Teleshow

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

La conductora reveló el mal momento que vivió la personal trainer al ser asaltada por dos delincuentes en pleno barrio de Belgrano

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En su programa de radio, Yanina Latorre contó el mal momento que vivió su hermana en pleno barrio de Belgrano (El Observador)

Luego de tomarse unas semanas de descanso, alejada de los estudios y las cámaras, Yanina Latorre volvió a ocupar su lugar en su programa en El Observador. Si bien la conductora llegó con una gran cantidad de temas, lo cierto es que no todas eran buenas noticias. En ese marco, relató el violento episodio que vivió su hermana, Maite Arruza, quien fue víctima de un robo durante el fin de semana.

El sábado la asaltaron. Ella vive en Belgrano, fue al mediodía a hacer las compras al supermercado y cuando salió, tenía la cartera cruzada, y dos chicos en moto se la quisieron arrancar”, relató la presentadora. Luego detalló: “Como no le salía, la arrastraron una cuadra de los pelos. Tiene todo el cuerpo lastimado por el pavimento. Una angustia…”, dijo sobre las consecuencias físicas que sufrió Maite durante la disputa contra los delincuentes.

En esa misma línea, la conductora especificó: “Le robaron todo. Ella es personal trainer y justo había cobrado ese día toda la semana. Es de lo que vive y ahorra. También le sacaron el celular, pero ya se lo repuse“. En ese momento, la conductora de SQP (América) explicó cómo pudo asistir a Maite: “Yo estaba justo subiéndome al avión y le dije que se quedara tranquila, que la iba a ayudar”.

Yanina junto a su hermana
Yanina junto a su hermana Maite, su mamá Dora y la menor del clan, Lola (Instagram)

A continuación, la esposa de Diego detalló la conversación con su hermana: “Le dije ‘Maite tranquila que yo llego el lunes, tengo un teléfono nuevo, te doy la plata que te robaron... ‘ Porque a mi hermana, como a la gente que labura, si le roban el sueldo y tenés que vivir, se le hace difícil’. Le dije que lo bueno es que era solo plata, la cartera… Lo único es que no se acordaba de las claves, le dije que vaya a la compañía telefónica y que la ayuden”.

Ya sobre el final de su relato, Yanina recalcó la situación que vivió su hermana en la vía pública. "Estaba toda golpeada y lastimada, pobre. Eran las 12 del mediodía y nadie la ayudó, la gente no se mete porque le da miedo y no saben si están armados“, concluyó, dejando en claro no solo su preocupación por el estado de su hermana, sino también por la reacción de las personas que presenciaron el hecho.

En su último viaje, Yanina
En su último viaje, Yanina junto a su hermana y madre (Instagram)

Cabe recordar que, si bien Maite tiene una exposición más baja que su hermana, lo cierto es que se convirtió en un personaje público en el año 2017 tras revelar en varias entrevistas sus romances con celebridades y detalles de su vida personal. Entre sus relaciones más conocidas mencionó a Claudio El Piojo López, Carlitos Menem Jr y Hernán Crespo. En cuanto a su vida personal, tiene dos hijos grandes y estuvo casada en dos oportunidades, con una última separación especialmente difícil debido a la violencia psicológica sufrida.

En el presente, Maite desarrolla una intensa actividad profesional: trabaja junto a un cirujano estético, realiza ventas de propiedades y es profesora de educación física, pero se destaca por ocupar el rol de personal trainer. En su propio testimonio ha confesado que su juventud fue “más descontrolada y fiestera”, recordando una etapa muy distinta a la de su hermana Yanina, quien siempre tuvo “un perfil más tranquilo y reservado”.

A pesar del dolor y las dificultades, el apoyo de su familia vuelve a ser fundamental para Arruza, enfrentando otro momento adverso con la contención de quienes la rodean y sumando otro capítulo a su historia de vida, marcada por la resiliencia y la compañía de sus seres queridos.

Temas Relacionados

Yanina LatorreMaite ArruzaEl ObservadorRobo

Últimas Noticias

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

El actor visitó a Mario Pergolini en su ciclo Otro día perdido y abrió su corazón sobre la dificultad que transitó y que también le detectaron a dos de sus hijos

Mariano Martínez contó el difícil

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

La empresaria se encuentra en México para afrontar la conducción del reality junto a Darío Barassi y adelantó su llamativo vestuario

Wanda Nara mostró el impactante

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

El actor regresa a los escenarios luego de superar un problema muscular y en el marco de una dolorosa ruptura. El apoyo de su entorno y el agradecimiento al público en un momento de nuevos desafíos

Nico Vázquez vuelve al teatro

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

La cantante protagonizó un momento inesperado al arrojar sus zapatos en el estudio luego de que una joven se incorporara al equipo rival

El alocado festejo de Lali

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años

Según informó Pepe Ochoa en LAM, el músico argentino y la actriz decidieron terminar su vínculo luego de casi una década, influenciados por la distancia y cambios personales que los afectaron

Aseguran que Fito Páez y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el nuevo SUV

Cómo es el nuevo SUV que llegó a la Argentina para heredar los clientes de un auto clásico

Un nuevo análisis sobre el Código Penal de la Nación involucró a más de 90 especialistas

El caso de la azafata de Ezeiza: la curiosa historia del contrabando de oro en Argentina

El BCRA habilitó una ventanilla de liquidez para ayudar a estabilizar las tasas en el día de una licitación de deuda clave

Por qué recomiendan tirar sal gruesa sobre las brasas del asado

INFOBAE AMÉRICA
El juego entre ballenas y

El juego entre ballenas y delfines es más habitual de lo que se pensaba

Comenzó en Berlín la reunión virtual de los líderes europeos con Volodimir Zelensky antes de la cumbre con Donald Trump

Un innovador panel solar alemán logra una eficiencia récord y reduce el uso de materiales costosos

Murió el renombrado novelista egipcio Sonallah Ibrahim

Actitud en cuatro ruedas: Este es el sedán que fusiona tecnología, estilo y personalidad

TELESHOW
Mariano Martínez contó el difícil

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años