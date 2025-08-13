El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez imitando a Los Pimpinela

En tiempos donde los desafíos virales dictan buena parte del pulso en las redes, Cristian Castro y Mariela Sánchez sorprendieron a su audiencia con una apuesta distinta: en lugar de seguir coreografías de moda o replicar hits urbanos, la pareja eligió un clásico absoluto de la música latinoamericana. La canción seleccionada no fue otra que “A esa”, una de las piezas emblemáticas del repertorio de Pimpinela, reconocida por su dramatismo y los icónicos diálogos interpretados originalmente por los hermanos Lucía y Joaquín Galán.

El video, registrado en un tono relajado y casero, los mostró interpretando de manera fiel y entretenida el duelo musical del tema. Castro se transformó en Joaquín durante toda la secuencia y captó todas las miradas por su desenvoltura y carisma frente a cámara. El cantante mexicano trasladó al plano digital la gestualidad y el histrionismo que caracteriza al miembro masculino del dúo argentino, exagerando movimientos, inflexiones y gestos hasta el punto justo de la caricatura, pero siempre con respeto y complicidad.

Esta soltura, unida a la capacidad de parodiar el tono teatral de Pimpinela, le permitió brillar en el intercambio escénico, generando carcajadas y elogios tanto entre fanáticos de la música retro como en las nuevas generaciones que descubrieron el tema.

Junto a él, Mariela no se quedó atrás y aportó intensidad y energía a la recreación, asumiendo el rol protagónico con fuerza y humor. El acting elaboró el reconocible intercambio de reproches y cuestionamientos que narra la canción, explotando la teatralidad original e incorporando guiños contemporáneos. La buena química entre ambos resultó evidente en cada línea y en cada mirada, potenciando el impacto de la escena y transmitiendo diversión genuina a quienes veían la grabación.

El divertido video de Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez en un yate

La elección de “A esa” recuperó la atención sobre uno de los grandes himnos románticos y dramáticos de la década de los años ‘80, conocido por el público de distintas edades. El desafío no consistió solo en cantar, sino en encarnar las emociones, los matices y la puesta de escena que hicieron legendarios a Los Pimpinela.

El video no tardó en hacerse viral en Tik Tok y en las cuentas dedicadas al cantante mexicano, quienes destacaron la habilidad del músico para ponerse en la piel del argentino y la complicidad con su novia, con quien se encuentra en pareja hace varios años y tiene planes de casamiento.

Esta no es la primera vez que se animan a este tipo de desafíos. Durante sus días en Mónaco compartieron varios videos de este estilo. Arriba de un yate en Montecarlo, el exclusivo distrito del principado, el cantante y su pareja se grabaron haciendo playback, actuando y bailando el hit “Perro fiel” que interpreta la colombiana con Nicky Jam, como “La Bomba” de la banda Azul Azul.

Allí se los vio en traje de baño, ella en bikini y él en malla, mientras hacen mímica moviéndose al ritmo de “Bomba, para bailar esto es una bomba” y “Tú me confundes, no sé qué hacer/ yo lo que quiero es pasarla bien/ yo tengo miedo de que me guste/ Y que vaya a enloquecer/ Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel”.

La divertida interpretación de la pareja de los hits no tardó en volverse viral. “Nunca me harán odiarle. Te amooo Crisss”, “¡es tan divertido, autentico y talentoso! ¡Lo amo!“, ”mientras no le haga a nadie daño...que viva feliz su re ‘locota’ vida", fueron algunas de las reacciones positivas que recibió de sus fans. Pero no fueron las únicas reacciones. “Parece el hermano de Trump”, “al cabello de él le falta cariño, se lo ve maltratado” y “nuestro Britney latino”, escribieron otros.