gelblung, Coco Sily, Alberto Martín, Marcelo Palacios y Flavio Azzaro.

Durante la entrevista, en el clima distendido que caracterizaba al ciclo, la modelo tomó la palabra cuando el invitado analizaba la gestión de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “Ese es el país que van a recibir ustedes. ¿Qué van a hacer para combatirlo? ¿Qué propuestas tienen?”, interrogó Gallardo. Luego de escuchar la explicación de Kicillof, la panelista insistió en que los candidatos no explicaban con claridad sus planes: “Te acabo de preguntar algo y hablan de nombres. Uno va a la urna y, más allá de lo que se ve de un lado o del otro, ¿Qué plan concreto hay para el votante?”.

Así fue el cruce entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019 en Polémica en el Bar (Polémica en el Bar. América)

En respuesta, Kicillof sostuvo: “Mi prioridad es que la gente no pase hambre, que hoy la gobernadora no hace nada al respecto. Segundo, el trabajo y la seguridad. Porque si no hay laburo y hay hambre…”, opinó. Luego de analizar con el resto de las dificultades para garantizar el pleno empleo, el diálogo adquirió una dimensión técnica cuando Gallardo lo consultó sobre el fenómeno inflacionario, recordando el antecedente académico del exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

“¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?”, preguntó la exvedette al “profesor”. “Es que no es”, respondió Kicillof. La panelista repreguntó: “¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?”. La intervención fue celebrada con aplausos por todos en el estudio y de inmediato Iúdica hizo referencia a la formación universitaria de Gallardo en ciencias económicas, aportando un marco al contrapunto con el candidato. “Estudié para contadora en la UNE”, dijo la involucrada. La discusión derivó en que Kicillof mencionó la importancia de la universidad pública sin dar una respuesta concreta respecto a la emisión y la inflación.

El diálogo se volvió tendencia en las redes, con opiniones a favor y en contra de la intervención de la correntina. Dos días después, Gallardo visitó otro programa emblemático -el de Mirtha Legrand en El Trece- e hizo referencia a la situación de la que habló el país. “Se armó un revuelo importantísimo. Tampoco fue una pregunta tan loca o tan extraña”, analizó sobre la actitud del actual gobernador. Y añadió: “Para mí tuvo que ver con el momento político que estamos viviendo de cara a las PASO. Escuché tantas especulaciones, como que fue armado para dejarlo incómodo y ahí dije ‘¿de verdad piensan que yo voy a querer incomodar a un exministro de economía y candidato a gobernador?’. Van por lugares donde uno no está, pero la verdad que no hubo intenciones de dejarlo mal parado".

Virginia Gallardo contó que consultaba a diario a Javier Milei (La Noche de Mirtha / El Trece)

“Yo le pregunté por una nota que había visto en la cual negaba la teoría de Milton Friedman que dice que ‘la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario’ y por eso se lo manifesté. Como más o menos estudié algunas de las teorías económicas y me interesa el tema, me hubiera gustado escuchar su respuesta, y listo", apuntó Virginia, intentando minimizar la situación.

En ese punto, Mirtha, le pidió que “no se achique” y que si ella hubiese estado en Polémica en el bar, la hubiese aplaudido como lo hicieron sus compañeros. Gallardo aprovechó para ampliar su formación en la materia: “Yo estudio actualmente, tomé cursos particulares, y después diariamente, cuando tengo algún tipo de duda, tengo mi profesor, Javier Milei”, expresó la correntina en referencia al actual Presidente, quien por entonces agrandaba su perfil mediático y planeaba su desembarco en la política. En las próximas horas, el maestro y su alumna pueden oficializar ser parte del mismo espacio.