Abel Pintos celebra 30 años de carrera: qué cosas agradece y qué diría Mercedes Sosa sobre su música

Abel Pintos: "Me gustaría que mis canciones sean eternas"

Después de 30 años de trayectoria, a Abel Pintos le sobran los motivos para celebrar. Ya sea por el éxito de su carrera, los amigos conocidos en este trayecto y hasta la posibilidad de compartirlo con su familia, el cantante buscó la forma de festejar sus tres décadas en la música. Y no encontró mejor manera que hacerlo volviendo a sus inicios, interpretando canciones que le hubiese gustado escribir y hasta homenajeando a su ídola, Mercedes Sosa. Así fue como decidió grabar Gracias a la vida, un EP reúne grandes sonidos de Latinoamérica y también lo muestra en un lugar nuevo.

Habitualmente, en este tipo de situación, los artistas aprovechan a lanzar un disco que reúna a sus grandes hits de toda la vida. Sin embargo, el oriundo de Bahía Blanca buscó ir por otro lado. La idea del disco no apareció en su mente hasta que, en una tarde cualquiera, hizo un viaje en auto con una de sus hijas. Mientras charlaba y seguía las indicaciones del GPS, la playlist de una plataforma le sugería canciones aleatorias. Así fue como un sonido impactó al músico. “Hace cuánto no escuchaba ese temazo”, soltó en aquel momento en medio del tránsito. Fue así como nació en él el deseo de reversionar canciones.

El EP se abre con “No”, versión del clásico de Shakira, y se completa con joyas como “Soy tuyo”, de Andrés Calamaro, “De repente”, de Soraya; “Me dediqué a perderte”, canción escrita por Leonel García inmortalizada por Alejandro Fernández, ahora junto al dúo Ha*Ash; “Creo en ti”, de Mónica Vélez junto al grupo mexicano Reik y “Eres”, de Café Tacvba. Además de “Gracias a la vida”, el tema de Violeta Parra inmortalizado por Mercedes Sosa, que le da nombre a este trabajo y resume su espíritu.

- ¿Cómo estás en este momento de tu vida?

- Muy emocionado, especialmente porque después de 30 años de hacer música y de editar discos, no solamente no se vuelve una costumbre un día como hoy, sino que el privilegio uno lo siente cada vez mayor. Porque seguir contando con la atención del público, con el apoyo de un equipo grande que está detrás de uno, siempre listo para bancar lo que uno sueña y se imagina, no es una tarea sencilla de interpretar lo que uno tiene en un mundo metafísico y emocional. Y sin embargo, está toda esa gente dando lo mejor. Entonces me siento muy emocionado por sobre todas las cosas, de poder editar otro álbum y seguir viviendo esta realidad.

- ¿Qué le agradeces a la vida?

- Hoy por hoy muchas cosas. Justamente el álbum se llama de esta manera, al margen de que es una de las canciones que elegí interpretar, me parecía que era el momento para tener un álbum que se llama así porque soy un hombre que hoy, gracias a Dios, me encuentro todos los días más dando las gracias que pidiendo algo. Desde hace tiempo, en mis momentos de oración e introspección, me encuentro más agradeciendo que pidiendo algo en particular. Es un momento de mucha gratitud y por eso el álbum se llama de esta manera. Dentro de las canciones que podrían haber dado un título, esta era la más indicada.

- También es un homenaje a Mercedes Sosa y a Violeta Parra.

- Tiene que ver con todo, con celebrar los 30 años. Yo tenía la alternativa de hacer lo que ahora se hace mucho, tomar todo mi repertorio, reversionarlo, revisitarlo y hacer un álbum de 30 años. Y en lo primero que pensé fue en ir a los primeros diez años de carrera que fueron como intérprete. Y si estuve tantos años haciendo interpretación de canciones, sin pensar en escribir, fue justamente por Mercedes Sosa, mi ídolo absoluto y fundamental. Y por ella es que empiezo a tener una conexión con la música. Por ella es que quiero expresarme a través del canto y es que yo entendía que uno podía hacer una carrera entera sin escribir ninguna canción. Por eso me tardé tantos años en sentarme a probar ser yo el autor de aquello que iba a cantar. Esto de “Gracias a la vida”, con su icónica versión que hizo que mucha gente piense que es de ella y no de Violeta Parra, de alguna forma es una manera de homenajearla, de agradecerle y también a Violeta, que paralelamente a todo esto, es una artista a la que admiro mucho.

- Si imaginamos, ¿qué pensás que te diría Mercedes en este momento?

- No lo sé, la verdad, porque Mercedes era una persona que nunca perdía la oportunidad de dar su opinión. Y si, esa opinión, siempre constructiva, pero si esa opinión a uno le podía resultar un poco dura o no, no era algo que le preocupara. Ella era muy estricta con lo que hacía, con su música. Ella pasaba mucho tiempo estudiando las canciones. Por eso las convertía en sus propias canciones. No lo sé. Tal vez pudiera haberme dado su punto de vista, pero no estoy seguro de si hubiese sido condescendiente. Seguramente hubiese dicho lo que piensa. Ojalá lo que hubiese pensado haya sido lindo. Y si no, no importa. Iba a ser especial para mí porque siempre se aprende.

- ¿Cómo hiciste esta selección de temas para el disco?

