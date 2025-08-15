Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija

El íntimo festejo de cumpleaños de Sofía Calzetti

El aire de Grecia se llenó de risas y burbujas doradas este 15 de agosto, cuando Sofía Calzetti celebró su cumpleaños número 28 rodeada de sus seres más cercanos. En un escenario íntimo y junto al mar de aguas turquesas, la pareja de Kun Agüero sopló las velas entre gestos de calidez familiar y destellos de felicidad real.

Todo comenzó con un ritual sencillo pero cargado de emoción. Kun se acercó a Sofía con un pastel coronado por el número “28”, sostenido entre risas y la complicidad de años compartidos. Sofía, vestida con un enterizo blanco de encaje, recibió el pastel de manos de su pareja. El salón, decorado con globos rojos y letras doradas formando la frase “happy birthday Sofi”, enmarcó la escena. “Feliz día cuñi”, escribió Vane Cayo, pareja de su hermano, sumando su voz al festejo.

No faltó la mesa preparada para la ocasión: platos de porcelana, porciones de torta con detalles en verde, y copas listas para el brindis. Una botella de Moët & Chandon marcó el instante de celebrar lo vivido y lo que vendrá. El destello de la copa chocando resume un deseo compartido, quizás un sueño de verano en Grecia inmortalizado para siempre.

Sofía cumplió 28 años y lo celebró con su grupo más cercano

Las redes sociales capturaron el clima de la jornada. En otra de las imágenes, Sofía Calzetti sostiene su pastel con una sonrisa atravesada por el cariño de los suyos. “Feliz cumpleañossss a ti <3 te amo”, escribió Sofía Racauchi, amiga de la agasajada, reforzando el lazo que sostiene a la familia aún en la distancia.

Pero la postal inolvidable llegó cuando Olivia, la hija de Calzetti y el exjugador del Manchester City, se robó la escena. Sentada en el sofá y con un gorro de cumpleaños, la pequeña miró a la cámara bajo el gran cartel rosa que decía “happy birthday Sofía” y mostró su felicidad con carcajadas y aplausos. Detrás, el Egeo azul; delante, la inocencia y la promesa de nuevas celebraciones, ahora en familia.

Hace un par de días que Sofía Calzetti, Kun Agüero y la pequeña Olivia disfrutan del verano europeo en Grecia. No es solo una localización de postal: para esta familia, cada rincón de la isla parece dibujado para compartir instantes de ternura y juego, justo en el comienzo de una nueva vuelta al sol para la modelo.

Champagne, torta y familia (Foto: Instagram)

El cumpleaños número veintiocho de Sofía fue apenas un capítulo especial en una serie de jornadas dedicadas a la tranquilidad y al amor. Las imágenes cuentan la otra mitad de la historia. El exfutbolista aparece en la madera cálida de una terraza, con Olivia sentada pequeña sobre sus piernas, ambos abrazados al mismo vaso y compartiendo un sorbo. ¿Cuándo fue la última vez que el Kun sonrió así, lejos de las luces de los estadios? Su mirada, dirigida solo a su hija, responde sola.

Durante el atardecer, el mismo Agüero sostiene a Olivia entre los brazos. Frente a ellos, el camaleónico Mar Egeo ahora arde en tonos naranjas y violetas. “Entre almas lindas que hacen bien”, parece susurrar la escena. Hay una quietud que no necesita palabras; es la promesa sencilla de un verano que quedará para siempre en su memoria.

Olivia es, en cada imagen, el centro tierno de esta familia. Sentada sobre un puff, traje de baño claro y las piernas al descubierto, la niña mira el horizonte con una expresión serena. Los días de Grecia la encuentran entre juegos, piscina y el abrazo de sus padres, con la calma de quien descubre el mundo a cada paso.

En otra instantánea, sentados junto a la piscina, Kun Agüero y Olivia se asoman a la transparencia del agua. Tampoco hace falta nada más: el calor del sol, la sombra de los olivos y el reflejo de dos generaciones unidas en un instante de quietud y cuidado.