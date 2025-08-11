Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Ángel de Brito y María Fernanda Callejón protagonizaron un fuerte cruce mediático tras la filtración de mensajes privados (Video: Instagram)

El enfrentamiento entre Ángel de Brito y María Fernanda Callejón comenzó a tomar relevancia durante el fin de semana, cuando ambos protagonizaron un conflicto mediático que expuso una interna laboral y dejó entrever tensiones nunca resueltas.

Todo comenzó luego de que la actriz, en el programa de streaming Cinco de Copas, lanzara duras declaraciones contra el conductor de LAM. La exvedette no dudó en dirigirle palabras contundentes: “Para vos Ángel de Brito, ¡me tenés harta!”, afirmó durante la transmisión, y agregó: “Veneno puro sos. Me encanta que seas tan venenoso, porque ¿sabés qué? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también”.

Las palabras de la exvedette aludían a un supuesto maltrato sufrido durante el proceso de separación con Ricky Diotto, situación que serviría como disparador para que el conflicto se trasladara rápidamente a las redes sociales. Sorprendido por el tenor de las acusaciones, De Brito salió al cruce desde su cuenta en X, difundiendo audios privados que María Fernanda Callejón le había enviado en 2022, tras la ruptura mencionada.

La filtración de audios privados reveló agradecimientos previos de Callejón a De Brito, en contraste con sus críticas actuales (Video: X)

En esos mensajes, la actriz manifestaba una postura muy distinta sobre su experiencia en el programa. “Cuando esté más o menos lista para hablar, el lugar donde siento que me tengo que sentar es en tu programa porque me bancaste, fuiste leal y me apoyaste un montón”, asegura la exvedette en los mensajes que presentó el periodista. Allí también relataba detalles personales de su nueva etapa familiar: “Ricky se fue a vivir a su departamento nuevo y Gio estaba recontenta de tener una nueva casita”.

El conductor expuso su postura con contundencia al acompañar los audios con un mensaje directo: “Así contaba Callejón cómo la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleó) y, como siempre fue desagradecida, actúa así”. Además, señaló que el comportamiento de María Fernanda no era una excepción, sino una actitud que, según sus palabras, habría repetido en ciclos conducidos por otras figuras: “Lo hizo con (Ricardo) Fort, con (Gerardo) Sofovich, con Marixa (Balli), etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza”.

De Brito respondió en redes sociales y cuestionó la estabilidad profesional de Callejón y su paso por otros programas (Captura: X)

Callejón, por su parte, redobló la apuesta en el streaming, afirmando: “Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito”. La disputa involucró a los protagonistas y se ramificó hacia otros miembros del panel de LAM, como Yanina Latorre, quien expresó su respaldo al conductor y replicó críticas a la actriz de Viudas negras desde X.

Callejón sostuvo que su experiencia en LAM fue negativa y acusó a De Brito de maltrato y actitudes ofensivas

En ese contexto, De Brito insistió en cuestionar la actitud de quienes, luego de dejar LAM, critican el formato y el trato recibido en el programa: “A la fiesta de LAM vino el 97%, pero como saben que les garpa hablar del programa, les preguntan y se hacen las graciosas. Si fueran tan geniales, protagonizarían obras de teatro, tendrían su programa, o conducirían un streaming. Pero además de ingratas, son inútiles“, arrojó, buscando poner un límite y deslegitimar los reclamos de exintegrantes del ciclo televisivo.

El cruce puso en evidencia la complejidad de la convivencia en la televisión. La experiencia relatada por Callejón como panelista tomó un giro inesperado cuando sus propios audios fueron utilizados para confrontar su versión actual, cuestión que, a juicio de De Brito, expuso “lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida ni en la profesión”.