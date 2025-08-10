Teleshow

Zaira Nara sorprendió con el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: “Concreté mi sueño”

La modelo, que cuenta con su línea de maquillajes y anteojos, presentó su propia marca de yerba mate. Su palabra

Sol de María

Por Sol de María

Zaira Nara presentó Alba Nueva, su marca de yerba mate artesanal y sustentable (Video: Instagram)

El reciente lanzamiento de Alba Nueva, la marca de yerba mate creada por Zaira Nara, marcó un giro en la carrera de la modelo y empresaria. Tras regresar de unas vacaciones en Europa, presentó este proyecto que, según contó, es de producción artesanal y sustentable en la provincia de Misiones. La iniciativa, que viene desarrollada desde hace varios años, la tiene entusiasmada.

La idea de emprender en el mundo de la yerba mate surgió de la relación cotidiana que mantiene con la infusión más argentina. “El mate es uno de esos momentos simples del día que me dan mucha felicidad. Lo tomo sola, lo comparto con amigos, con mis hijos, con mi familia, lo comparto hasta con desconocidos. Es un ritual chiquito, cotidiano, pero lleno de sentido”, expresó al anunciar la noticia en sus redes sociales.

La yerba mate de Zaira
La yerba mate de Zaira Nara se elabora en Misiones con procesos naturales y sin pesticidas

“Me junté con amigos que saben muchísimo del tema, de esos que están en el rubro hace años, y les conté el sueño. Desde entonces, vengo trabajando en silencio, aprendiendo y armando todo con mucho amor”, detalló. Durante este tiempo, se dedicó a aprender sobre los procesos productivos y a construir un equipo que incluyó a productores de Misiones y a especialistas en calidad y sabor.

En cuanto a las presentaciones, la marca ofrece dos variantes: tradicional y suave. La comunicación del lanzamiento se realizó principalmente a través de las redes sociales de Zaira Nara, donde la modelo compartió videos y mensajes mostrando su rutina diaria con el mate y relatando el proceso de creación de la marca.

En sus publicaciones, agradeció el apoyo recibido y destacó el valor de concretar sueños personales: “Hace un tiempo decidí dedicarle mi tiempo a concretar mis sueños. Gracias por todos los mensajes de apoyo y a todos los que me escribieron para sumarse de alguna u otra forma a este proyecto”.

Zaira Nara en su viaje
Zaira Nara en su viaje a Ibiza

Este nuevo emprendimiento se suma a la experiencia empresarial previa de la hermana menor de Wanda, quien ya había incursionado en los sectores de cosmética, moda y accesorios. Aunque su carrera se centra principalmente en lo mediático y en los proyectos vinculados al espectáculo, la empresaria busca imprimir un sello personal en cada iniciativa, priorizando la autenticidad y el compromiso con la calidad.

Las vacaciones de Zaira Nara en Europa

La imagen de Zaira Nara y su familia degustando una pizza napolitana auténtica, con su base delgada, bordes aireados y cubierta de mozzarella y albahaca fresca, resume el espíritu de unas vacaciones donde la gastronomía local se convierte en un ritual compartido. Este detalle, capturado en una de las jornadas a bordo de un yate en la Isla de Ortigia, revela la importancia que la modelo y presentadora otorga a la experiencia culinaria como parte esencial del viaje, integrando sabores regionales y productos frescos en la rutina diaria.

Lejos de la atención mediática que suele rodear a su entorno familiar, Zaira Nara eligió el litoral siciliano para disfrutar del verano europeo junto a sus hijos, Malaika y Viggo Von Plessen, su madre Nora Colossimo y un grupo de amigos. Las imágenes compartidas en sus redes sociales abrieron una ventana a la intimidad de estas vacaciones, donde la convivencia y el disfrute del entorno natural se impusieron sobre cualquier otra preocupación.

La modelo aprovechó para posar
La modelo aprovechó para posar con el Mediterráneo de fondo

Durante la estadía en Ortigia, la dinámica familiar se enriqueció con la presencia de Guillermina Dabove, amiga cercana de Zaira, quien viajó acompañada de su pareja y sus hijos. Esta composición grupal permitió que los niños exploraran la costa, practicaran buceo y participaran en juegos acuáticos bajo la supervisión constante de los adultos. Mientras los más pequeños alternaban entre la observación y la aventura, los mayores aprovechaban para saborear frutas frescas —higos, duraznos y ciruelas— y registrar los momentos en fotografías, consolidando una rutina donde la espontaneidad y la organización se equilibraron.

