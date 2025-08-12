Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto celebraron un año juntos (Video: Instagram)

Un año puede desvanecerse como una exhalación o volverse eterno en la sucesión de recuerdos. Para Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, doce meses juntos valen más que cualquier calendario. Su primera celebración de pareja se despliega, ahora, en un álbum íntimo y descarnado: el tiempo relatado en imágenes, instantes y símbolos.

Los rumores de relación comenzaron en el mes de octubre del año pasado, por lo que este posteo deja en claro cuándo comenzó el amor. “¡Un año ha pasado!”, fue todo lo que escribió en el pie de un carrete compuesto por fotos cargadas por la cotidianeidad. La primera imagen los retrata en una noche de festejo.

Débora, con la risa a flor de piel, asiste al actor mientras corta carne: la mesa se llena de vino, pan, botellas y fragmentos de vida cotidiana. Nada sobra; cada objeto parece contar algo sobre ellos. ¿Qué palabras cruzaron ese instante, qué risas quedaron suspendidas bajo las luces y las ramas? La complicidad parece ser la única certeza.

Esteban y Débora se conocieron en las grabaciones de Envidiosa

"Ha pasado un año", el pie de foto que escribió Débora

Lamothe y Nishimoto confirmaron su relación en octubre del año pasado

Viene luego una postal del refugio doméstico. Sobre cojines y con el cuerpo relajado, el intérprete deambula en la contemplación; el gato, espectador y compañero, añade otra capa de silencio compartido. ¿Puede una tarde de domingo, entre almohadones y ronroneos, hacer historia en una pareja? Ellos parecen decir que sí.

Las calles también son su escenario. Sentados en una vereda, café de por medio, ambos cruzan los brazos y desafían a la cámara. Una rosa aparece de pronto. En otra escena, él se la coloca junto a la gorra y se queda quieto, a mitad de camino entre la seriedad y el juego. Los jardines verdes, el fondo difuso, la promesa de más instantes por venir. Una flor en la oreja basta como declaración de principios: las cosas simples definen lo trascendente.

El álbum de este aniversario no puede evitar el eco de los rumores. Entre las postales compartidas, hay una en particular que, en octubre de 2024, encendió las primeras sospechas: una imagen robada y desenfocada, un restaurante lleno de luces, dos figuras sentadas frente a frente.

Esteban comentó la publicación con varios emojis de corazón

El posteo estuvo marcado por la cotidianidad

Débora eligió momentos especiales en su relación (Foto: Instagram)

A lo largo de este año de relación, se mostraron de vacaciones, compartiendo grabaciones de la serie que protagonizan para una plataforma de streaming y en varias ocasiones el actor de Las Estrellas habló de esta nueva apuesta al amor. En una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez) el actor de la 1-5/18 contó cómo es la relación con su hijo y los planes a futuro que tienen.

Catalina Dlugi, la conductora del programa, le recordó las declaraciones que hizo en su programa de streaming: “Hace muy poquito dijiste algo muy tierno, contaste que desde los cinco años sos una especie de novio eterno, que no es que no te gusta estar solo, pero que te gusta estar de novio”. Lejos de arrepentirse de sus propias palabras, aseguró: “Me gusta compartir la vida con las personas, con mis amigos, tengo una vida social muy activa. Me gusta el amor, me gusta mucho amar y que me amen y me parece que en la vida lo más lindo es eso, entonces siempre le di mucho lugar”.

“Es una cosa importante para mí enamorarme, conocer a una persona y ver el mundo con esa persona, que me modifique, que me potencie. Si una pareja no te potencia no tenés que estar con esa persona, uno puede salir una noche y estar con cualquier persona, pero para que sea tu pareja y la persona que te acompaña en la vida tiene que tener mucho amor y que aporte algo nuevo a tu mundo”, continuó contando el actor de Envidiosa. Mientras estaban grabando la serie de Netflix, él se encontraba en pareja con otra persona, por lo que estaba descartada la idea de que sucediera algo con su compañera, pero las vueltas de la vida hicieron que se convirtiera en soltero.

“Estuvimos varios meses trabajando y todo ese tiempo nos conocimos.Yo estaba de novio y era evidente que no iba a pasar nada entre nosotros, pero también al mismo tiempo nos íbamos conociendo y pasó un montón, como siete u ocho meses”, contó acerca de cómo era su vínculo con Débora durante las grabaciones de la primera y segunda temporada, que se hicieron al unísono. “Eso fue muy lindo porque nunca me había acercado a una persona tan lentamente y cuando finalmente estás con esa persona ya la conocés mucho“.