Teleshow

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

El gran artista popular suma 20 funciones en el Teatro Alvear, presentando “Gracias a la Vida + Acústico”. Una noche marcada por la intimidad y un público absolutamente entregado

César Litvak

Por César Litvak

Guardar
Abel Pintos hace cantar hasta
Abel Pintos hace cantar hasta el último de los presentes cada noche en el Teatro Alvear (Fotos: Paul Delon)

Se avisa de entrada: si no te gusta que en el show te canten al lado, adelante o atrás, mejor no vayas. Porque, exactamente, eso es lo que está pasando con Abel Pintos en su arrasadora serie de conciertos Gracias a la Vida + Acústico, en el Teatro Alvear por estos días.

Los cerca de mil fans que llenan la sala -¡serán 20 funciones en total!- acompañarán al cantante en cada una de las canciones, en un concierto íntimo que, por momentos, da la sensación que podría estar pasando en el living de casa. Un auténtico unplugged que tranquilamente podría formar parte de aquellos shows que inmortalizara la MTV a partir de los ‘90.

Abel -sacón y pantalón gris clarito, remera negra y botas marrones- explica la idea bien al comienzo: “Vamos a arrancar con siete temas… que me hubiese gustado escribir, pero pertenecen a mi corazón y forman parte de mi nuevo EP, Gracias a la vida. Y si no se oponen, después seguiremos con otros temas inevitables después de 30 años de carrera”. Y así será.

Uno de los momentos del
Uno de los momentos del show, con Sandra Vázquez acompañándolo en armónica

Todo arranca con “De repente” (Soraya) y ya para “Creo en ti” (Reik) el público acompaña al cantante, que va del susurro a la energía en un dominio total del fraseo y del tempo, sabiendo cuándo callarse para que sea el público el que completa la letra como si todo estuviera perfectamente ensayado.

Enseguida llega el turno de “Soy tuyo”, de Andrés Calamaro, y para cuando encara “No”, de Shakira, se produce un primer pico de éxtasis entre la gente, que no para de acompañar el ritmo con palmas. “Eres”, de los mexicanos de Café Tacuva, baja tres cambios la euforia. Y la primera parte culminará con “Gracias a la vida”, ese himno de la chilena Violeta Parra. Cualquiera que haya soplado más de 40 velitas asocia la canción a la poderosa versión de la Negra Sosa, pero esto es otra cosa. Pintos la lleva a un registro más íntimo y hace lo que hacen los grandes intérpretes cuando se trata de versionar: se adueña del tema hasta convertirlo en propio.

Abel Pintos, cantante popular si
Abel Pintos, cantante popular si los hay, cautiva a un público que va entre los 20 y los 60 años

(A propósito, si de covers se trata, diferenciándose de la versión original hasta convertirlo en algo nuevo, único, original, escuchar una y mil veces a Caetano Veloso en cada uno de sus intentos, por ejemplo, su “Cambalache”, por ejemplo, su “Help”. Esa es la idea, eso logra Abel Pintos con estas versiones).

A esta altura, entre tema y tema, voces féminas gritan “¡Te amo, Abeeeeeel”, otras, mixtas, disparan el “¡Olé, Olé, Olé, Abeeeeeel, Abeeeeel!”

Hablando de climas íntimos, párrafo aparte para la banda: Ariel Pintos y Marcelo Predacino en guitarras; Fredy Hernández en piano; Daniel Castro en bajo y José Luis Belmonde en percusión, con participaciones bluseadas de Sandra Vázquez en armónica; y junto a ellos, el cuarteto de cuerdas integrado por Patricio Villarejo (chelo), Andrés Hojman (viola) y Kevin Naranjo y Pedro Aznares (violín). Desde la visual, acentuado por una puesta despojada, minimalista, y jugando básicamente con las luces, todo a cargo de León Greco.

Más allá de la fase covers, Abel empieza a viajar en el tiempo, recorriendo la cosecha de una siembra de 30 años de carrera que tiene como puntapié inicial su debut en Cosquín de la mano de León Gieco allá por 1998, cuando apenas tenía 13 años.

Entre los temas de su
Entre los temas de su EP "Gracias a la Vida", Pintos hace covers de Calamaro, Shakira y Café Tacuva, entre otros

Hoy, ese pibe, demuestra un dominio total del escenario, casi siempre sentado en un taburete, a veces poniéndose de pie, para interactuar con su gente más desde sus letras que desde el discurso, y exhibiendo como un don natural una facilidad para cantar que, pese a que se deja la vida en cada tema, casi no suda. Y aún en esos momentos de euforia colectiva, se nota que el cantante goza a la par de sus público con gestos que se repiten: se le achinan los ojos, se le dibuja una sonrisa y transmite una paz de monje budista que no cuesta nada imaginarlo -y su calva ayuda en eso, claro- ataviado con la típica túnica monástica del Dalai Lama.

