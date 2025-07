Wanda Nara contó cuál es la verdadera relación que lo une a L-Gante en medio de los rumores de reconciliación

La empresaria se sinceró sobre su vínculo con el músico de cumbia 420 (Instagram)

El revuelo en redes y portales no dejó dudas: mientras Mauro Icardi presume su relación con la China Suárez en Turquía, Wanda Nara eligió Europa y a L-Gante como compañía para su propio verano de posteos y rumores. La empresaria viajó al Viejo Continente para sumarse al tour del cantante en España, reavivando, una vez más, las especulaciones sobre una posible reconciliación. Pero, fiel a su estilo, Wanda no tardó en dejar sentada su postura y lo hizo, como siempre, a través de su canal de WhatsApp.

La secuencia arrancó con postales que dispararon todo tipo de teorías entre sus seguidores. La empresaria y el músico no solo compartieron paseos y salidas en plena gira europea: también mostraron cercanía en sus redes, con gestos y selfies juntos, disfrutando de la compañía del otro en cada ciudad que pisaron. En medio de los mensajes que celebraban el presunto regreso del romance, Wanda, más directa que nunca, escribió pasada la madrugada: “No tengo novio, tengo amigos”. Así lo dejó claro ante sus más de 394 mil seguidores, acompañando su comunicado con emojis y una aclaración que buscó enfriar el clima de rumores.

Las reacciones no tardaron en llegar, especialmente porque horas antes Nara había publicado una secuencia de fotos en su cuenta de Instagram donde se la veía feliz junto al artista en la playa. Los comentarios se llenaron de felicitaciones y preguntas sobre la relación. Cansada de la situación, la mediática dejó su mensaje en el mismo posteo: “Chicas, no estoy con él, nos llevamos bien y lo acompañé y después me acompañó a mí a Milán”. La frase quedó subida en una de las imágenes que más circuló durante el día, con la conductora y el cantante sonriendo y caminando por la orilla.

Wanda fue contundente y señaló que solo tiene amigos (WhatsApp)

Mientras tanto, la crónica del viaje siguió sumando capítulos. Aunque no hablaron abiertamente de una reconciliación, en sus redes compartieron detalles de su itinerario europeo: tras recorrer varias ciudades de España, pusieron rumbo a Italia. El tour incluyó Milán y una parada especialmente llamativa: Venecia. Allí, Wanda documentó su llegada con historias y L-Gante compartió una imagen del cartel de bienvenida a “Venezia”, dejando ver el carácter distendido y casi de aventura improvisada que atraviesa toda la travesía.

No faltó el toque humorístico, en clave de complicidad. En el auto, mientras transitaban el camino hacia la ciudad de los canales, L-Gante sacó una selfie mostrando a Wanda en el asiento de atrás y le sumó la frase: “Cuando vas en el asiento de adelante y te chusmean el celu de atrás”. La publicación retrató el tono relajado y cómplice que los une, lejos del formalismo y las etiquetas, y algunos seguidores interpretaron el gesto como una declaración de armonía más allá de rótulos sentimentales.

Ya instalados en Venecia, la dupla compartió jornadas de paseos turísticos y postales de película. Entre las imágenes que más impacto generaron está la vista del Gran Canal al atardecer, con el perfil inconfundible de casas y puentes iluminados por la luz dorada del final del día. Nara, siempre atenta a la tradición local, también visitó los célebres puestos de máscaras venecianas, recorriendo el histórico mercado de recuerdos, repleto de máscaras de todos los tamaños y colores, junto a adornos típicos y llaveros artesanales.

Pese a las señales confusas, la empresaria dejó en claro que no está de novia con L-Gante (Instagram)

El viaje, en definitiva, se transformó en una aventura continua en tiempo real: compartir ruta, risas y paisajes no modificó el status sentimental de la empresaria, que se ocupa ella misma de brindar información de primera mano a sus seguidores. Mientras tanto, el artista evitó definiciones públicas, optando por dejar que las fotos y su buena onda hablen por él.

Por ahora, lo único confirmado es que el verano europeo de Wanda y L-Gante está lleno de postales inolvidables, rumores y una fuerte declaración: el amor puede esperar, la amistad y la diversión parecen ocupar todo el escenario.