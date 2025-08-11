La emotiva despedida de Indiana Cubero a su abuelo Carlos: “Yo sé que siempre nos vas a acompañar”

A días del fallecimiento del exfutbolista, Indiana abrió su corazón y plasmó sus sentimientos en un posteo (Instagram)

El viernes pasado, la familia de Fabián Cubero y Mica Viciconte sufrió una pérdida imposible de dimensionar. Carlos Cubero, exfutbolista y excapitán de Vélez Sarsfield, falleció dejando detrás de sí un vacío hondo en el corazón de sus seres queridos. La noticia caló profundo especialmente en sus nietos, Indiana, Allegra, Sienna y Luca, quienes compartieron con él años de cariño infinito, enseñanzas y momentos cotidianos que marcaron sus vidas.

La noticia principal emergió cuando Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián, decidió abrir su corazón en redes sociales y homenajear la memoria de su abuelo a través de un sentido posteo en Instagram. En la publicación, la adolescente sumó una serie de fotos junto a Carlos y puso en palabras la conmoción y el dolor por su partida. “El mejor abuelo que me pudo haber tocado. No tengo palabras para describir lo que siento, te voy a extrañar mucho, abuelo. Una persona muy especial en mi vida, honesta, cariñosa, amable y con un corazón enorme. Voy a extrañar tus mensajes todas las mañanas, tus abrazos, tus besos, tus risas... Me quedo tranquila que estás en un lugar mejor, sin dolor ni sufrimiento, que descansás en paz. Te amo abuelo, incondicionalmente. Ojalá los abuelos fueran eternos. Volá alto, yo sé que siempre nos vas a acompañar y cuidar desde arriba. Te amo”, escribió la joven.

La decisión de compartir el dolor con su comunidad digital generó una catarata de respuestas repletas de cariño y palabras de ánimo. No faltaron los mensajes de seres queridos, colegas, amigos y fanáticos de la familia. Entre los rostros que se sumaron al duelo público estuvieron Soledad Cubero, Gege Neumann, Rocío Marengo, Nico Peralta, entre muchos otros. Los seguidores también acompañaron con frases que intentaron aliviar el momento: “Seguro fue un gran hombre como lo es tu papá”; “Un abuelo que hoy tiene alas para cuidarlos”; “Fuerzas, ellos nos cuidarán por siempre”; “Sin dudas, te seguirá cuidando desde arriba”; “Seguro fue muy feliz por el amor que le diste”, se leyó entre los comentarios.

El exfutbolista junto a su pareja, sentados en la parte trasera de un vehículo

Además de las palabras, Indiana compartió un breve video donde se ve a Carlos siendo entrevistado y opinando sobre su hijo Fabián. En tono paternal y con la sabiduría que da la experiencia, Carlos expresa su filosofía: “Yo siempre le dije: ‘Vos tenés que ser vago y atorrante, pero buena persona’. Si en el fútbol sos buena persona, te van a abrir las puertas en todos lados. Es de esos jugadores que deja siempre el alma en la cancha y, aparte, es un buen chico”.

El recuerdo de Carlos permaneció activo en las redes durante todo el fin de semana. Indiana no dudó en sumar en días previos una foto junto a su abuelo con una frase sencilla: “Lo que te voy a extrañar. Te amo”. Su hermana Allegra también se sumó al homenaje familiar subiendo una imagen con forma de corazón en la que aparece de pequeña junto al exdeportista, señalando cómo el tiempo fortalece la memoria y el afecto.

Indiana junto a su abuelo Carlos, a quien le dedicó el emotivo posteo tras su muerte

El duelo movilizó no solo a la familia Cubero-Viciconte-Neumann, sino también a un entorno extendido que supo seguir los logros y la humildad de Carlos tanto dentro como fuera de la cancha. En los mensajes espontáneos que circularon en redes, se repitió la gratitud por los gestos, anécdotas y el ejemplo de vida de alguien que supo ganarse el reconocimiento más allá del fútbol.

El legado del excapitán de Vélez Sarsfield trasciende la camiseta: se expresa en la emoción de sus nietos, en la transmisión de valores y en el agradecimiento de una familia entera por el amor compartido. La despedida terrenal encuentra consuelo en la certeza de que su presencia se mantendrá intacta a través de recuerdos, risas, charlas y ese aliento silencioso que, desde arriba, promete seguir guiando y cuidando a todos los suyos.

Carlos junto a su esposa y nietos (Instagram)

A medida que pasan los días, para Indiana y toda la familia, el dolor se transforma en memoria viva. La fortaleza de compartir el adiós en voz alta, de abrazarse incluso a la distancia y de recibir el apoyo incondicional del entorno, ayuda a transitar momentos que, sin dudas, marcan para siempre. El mejor abuelo, como ella misma escribió, ahora cuida y acompaña desde un lugar diferente, pero tan presente como siempre en cada paso de sus nietos.