- Este disco tenía una especie de regla fundamental y que era que entre todas las canciones que a mí me gustan como oyente, y que yo hubiese podido querer interpretar, yo tenía que elegir únicamente aquellas que yo sintiera que las hubiese podido llegar a escribir. Que yo sintiera que en mi versión no iban a hacer algo loco, sino que pudieran compartir, aunque sea lejano, un ADN con el estilo de canciones que yo escribo. En definitiva, todas estas canciones en la voz y en la obra de todos los músicos que las crearon, son las canciones que con el paso del tiempo me influyeron para que yo termine haciendo mis canciones. Uno en gran parte lo que hace tiene que ver con la creatividad y el trabajo propio, pero también juegan mucho las influencias. Y estos artistas y estas canciones que grabé fueron muy influyentes en mi vida. Lo fueron musicalmente y son canciones que han marcado momentos muy especiales y particulares de mi vida.

- Reversionar estas canciones y a estos artistas, ¿es una manera de hacerlos más eternos?

- Sí, yo creo que sí. Hay canciones como “Eres”, que parece que nunca dejan de ser un hit que acaba de salir. Porque es una canción que suena muy actual. Vos prendés una radio o vas a los charts y siempre está ahí presente. Pero sí es cierto que después hay otras canciones como “De repente”, “Soy tuyo”, de Calamaro, yo no sé si llegaron a trabajarlo como un single alguna vez. Y sin embargo es una canción que a mí me parece increíble. Y “De repente” de Soraya, es una canción de estas que cuando yo empecé a mostrar el demo de este disco, muchas personas escuchaban la canción y decían: “Uy, qué temón, no sabía que me gustaba tanto y que hacía tanto tiempo que no lo escuchaba”. En esos casos sí pasó eso y me alegra y me hace ilusión.

- Al igual que las canciones, ¿el disco es una manera de hacerte eterno?

Evidentemente, la música como expresión artística, el arte, me parece que le permite trascender al artista, porque en definitiva no por la magnitud que tome la obra, va más allá del éxito que tenga la obra o no, sino que uno en las distintas expresiones artísticas lo que hace es dejar una especie de sello, como un grabado que puede ser revisitado por generaciones futuras. Yo pienso que el arte, en gran medida, le permite a uno esa idea, o esa ilusión de lograr trascender un poco.

- ¿Te gustaría ser eterno?

- Me gustaría que las canciones sean eternas. A mí no me pone a pensar si el día de mañana, si dentro de 70 años, alguien va a escuchar una de estas canciones, no me interesa si se van a acordar de mí o no. Lo que me interesa es que lo que esa canción a mí me provocó, o le provocó en la actualidad a mucha gente que le pudo haber servido para superar un dolor, para sentirse un poquito más contento, siga funcionando de esa manera. La música al final salva en muchas ocasiones.

- ¿Pensás qué pueden escuchar y pensar tus hijos sobre tu música en el futuro?

- No pienso en esas cosas. Sinceramente. En primer lugar, porque yo creo que si Dios me da salud y energía, yo pienso cantar hasta el último de mis días y tengo el proyecto de vivir muchísimos años. Si es así, mis hijos me van a ver los tres en perfecta actividad y de esa manera van a poder sacar sus propias conclusiones.

- ¿Cómo imaginas la presentación de Gracias a la vida? ¿En qué escenarios? ¿De qué forma?

- Lo vamos a presentar en esta misma sala, aquí en el Teatro Alvear, que está recientemente refaccionado, suena increíble, en toda la sala se ve perfectamente bien porque se ve muy cerca, por la disposición de la platea y todo. Estoy enamorado de este teatro realmente. Acá vamos a presentar Gracias a la vida. Como es un EP, que es un disco corto de siete canciones, el show no se va a quedar ahí, si no me matan. Imagínate, la gente se viene por 25 minutos. Entonces vamos a completar el concierto con un repaso de canciones de estos 30 años pero en formato acústico, porque este álbum no es estrictamente acústico, pero sí minimalista. El resto del concierto va a pretender seguir una estética similar. Vamos a alejarnos de lo eléctrico y lo adrenalínico y pasar un poco más a lo introspectivo. Van a ser diez funciones en esta sala.

- ¿Alguna otra canción que también hayas dicho, “me hubiera encantado escribirla”?

- Pasamos por muchas canciones que no cumplían con esa regla que te decía. Las escuchamos, éramos sinceros y nos dábamos cuenta que no tenía la naturalidad. “Volverás” de Ricky Martín. Es una canción que me enloquece, que me gusta mucho y la probamos. Y la verdad es que en el medio de la producción yo dije: “No siento con esta canción lo que sentí con “De repente” o con “Creo en ti” o con “Eres”. No siento que pudiera haber sido una canción mía. Siento que estoy haciendo la versión de una canción preciosa.

- Y de estas canciones, ¿cuál fue la más complicada? La que quedaba más lejos de tu registro vocal.

- La intención de visitar una nueva zona sónica de mi voz tuvo que ver con que este disco apunta más a la introspección. En esta época de que todo tiene que ser un hit, hacer una versión de una canción plantea una idea de revisitar los detalles, porque las canciones ya las conocen todos. La gracia va a estar en el detalle de cada intérprete. Para eso dije: “En lugar de ir hacia zonas tan agudas como suelo hacerlo, vamos a recorrer otra zona, algo que parezca más hablado de alguna manera, más relatado”. La canción que más trabajo me dio fue “Eres”. Porque no encontrábamos la manera de despegarnos de la versión original. Es una versión muy potente, es la que más nos costó sentir que le estábamos dando un sello particular. Al final lo logramos.

- ¿Estás descansado para ir ya a girarlo y a presentarlo por todas partes?

- Sí, estoy muy emocionado, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no hacía tantos covers juntos. Cada tanto me daba el gusto, pero ahora va a ser especial hacer un concierto en el que 1/4 del concierto es dedicarme a interpretar. Y los otros 3/4 repasar mis canciones.