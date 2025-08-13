Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

En su programa de radio, Yanina Latorre contó el mal momento que vivió su hermana en pleno barrio de Belgrano (El Observador)

Luego de tomarse unas semanas de descanso, alejada de los estudios y las cámaras, Yanina Latorre volvió a ocupar su lugar en su programa en El Observador. Si bien la conductora llegó con una gran cantidad de temas, lo cierto es que no todas eran buenas noticias. En ese marco, relató el violento episodio que vivió su hermana, Maite Arruza, quien fue víctima de un robo durante el fin de semana.

“El sábado la asaltaron. Ella vive en Belgrano, fue al mediodía a hacer las compras al supermercado y cuando salió, tenía la cartera cruzada, y dos chicos en moto se la quisieron arrancar”, relató la presentadora. Luego detalló: “Como no le salía, la arrastraron una cuadra de los pelos. Tiene todo el cuerpo lastimado por el pavimento. Una angustia…”, dijo sobre las consecuencias físicas que sufrió Maite durante la disputa contra los delincuentes.

En esa misma línea, la conductora especificó: “Le robaron todo. Ella es personal trainer y justo había cobrado ese día toda la semana. Es de lo que vive y ahorra. También le sacaron el celular, pero ya se lo repuse“. En ese momento, la conductora de SQP (América) explicó cómo pudo asistir a Maite: “Yo estaba justo subiéndome al avión y le dije que se quedara tranquila, que la iba a ayudar”.

Yanina junto a su hermana Maite, su mamá Dora y la menor del clan, Lola (Instagram)

A continuación, la esposa de Diego detalló la conversación con su hermana: “Le dije ‘Maite tranquila que yo llego el lunes, tengo un teléfono nuevo, te doy la plata que te robaron... ‘ Porque a mi hermana, como a la gente que labura, si le roban el sueldo y tenés que vivir, se le hace difícil’. Le dije que lo bueno es que era solo plata, la cartera… Lo único es que no se acordaba de las claves, le dije que vaya a la compañía telefónica y que la ayuden”.

Ya sobre el final de su relato, Yanina recalcó la situación que vivió su hermana en la vía pública. "Estaba toda golpeada y lastimada, pobre. Eran las 12 del mediodía y nadie la ayudó, la gente no se mete porque le da miedo y no saben si están armados“, concluyó, dejando en claro no solo su preocupación por el estado de su hermana, sino también por la reacción de las personas que presenciaron el hecho.

En su último viaje, Yanina junto a su hermana y madre (Instagram)

Cabe recordar que, si bien Maite tiene una exposición más baja que su hermana, lo cierto es que se convirtió en un personaje público en el año 2017 tras revelar en varias entrevistas sus romances con celebridades y detalles de su vida personal. Entre sus relaciones más conocidas mencionó a Claudio El Piojo López, Carlitos Menem Jr y Hernán Crespo. En cuanto a su vida personal, tiene dos hijos grandes y estuvo casada en dos oportunidades, con una última separación especialmente difícil debido a la violencia psicológica sufrida.

En el presente, Maite desarrolla una intensa actividad profesional: trabaja junto a un cirujano estético, realiza ventas de propiedades y es profesora de educación física, pero se destaca por ocupar el rol de personal trainer. En su propio testimonio ha confesado que su juventud fue “más descontrolada y fiestera”, recordando una etapa muy distinta a la de su hermana Yanina, quien siempre tuvo “un perfil más tranquilo y reservado”.

A pesar del dolor y las dificultades, el apoyo de su familia vuelve a ser fundamental para Arruza, enfrentando otro momento adverso con la contención de quienes la rodean y sumando otro capítulo a su historia de vida, marcada por la resiliencia y la compañía de sus seres queridos.