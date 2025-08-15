La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

La mamá de L-Gante habló de la reconciliación con Tamara Báez (Video: El Trece/Puro Show)

En las últimas horas, Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, se refirió públicamente tanto a la situación sentimental de su hijo como a los temas judiciales que involucran a la madre de su nieta, Tamara Báez y la cuota alimentaria. En una entrevista con Puro Show (El Trece), la mamá del cantante fue consultada por los nombres que más se repiten en el entorno afectivo del artista, entre rumores, posteos, fotografías y el seguimiento constante en redes sociales.

Cuando le preguntaron si la novia de su hijo era Tamara o Wanda, Claudia respondió entre risas: “Wan, eh… Tamara. O sea, por lo que se sabe”, dijo no muy convencida y dejando en claro que la información circula en el ámbito mediático y familiar, pero también recalcando el respeto por la privacidad de ambas partes.

El cronista ahondó en el presente sentimental del cantante de cumbia 420: “Eso salió porque subieron una foto juntos. Ahora Tamara dijo que ella quiere estar soltera”. La madre del artista fue cauta y sostuvo: “No sé, eso ya pertenece a ellos”.

Luego esbozó una reflexión sobre las separaciones: “A veces uno, cuando termina una relación así tan rápido o de tanto tiempo, es como que se tiene que tomar un tiempo, ¿no? Realmente, algo como puso ella en el posteo, en la historia. Como que quiere estar sola, pero como para pensar un poco en qué hacer, en cómo estar, en acomodarse”, analizó en referencia a su exnuera. Y continuó: “Cuando vos salís fugazmente a hacer todo junto y... a veces pienso que le debe quedar un miedo a equivocarse también”.

Tamara y L-Gante le pusieron fin a su relación en el año 2022

Cuando el periodista le preguntó si había hablado con Elián acerca de su corazón y el deseo de recomponer la relación con Tamara, Valenzuela contó: “Y él lo dijo, siempre estuvo enamorado de Tamara. O sea, fue su primer amor”. Consultada luego por el vínculo del cantante con Wanda Nara, la madre precisó: “Es un enamoradizo”. Y agregó: “Nada, no, con Wanda, sí, ha estado bien. Después, fueron amigos, son amigos y, bueno, hay que ver”.

El aspecto judicial tampoco fue ajeno en la conversación. Respecto al reclamo de cuota alimentaria, Claudia Valenzuela aclaró: “Sí, puede ser, pero eso ya pasa lo judicial, ¿viste? O sea, él, deudor, no es”. Sobre los motivos de la instancia judicial, remarcó: “Lo que están haciendo es una amortización, ¿viste?, un reajuste de la cuota. Pero deudor, no, siempre estuvo la cuota, paga, eso no”. Al referirse a la economía y el acuerdo entre las partes, resumió: “Hay que volver a la realidad de lo que vale la plata hoy y de lo que realmente se necesita, nada más”.

En torno a su relación personal con la ex pareja de su hijo y su nieta Jamaica, no dudó en considerarla como una buena nuera: “Ella siempre conmigo tuvo buena relación”. Ante la insinuación de estar particularmente contenta de que Elián y Tamara vuelvan a acercarse, esquivó cualquier posicionamiento: “No, no me pongas en ningún aprieto porque no es así”. Y concluyó, con tono entre risueño y firme: “¡No quieras poner en mi boca cosas que no he dicho!”.

Las declaraciones reflejan una actitud medida frente a las especulaciones amorosas, el respeto por las decisiones de los jóvenes y la vocación de mantener un vínculo saludable con la familia de su nieta, incluso en medio de controversias públicas y temas judiciales. Con conocimiento de los hechos, pero también con el cuidado de no hablar más de la cuenta, la palabra de Claudia Valenzuela aporta claridad respecto al presente de L-Gante, sus afectos y sus responsabilidades. Al menos, desde su perspectiva.