Las razones del sorpresivo regreso de Rufina Cabré al país: por qué no se quedó en Turquía con su mamá China Suárez

Las razones por las que Rufina Cabré regresó a Argentina y no se quedó con su mamá China Suárez (Instagram)

Rufina Cabré, la hija mayor de Nicolás Cabré y la China Suárez, sorprendió a muchos con su regreso anticipado a Argentina tras una breve estadía en Turquía, país al que se había mudado junto a su madre y los nuevos integrantes de la familia. El retorno inesperado de la joven generó toda clase de especulaciones, desde conflictos familiares hasta motivos escolares, pero voces cercanas a la familia aseguraron que la verdadera razón detrás de la decisión responde a un deseo personal. Rufina, según información aportada en Intrusos (América), manifestó expresamente sus ganas de volver al país para reencontrarse con sus seres queridos, pasar tiempo junto a su padre y retomar la cercanía con sus amigos en Buenos Aires.

“Rufina extrañaba un poco y dijo que ya que iba a volver a principios de septiembre, cuando arranca efectivamente el colegio allá en Turquía, quería venir y aprovechar estos días de nuevo en Argentina para ver a la gente que quiere, para estar con su papá y con sus amigos porque después de un tiempo más largo no va a poder viajar”, detalló la periodista Paula Varela. El impacto del regreso no solo reavivó el interés mediático sobre la dinámica familiar, sino que también dejó en evidencia la madurez y la voz de la hija de Cabré y Suárez en la toma de decisiones que afectan directamente su día a día.

La mudanza de la China Suárez a Turquía junto a Mauro Icardi había marcado un antes y un después en la vida familiar. Eugenia Suárez tomó la determinación de instalarse en Estambul para acompañar a Icardi, quien está en proceso de renovar contrato por dos años en el fútbol local, en el club Galatasaray. Como parte de este cambio, Rufina junto a sus hermanos, Magnolia y Amancio Vicuña, viajaron al país euroasiático para adaptarse a su nueva vida lejos de Buenos Aires. La expectativa era que la mayor de los hermanos comenzara las clases en una escuela internacional a partir de septiembre, hecho que suponía una residencia estable con su madre y la nueva pareja de ella. No obstante, sobrevino un giro inesperado. Rufina solicitó regresar a Argentina momentáneamente y aprovechar la pausa escolar, lo que constituyó una modificación drástica respecto al plan original. Desde el entorno más cercano deslizaron que existe la posibilidad de que retorne a Turquía en septiembre y que en ese regreso sea acompañada por su padre, Nicolás Cabré.

El cambio de planes de Rufina Cabré: por qué vlvió a Argentina cuando había decidido mudarse a Estambul con la China Suárez y Mauro Icardi (Instagram)

“Lo que a mí me contaron es que hubo un cambio de planes y que Rufina estaría volviendo a Argentina, porque existe la posibilidad, y lo pongo como una posibilidad, que cuando ella retorne a Turquía sea en compañía de su papá, de Cabré. Como está la invitación que hicieron la China y Mauro en su momento, existe la posibilidad de que la niña retorne a Turquía junto con su padre. No está nada mal porque él también le interesa saber dónde va a vivir ella como sus lugares y el colegio”, relató Karina Iavícoli sobre el futuro próximo de Rufina.

La llegada de Rufina Cabré y sus hermanos a Ezeiza se vivió cargada de emoción cerca de la medianoche del viernes 8 de agosto. El vuelo que los trajo desde Turquía aterrizó a las 22:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde la familia aguardaba expectante. Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, también se hizo presente, ansioso por abrazar a los pequeños tras varias semanas sin verse. El reencuentro fue inmediato tras los trámites migratorios. Los niños reconocieron de inmediato a Vicuña y corrieron a su encuentro. Magnolia fue recibida en los brazos del actor chileno, mientras que Rufina despidió a sus hermanos cariñosamente antes de salir junto a su abuela, Marcela Riveiro. Pampita, madre de uno de los hijos de Vicuña, acompañó la llegada de los hermanos en una postal familiar que alcanzó notoriedad mediática no solo por la mezcla de afectos, sino por el clima de cordialidad que se vivió en ese breve pero intenso momento en el aeropuerto.

El futuro inmediato de Rufina aun guarda algunas incógnitas, pero desde el círculo cercano insisten en que lo primordial es el bienestar de la niña y su adaptación, tanto en el entorno argentino como en el europeo. Tras el breve regreso, se abre la posibilidad de que, en septiembre, retome el viaje junto a Nicolás Cabré para comenzar el calendario escolar en Turquía, cumpliendo así con los plazos y necesidades acordados por ambos padres. Aunque la concreción del viaje por parte del actor sigue en suspenso debido a sus compromisos laborales y carreras programadas lejos de Turquía, la familia se muestra dispuesta a contemplar todas las opciones por el bien común y la estabilidad de Rufina. La adaptación temprana de la niña a la rutina europea y el entorno turco fue confirmada por Rodrigo Lussich: “La información de Rufina es que la nena ya hizo la adaptación y que volvería con el padre”. Sin embargo, el gusto por disfrutar de su ciudad natal, aún por unas semanas, influyó en la reorganización del cronograma familiar.

Mientras esto sucedía en Buenos Aires, la China Suárez y Mauro Icardi concretaban la mudanza a su deslumbrante mansión en el barrio de Beşiktaş, sobre la ribera europea de Estambul y a pocos pasos del Bósforo. El inmueble, destacado por su ubicación privilegiada y su equipamiento de primer nivel, representa el nuevo escenario de la vida de la China. El lugar ofrece toda la modernidad y el confort posibles, rodeado de bares, teatros y galerías, permitiendo a la actriz y modelo desenvolverse con independencia en su día a día. El diseño interior es objeto de atención especial, con Eugenia adquiriendo muebles nuevos y remodelando “como nueva” la casa junto a la ayuda de cercanos. De acuerdo a fuentes allegadas, se trata de una vivienda que “le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”.

En medio de todos estos cambios, Nicolás Cabré optó por acompañar las decisiones familiares desde su lugar, priorizando la comunicación diaria y el bienestar de su hija. En diálogo con Teleshow, el actor afirmó: “Obvio que se extraña, pero estamos todo el tiempo en contacto. Nuestra relación no varía y su decisión es libre de toda culpa. Admiro que adquiera esta aventura de irse del país. Irá al colegio allá. Hay cosas que se deberán cumplir, está todo organizado y en paz”. Cabré subrayó que todo está previsto de antemano para evitar improvisaciones y generar en Rufina la seguridad necesaria: “No es sobre la marcha. Hay cosas que tiene que cumplir. Está todo organizado. Hay colegios internacionales así que, en ese aspecto, está todo en paz. Con La China estaremos de acuerdo o no con las maneras o las formas, pero la prioridad siempre es Rufina. No hablamos de otra cosa que no sea ella”.