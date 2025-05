La apasionada e íntima foto de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en un ascensor que publicó el actor

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto llevan casi seis meses de noviazgo

Desde que confirmaron su relación, la cual nació durante las grabaciones de Envidiosa, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se muestra más enamorados que nunca. Entre mensajes de amor y viajes, la pareja afianza su vínculo. En ese contexto, el actor sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una foto íntima con su novia, como muestra de la pasión que mantienen.

Todo se dio cuando el artista publicó en su cuenta un carrusel a modo de resumen de sus últimas semanas. En las imágenes podía verse a Lamothe y Nishimoto en un ascensor, posando con las banderas de Argentina y Japón y disfrutando un día soleado al aire libre.

Sin embargo, entre las románticas fotos, una imagen llamó la atención de los más de 1.300.000 seguidores del artista. En medio del ascensor, la pareja protagonizó un momento de pasión. En la foto podía verse como, mientras se daban un beso, el actor ponía su mano en la parte baja de la artista.

La apasionada e íntima foto de Esteban Lamothe y Debora Nishimoto (Instagram)

“La colectividad japonesa te da la bienvenida Esteban”, escribió Nishimoto como respuesta a las tiernas fotos. Sin embargo, al ver la íntima foto que había compartido su pareja, Débora redobló la apuesta y respondió con humor: “La gata y vos tan comiendo muy bien”.

En una línea similar, cientos de fans reaccionaron a esta apasionada imagen: “¿La foto del ascensor es para que uno se muera acaso?”, “No bueno, la agarrada en el medio de las fotos familiares”, “Yo soy la verdadera envidiosa viendo estas fotos”, “Me mata...foto agarrando el cu....después de esa foto familiar”.

En una dinámica similar, semanas atrás, Lamothe había compartido una serie de fotos sexys en sus redes. A través de su cuenta de Instagram, el actor mostraba sus días entre producciones de fotos, cenas con su madre y su hijo, recitales, su labor en el streaming de Blender y algunas selfies que provocaron los suspiros de sus seguidores.

Esteban Lamothe compartió fotos que muestra su amoroso vínculo con la actriz

Esteban se tomó fotos luciendo su trabajo cuerpo y sus tatuajes, en un baño y en un pasillo, junto a otras imágenes más formales de traje y con ropa informal. En una aparecía muy relajado con una remera negra con la leyenda “Sueño latino”. El posteo recibió muchas reacciones de sus seguidores, y tuvo una muy especial de su novia. “My own private sueño latino”, puso, como un guiño a la película My own private Idaho y el mensaje que llevaba el actor en su remera.

“Decí que estoy de novia, Esteban”, “disculpá, pero así no se puede”, “qué bien que come Débora”, “unas ganas de ser oriental”, “Dios mío, si digo todo lo que pienso me cierran la cuenta”, fueron algunos de los comentarios que tuvieron mayor cantidad de likes en la publicación de Lamothe, quien se muestra enamoradísimo de su novia.

En una entrevista que concedió hace un mes, el actor de Educando a Nina y Campanas en la noche se refirió a su situación sentimental e incluso se refirió a si evalúa la posibilidad de volver a ser padre. “Estuvimos varios meses trabajando y todo ese tiempo nos conocimos. Yo estaba de novio y era evidente que no iba a pasar nada entre nosotros, pero también al mismo tiempo nos íbamos conociendo y pasó un montón de tiempo, como siete u ocho meses”, contó, en Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre el comienzo de su romance.

Otra prueba de su amor se dio cuando Lamothe cumplió 48 años. En el marco de los festejos, Nishimoto publicó una serie de fotos homenajeando a su novio. En una imagen, al borde de la censura, de ambos abrazados dentro de un lago rodeado de montañas, se leía: “Feliz cumpleaños a la persona que me hace reír y sonreír infinitamente”. Y en otra historia, con Esteban en primer plano, sumó: “Todos los viajes y comidas y poesías con vos. Te amo”, coronado con tres emojis de rosas rojas.