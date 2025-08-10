Pampita celebró el cumpleaños de su hija Anita y se reencontró con Roberto García Moritán: todas las fotos de la fiesta

Anita García Moritán celebró sus 4 años con un festejo muy especial, rodeada de sus padres, Pampita y Roberto García Moritán, como de sus hermanos y seres queridos. La flamante conductora de Los 8 escalones compartió todas las fotos y videos desde sus redes en una fiesta que tuvo como inspiración Lilo & Stitch, en el primer cumpleaños que la expareja comparte de su hija más chica desde su separación en septiembre del año pasado.

El evento, que tuvo lugar en un salón de la Costanera, marcó el reencuentro de la animadora y el empresario junto a sus hijos, en una jornada en donde mostraron su armonía familiar y cómo la prioridad que ambos es otorgarle bienestar a su hija. La organización del evento estuvo a cargo de su madrina, Luciana, una de las amigas más cercanas de Pampita, quien se ocupó de cada detalle para que la jornada resultara inolvidable.

Anita, de princesa en el festejo de sus 4 años, con Pampita (Instagram)

Anita, divirtiéndose con una de sus amiguitas, en su cumpleaños inspirado en Lilo & Stitch

La celebración contó con un pelotero y un castillo inflable

El festejo, que comenzó a las 15 horas, se caracterizó por una decoración que combinó motivos hawaianos y referencias al simpático extraterrestre azul de las películas, que este año se estrenó en su versión live action. Los souvenirs para los invitados consistieron en valijitas con libros para colorear de Stitch, un guiño a la temática elegida por la cumpleañera. La elección del vestuario de Anita también reflejó el espíritu de la celebración: un vestido de princesa con brillo en la parte superior, falda de tul violeta, medias can can y sandalias blancas.

Entre los primeros en llegar al evento se encontraban Delfina y Santino, hijos mayores de Roberto García Moritán, así como Guillermo, hermano de Pampita, acompañado de su novia, y Tania, la madre de la modelo. La lista de invitados incluyó a figuras del espectáculo como Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah Burlando, además de Floppy Tesouro y Angie Balbiani, quienes acompañaron a Pampita en este día especial para Anita.

Roberto García Moritán fue parte del festejo y estuvo acompañado por su novia, Priscila Crivocapich

Una animadora vestida de Lilo fue parte de la celebración que se realizó en un salón de eventos de la Costanera

La presencia de Benjamín Vicuña aportó un matiz particular a la jornada. El actor asistió con los hijos que comparte con Pampita, Beltrán y Benicio, y también llevó a Amancio y Magnolia, fruto de su relación con la China Suárez. Según trascendió, ese fin de semana le correspondía pasar tiempo con los más pequeños. Vicuña permaneció un rato en la fiesta y luego regresó para buscarlos. Por su parte, Bautista llegó acompañado de amigos y se retiró por su cuenta.

El evento también evidenció la dinámica de una familia ensamblada. Roberto García Moritán asistió junto a su actual pareja, Priscila Crivocapich, lo que puso de manifiesto la buena relación entre los distintos integrantes del entorno familiar.

Las amigas inseparables de Pampita la acompañaron en el día de Anita

La organización del evento estuvo a cargo de Luciana, madrina de Anita y amiga cercana de Pampita

El abrazo de Pampita con su Ana, su hija

Una de las tiernas postales del cumpleaños

El festejo evidenció la buena relación entre los integrantes de la familia ensamblada de Pampita y García Moritán

Anita, a punto de soplar la velita de su cumpleaños, rodeada por Pampita, su abuelam su tío y sus hermanos

La animación en vivo de Lilo, personaje central de la película de Disney, sumó un elemento lúdico a la celebración, que se desarrolló entre juegos, risas y complicidad familiar. La jornada combinó la intimidad de un encuentro en familia con la magia del universo infantil, logrando que Anita disfrutara de un cumpleaños a la altura de sus expectativas.

El festejo de este fin de semana tuvo un significado especial, ya que el pasado 22 de julio, fecha exacta del cumpleaños de Anita, la niña se encontraba de vacaciones en la Patagonia junto a su madre y hermanos, lo que impidió la realización de un evento y la presencia de su padre. En esa ocasión, el empresario expresó en redes sociales: “Te amo con todo el corazón Ana, gracias por tanto amor. 4 años de felicidad y enseñanzas. Nunca pierdas esa felicidad. Gracias por hacerme tan feliz”.

La niña posando con uno de los souvenires de su cumpleaños

Barbie Franco con su hija Sarah y Fernando Burlando asistieron al cumpleaños

La celebración, inspirada en Lilo y Stitch, destacó la armonía familiar y la felicidad de la niña en su cuarto cumpleaños

Los invitados del cumpleaños se divirtieron en uno de los juegos que prepararon especialmente

Anita, acompañada por sus amigas, pintando en el cumpleaños

Una tierna postal de Anita con uno de sus amigos invitados a su cumpleaños

La fiesta de cumpleaños de Anita García Moritán reunió a Pampita y Roberto García Moritán tras su separación

El sur de Argentina había servido como escenario de un cumpleaños muy esperado por la familia de Pampita, rodeados de montañas y nieve durante el receso invernal. La hija menor de la modelo, celebró el 22 de julio sus 4 años junto a sus seres queridos en una jornada que destacó por la calidez familiar. Un video difundido por Julieta Novarro, amiga cercana de la familia, capturó el instante en que Anita, vestida de blanco, aguardaba emocionada el canto del “feliz cumpleaños”, mientras Pampita la preparaba frente a una torta rogel. En la grabación, la figura de Benjamín Vicuña aparece desplazándose con discreción detrás de ambas, un gesto que los seguidores notaron y que interpretaban como una muestra de la buena sintonía en la familia ensamblada.