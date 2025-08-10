Teleshow

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

La conductora, a través de su cuenta de Instagram, compartió cómo sus hijas heredaron su pasión por la moda y le indicaron la ropa que tenía que vestir el domingo

Wanda Nara mostraron el look especial que le armaron sus hijas inspirado en un caramelo (Video: Instagram)

Después de que Wanda Nara asistió junto a L-Gante y su hija Jamaica a la obra en la que actúa Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, el domingo la conductora lo disfrutó junto a sus hijas. Mientras ella mostró algunos de los atuendos que llevará a México para el comienzo de las grabaciones de Love is blind, el reality show que conduce en Netflix, sus hijas dieron la nota.

Las nenas jugaron a ser sus asesoras de moda y le presentaron las prendas que querían que su madre use ese día. Al igual que Wanda, heredaron su pasión por la moda y contaron al detalle la inspiración en un famoso caramelo masticable para su look.

“Te trajimos esto”, contó una de las hijas de la empresaria. “La inspiración es un caramelo de palito y por eso trajimos esta remera blanca, este pantalón rosa y esta cartera que es muy ese caramelo”, detallaron, mientras presentaban una musculosa, un llamativo pantalón y cartera de una marca de lujo completamente rosada. “Además estas zapas porque tiene blanco y rosa”, agregaron.

Las prendas que las hijas de Wanda Nara le eligieron para su domingo (Instagram)

“O sea, ¿ustedes quieren que me vista así para ir...?“, indagó la conductora de MasterChef. ”Al supermercado”, completaron las niñas, mientras se tentaban de risa. “¿Armaron el look solas?”, indagó. “Sí, lo hicimos lo más rápido posible”, contaron con ternura. “Son rapidísimas. ¡Son buenas vestuaristas! Estas me encantan porque no las usé casi nada", comentó Wanda destacando la elección de las zapatillas.

Entre las fotos que compartió, también dejó que sus seguidores espíen las prendas que llevará para la nueva edición del reality que grabó para Netflix. “México y otro año más como conductora”, escribió, mientras mostraba en un perchero las camisas, pantalones, camperas y sacos que llevará en su equipaje para el programa de citas.

“Otra valija más”, agregó, en una foto donde aparecían tendidos sobre un sillón numerosos vestidos y faldas de distintos colores y texturas, como negro, marrón rojizo y dorado con brillo.

Wanda Nara mostró la ropa que llevará a México para las grabaciones de Love is blind (Instagram)

Mientras Wanda se prepara para viajar al país del norte, Mauro Icardi reapareció en la televisión argentina en una entrevista con Marley para Por el mundo (Telefe). Y aunque en la breve nota no se refirió ni a su exesposa, ni a la China Suárez, la conductora no se mostró muy contenta con el animador.

“Es muy difícil salir a la calle porque la gente es muy enferma, pasional. Se te tiran encima, te agarran, quieren fotos. A la vez, es algo lindo y algo feo. Por eso es algo lindo en la cancha recibir el amor de la gente o acá mismo en el entrenamiento. Hay gente que no viene a ver el entrenamiento. Quería que vean todas las instalaciones, el estadio, el Liceo de Galatasaray, la isla. Hay muchos lugares y obviamente Galatasaray representa a Estambul”, aseguró Icardi desde la casa de su equipo.

Wanda Nara permitió que sus seguidores vean la ropa que lucirá en la segunda temporada de Love is blind

“Sí voy a algún lugar lo hago con mi chofer o con alguna seguridad. Voy a recorrer el punto exacto y me voy. Es un lujo para los turistas. Viene mucha gente y poder vivirla y estar acá es un placer. Del resto no conozco nada, pero ya voy a tener tiempo seguramente”, destacó el futbolista, que antes había estado entrenando y se lo veía con la cara roja por la exposición al sol.

“Tenemos todo acá. La verdad que acá es donde concentramos, donde entrenamos cada día y tenemos el estadio cerquita, a diez minutos o 15 minutos de acá. Es nuestro fuerte. Estamos todos los días de nuestra vida acá adentro”, aseguró, sobre las comodidades que tienen los jugadores. “¿Estás conectado con Argentina viendo las noticias o ves todo lo que es Turquía?“, indagó Marley. ”Obviamente uno está conectado siempre. Tenemos familia, gente allá y tengo la tele argentina que la puedo ver", contó, sobre su día a día.

