El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?

Si bien no quisieron dar declaraciones, se supo que la pareja compuesta por la modelo y el exfutbolista llegó a su fin. Los rumores indican que el exjugador estaría comenzando una relación con la empresaria

El mal momento de Chechu Bolelli tras su separación de Darío Cvitanich (Video: Puro Show, El Trece)

El exdelantero argentino Darío Cvitanich puso fin a su relación con Chechu Bonelli e inició un nuevo vínculo sentimental con Ivana Figueiras, según reveló el canal América TV. La noticia sorprendió al entorno mediático, ya que la pareja conformada por Cvitanich y Bonelli era una de las más reconocidas del ambiente. Según se informó, Cvitanich decidió cerrar esa etapa y actualmente mantiene una relación con la modelo Ivana Figueiras. La información fue difundida el 11 de agosto por el perfil oficial de América TV. El anuncio generó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales, especialmente por el impacto inesperado de la ruptura.

La separación de Cvitanich y Bonelli se confirmó antes de que tomara estado público la nueva pareja del exfutbolista. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas emitió declaraciones al respecto.

Nos dicen que no vino porque no se siente bien. Dio parte de enferma, evidentemente todo esto la tiene muy afectada”. Con esta frase, el equipo de Puro Show describió el estado actual de Chechu Bonelli, quien no se presentó a su puesto de trabajo en ESPN tras la confirmación del nuevo vínculo sentimental de su expareja con Ivana Figueiras. El impacto emocional de la noticia, según su entorno, ha sido devastador para la modelo, quien aún albergaba esperanzas de reconciliación.

La pareja de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich con sus tres hijas en Bariloche

La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se venía gestando desde hace meses, aunque ambos optaron por la discreción y evitaron declaraciones públicas extensas. La pareja, que compartió catorce años de relación y tiene tres hijos en común, puso fin a su historia en medio de rumores y versiones cruzadas. El exfutbolista, consultado por la prensa, se limitó a expresar que ambos intentan sobrellevar la situación de la mejor manera posible, sin profundizar en los motivos ni en el estado actual del vínculo.

En un reciente episodio del ciclo SQP, la conductora Yanina Latorre aportó detalles sobre el nuevo romance de Cvitanich. Según relató, el exjugador habría conocido a la modelo a través de amigos en común y la conexión fue inmediata. “Él fue a la casa de ella, conoció a las hermanas y marcha todo bien”, detalló la periodista, confirmando que la relación avanza con naturalidad y aceptación por parte del entorno de la empresaria. La versión sobre el origen de la ruptura fue abordada por Pepe Ochoa, quien aseguró que la decisión de separarse partió de Cvitanich. “Ella sigue super enamorada pero él ya no tanto. Dejó la casa que compartían”, afirmó el panelista, sugiriendo que Chechu no habría logrado procesar completamente la ruptura y mantenía expectativas de recomponer la pareja.

Ivana Figueiras, separada de su novio, estaría iniciando una relación con Darío Cvitanich

Por su parte, el equipo de Puro Show intentó obtener declaraciones de Bonelli en las instalaciones de ESPN, pero se encontró con su ausencia. Desde el círculo cercano de la modelo, insisten en que la confirmación del nuevo romance de Cvitanich representó un golpe especialmente duro, ya que ella aún confiaba en la posibilidad de una reconciliación.

