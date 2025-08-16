Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts

La Voz Argentina: Lucía Lencina sorprendió con "El hombre que yo amo" y venció a Nicolás Armayor (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

La quinta noche de la ronda de Knockouts en La Voz Argentina tuvo a dos concursantes que lograron desplegar todo su talento con dos grandes baladas y terminaron saliendo victoriosas: Lucía Lencina y Abril Robledo tuvieron retos frente a dos poderosos contrincantes, pero al final se impusieron.

El primer equipo que tuvo su turno en el escenario fue el de Luck Ra. Allí Abril, que vive en Castelar, tiene 25 años y es dueña de un local donde hace pestañas, se enfrentó a Nicolás Armayor, un joven folclorista oriundo de Venado Tuerto, Santa Fe, que desde su audición a ciegas en la que consiguió dar vuelta los asientos de los cuatro jurados se instaló entre los favoritos para ganar el certamen de talento.

La presentación de la joven cantante, que hace pocos meses se recibió de azafata, fue con “El hombre que yo amo” de la chilena Myriam Hernández. Su despliegue vocal como su interpretación dejaron boquiabiertos al cordobés y a Cazzu, su cocoach, y puso de pie a Emmanuel Horvilleur como a Soledad Pastorutti. Mientras que Lali y Zoe Gotusso tampoco podían salir de su asombro.

Abril Robledo se lució cantando "No Me Enseñaste” en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina/ Telefe)

“No sé qué te pasó Lucía hoy, pero diste todo de más. Estuviste muy bien, genial para esta etapa del programa”, destacó La Sole, que no dejó de halagar de Nicolás, quien tuvo a su cargo “Zamba de los yuyos” de Los Chalchaleros. “Creo que hay algo medio imbatible que es lo que esperamos en esta instancia del programa, primo, que es el batacazo. Si me guio por eso, Lucía vino acá a darlo con el deseo de que este knockout lo quería ganar. Su ‘perfo’ fue súper sensual”, elogió Lali a la concursante.

Y aunque la actuación del folclorista tuvo los mejores halagos, todos los coaches no dejaron de reconocer que la determinación de Lucía había marcado la diferencia. Luego de una deliberación, que incluso hizo que Luck Ra se pare con Cazzu para no ser escuchados mientras discutían quién avanzaba a la próxima instancia, la participante fue la elegida y dejó fuera de competencia a Nicolás. Pero su eliminación duró poco. Lali terminó “robando” al concursante y lo sumó a sus filas.

Luego fue el turno del team Miranda! y Abril Robledo, quien viene siendo otra de las preferidas entre los fanáticos del programa. La concursante tuvo su momento en el escenario junto a Alexia Vázquez, quien cantó “Yo no soy esa mujer” de Paulina Rubio. Ella llevó adelante “No me enseñaste” de Thalía y terminó rompiendo en llanto luego de una potente performance que, según dijo, estaba dedicada a su abuelo.

Lucía Lencina dio el batacazo cantando "El hombre que yo amo" en La Voz Argentina y Abril Robledo brillo en los knockouts con "No me enseñaste" (La Voz Argentina, Telefe)

Abril Robledo se había presentado al público de La Voz Argentina con una versión de uno de los éxitos de Pimpinela. “Empecé a cantar de caradura en un karaoke a mis 6 años”, contó, en su presentación mientras mencionaba que a partir de ese momento, la música ocupó un espacio fundamental en su vida, aunque hasta ese instante había permanecido lejos de la exposición mediática.

La concursante subió al escenario del ciclo de Telefe con tan solo 19 años y eligió interpretar “Yo, dueña de la noche”, canción emblemática del dúo. Su interpretación cautivó en apenas segundos; la potencia y claridad de su voz provocaron una reacción inmediata: las cuatro sillas se giraron al mismo tiempo, poniendo a la concursante ante la decisión de elegir su propio destino.

El público, testigo del vibrante momento, acompañó la emoción de la intérprete en una gala donde se lució y la ubicó como una de las candidatas más firmes para ganar la temporada.