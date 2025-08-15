Política

La actriz Karen Reichardt será candidata a diputada de LLA en la boleta bonaerense que encabezará Espert

Aún no está definida la ubicación en la lista, según informaron a Infobae desde las filas libertarias

La actriz Karen Reichardt será una de las candidatas a diputada nacional que presentará el nuevo frente La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Así lo confirmaron fuentes libertarias a Infobae, aunque aún no está definido su lugar en la lista que encabezará José Luis Espert.

Reichardt, que cumple con la premisa de ser una “outsider” con fuerte tracción en redes, se formó una imagen dentro del mundo del espectáculo en los años noventa. Ocupó un lugar destacado en la televisión con participaciones en ciclos populares como “Brigada Cola”, “Tachero Nocturno” y “Despertar de pasiones”, convirtiéndose en una de las actrices de mayor visibilidad durante esa década. Su figura trascendió la pantalla cuando apareció en la tapa de la revista Playboy Argentina junto a María Fernanda Callejón en 1992.

En su vida pública, además, participó de programas deportivos y desarrolló una faceta comprometida con el bienestar animal. Condujo el programa “Amores Perros” emitido por la TV Pública, donde abordó la temática del cuidado y adopción responsable de mascotas. Fuera de los medios, impulsó un emprendimiento de ropa para perros.

El apellido de Reichardt, según las primeras especulaciones, suena para el segundo lugar, destinado para una mujer, según lo dispone la justicia electoral con relación a la integración de las listas. Además de Espert, el otro dirigente que ya fue confirmado es Diego Santilli, diputado del PRO que buscará renovar su banca. Otros nombres que podrían tener un lugar son Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro.

Ayer, durante el acto realizado en La Plata, Milei oficializó la presentación de los referentes seccionales de LLA para los comicios provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre. En el escenario se alternaron figuras conocidas, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, que será el primer candidato a diputado provincial por la Octava sección.

En el marco de la carrera proselitista libertaria, la próxima parada será el martes que viene. Se espera que el presidente llegue al municipio de Junín. Es una locación clave: se trata de la ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral y donde algunos movimientos al filo del cierre de listas complejizó el escenario electoral para la elección de septiembre.

Aunque sin fecha confirmada, también está delineado que Milei haga una parada de campaña en el distrito de San Nicolás. Allí, como ocurre con Junín, los libertarios buscarán absorber el votante no K. En la Segunda sección electoral, la irrupción del espacio de los hermanos Passaglia, Hechos, también modifica el escenario de dualidad entre LLA y el kirchnerismo.

Por la Segunda sección electoral se elegirán 11 diputados provinciales el próximo 7 de septiembre. La postulante libertaria es Natalia Blanco. “Estoy acá para decir kirchnerismo Nunca Más, nunca más en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires”, planteó la primera candidata a diputada provincial.

“Kirchnerismo nunca más”, dijo en reiteradas veces Milei durante el acto en La Plata. Será la base discursiva para la campaña provincial. Sin embargo, el jefe de Estado eligió un oponente claro: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Durante la presentación de candidatos lo llamó “enano comunista” y le endilgó que su gabinete está integrado por exministros del gobierno de Alberto Fernández.