Por supuesto, como anunció al comienzo, entre los 19 temas siguientes -ver lista de temas- están los inevitables, empezando por hitazos como “La llave” o “Cómo te extraño”, otros dos picos en cuanto a climax y coro masivo a lo largo de la noche, con todo el teatro aplaudiendo de pie.

Entre los casi mil espectadores hay algunos favorecidos especialmente. No es que tengan coronita, son seguidores de lo que en las redes se denomina #Experienciaabel, acciones destinadas a sus fans que, por ejemplo, son premiados con la posibilidad de ver un ensayo o sorprendidos pocos minutos antes del show y pasan de la tercera bandeja a presenciar el concierto en un palco privilegiado.

Como si no bastara con lo que ha demostrado -y se ha entregado- a lo largo de las 2 horas del show, para el final, a modo de bis, llega una versión antológica de “El antigal” a capella, pura destreza vocal (perdón la insistencia) en esa copla que evoca la memoria histórica y el sufrimiento de los pueblos originarios de América Latina.

Los que se apuren a salir hacia la Avenida Corrientes tendrán todavía un bonus track: Pintos ni siquiera pasa por su camarín, enseguida está en la vereda dispuesto para el autógrafo y, sobre todo, sonriendo para la foto en el celular de sus fans.

Clásicos de su repertorio como
Clásicos de su repertorio como "La llave" y "Cómo te extraño" marcaron dos de los momentos claves de la noche en el Alvear

Por cierto, y ya que el show se llama “Gracias a la Vida”, Violeta Parra escribió/canta ahí eso de “Y el canto de ustedes, que es el mismo canto/ Y el canto de todos que es mi propio canto”... Como si hubiese estado presente en el Alvear, disfrutando a Abel Pintos.

<b>LISTA DE TEMAS</b>

1. DE REPENTE (Soraya)

2. CREO EN TI (Reik)

3. SOY TUYO (Andrés Calamaro)

4. ME DEDIQUÉ A PERDERTE (Alejandro Fernández)

5. NO (Shakira)

6. ERES (Café Tacuva)

7. GRACIAS A LA VIDA (Violeta Parra)

8. ESPEJO

9. FLORES EN EL RIO

10. LO QUE SOY

11. UNA VEZ MAS

12. TIENE TU AMOR

13. MARIPOSA

14. CACERÍA

15. LA LLAVE

16. NO PARES

17. ANCLADA EN MI SUEÑOS

18. ZAMBAS (Solo canto por vos - El beso –

Quisiera)

19. QUIERO CANTAR

20. ASUNTOS PENDIENTES

21. PRIMAVERA

22. COMO TE EXTRAÑO

23. MOTIVOS

24. PÁJARO CANTOR

BIS:

25. EL ANTIGAL

26. A - DIOS

Fotos: Paul Delon

Temas Relacionados

Abel PintosVioleta ParraAndrés CalamaroShakiraGracias a la Vida + Acústico

Últimas Noticias

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

En diálogo exclusivo con Teleshow, el actor cuenta cómo atravesó días difíciles después de su ACV. El arte y el amor como impulso en Es Complicado, la obra que comparte con Claribel Medina, su exesposa

El gran regreso de Pablo

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Influencer con “más de cuatro millones de seguidores”, la vida digital la llevó a un muy duro momento tras su paso por el reality, que hoy se anima a analizar en una nueva charla para Nacidos en Redes

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

El actor, famoso en nuestro país y en el mundo por interpretar a Onur y del sultán Süleyman , dio una entrevista con Por el mundo en donde habló del éxito de las producciones turcas

Halit Ergenç, el galán de

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”

Luego de semanas de convivir con una lesión, el actor decidió escuchar a su cuerpo y realizar una pausa en sus presentaciones. El comunicado del artista

La razón por la que

Mauro Icardi habló desde Turquía sobre su nueva vida: “Siempre estoy conectado con Argentina”

El futbolista recibió a Marley y su hijo Mirko en el estadio del Galatasaray para Por el mundo. La anécdota de su hija menor con Mirko. La locura de sus fanáticos turcos

Mauro Icardi habló desde Turquía
ÚLTIMAS NOTICIAS
La producción de crudo creció

La producción de crudo creció 10,7% en el primer semestre y rompió otro récord histórico

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

La Tierra se derrite: una misión científica al Ártico fue a buscar nieve y se encontró con flores

Cuáles son los países con más sentido del humor del mundo, según un ranking internacional

De la ciencia ficción a la vida real: cómo son los nuevos algoritmos que los investigadores tienen en la mira

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: la cosecha

Crisis en Cuba: la cosecha de azúcar no alcanzó las 150.000 toneladas y se convirtió en la peor en más de un siglo

Zelensky advirtió que Putin continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump

El cadáver de Hitler: una investigación discute el suicidio y dice que el cuerpo está en Paraguay

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”

Mauro Icardi habló desde Turquía sobre su nueva vida: “Siempre estoy conectado con Argentina”