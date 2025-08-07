El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Carolina Baldini se mostró emocionada por el retiro Gianluca Simeone de las canchas (Foto: Instagram)

Gianluca Simeone, el hijo menor de Carolina Baldini y el Cholo Simeone, tomó la decisión de retirarse a los 27 años del fútbol profesional. Esta decisión la tomó con la intención de instalarse en el país para estar presente en la recta final del embarazo de Eva Bargiela, su pareja, y criar al pequeño que están esperando en Argentina.

En este contexto lleno de cambios, Carolina usó sus redes sociales para dejarle un sentido mensaje al menor de sus hijos luego de que se conociera esta decisión. “Orgullosa de vos, por tener el coraje de seguir tus sueños, de seguir tu intuición, de querer trabajar, de progresar, orgullosa de vos por tener el coraje de dar un giro en tu vida, de jugártela”, comenzó la historia que le dedicó a Gianluca.

“Las cosas, como todo en la vida, pueden salir bien o mal, lo importante es intentarlo”, reflexionó la exmodelo en la publicación. Y siguió hablando de las cargas que tiene el nombre familiar: “Como siempre decimos nosotros, el apellido a veces te hace las cosas más fáciles, y a veces más difíciles, te juzgan más, tienes que dar el ejemplo y a la primera equivocación te masacran”.

Baldini contó las razones detrás de este posteo y cerró: “En fin, estoy escribiendo esto, no para defenderte, sino porque soy simplemente una mamá orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo”. Estas palabras, hasta el momento, no recibieron respuesta por parte del menor de clan Simeone, quien tampoco posteó nada al respecto del final de su carrera.

Junto a Eva están esperando a su primer hijo y el primer nieto de ambas familias. En la recta final de esta etapa, Bargiela estuvo invitada a Pasapalabra (Telefe) e hizo público el nombre que eligieron para el pequeño por venir.

Mientras participaba en uno de los juegos clásicos del programa, el tutti frutti, la categoría de los nombres fue la excusa perfecta. “Para mí, el hijo de Eva se va a llamar”, leyó el conductor, mientras en las respuestas aparecieron opciones diversas: Carlos, Alberto, Bautista, Tobías y Roberto. Risas y comentarios poblaron el piso.

La respuesta tardó apenas un instante. “Hace una semana que tiene nombre. Faustino se va a llamar”, soltó la modelo. El impacto fue instantáneo. La sorpresa brilló en los rostros de los presentes. Se sintió un murmullo cómplice, una emoción suave pero inconfundible. ¿Quién podría no contagiarse con ese bautismo en vivo?

Eva Bargiela reveló el nombre de su futuro hijo

“No tenía nombre, íbamos cambiando todo el tiempo, un día una cosa, otro día otra cosa”, recordó sobre la incertidumbre de las últimas semanas. Su compañera de equipo, Sol Rivas, aprovechó el clima relajado para bromear: el bebé ya nacerá con “nombre de prócer”.

Por otro lado, la influencer contó la decisión que tomó para la hora del parto. Durante una charla, Bargiela dejó en claro su preferencia por atravesar ese instante en un entorno más íntimo y controlado. “Cuando nazca y veo cómo me siento, aviso si viene alguien o no. Hoy te digo como que no sé si quisiera que vaya alguien al sanatorio. Lo que pasa es que la gente siente que está yendo a un zoológico”, señaló en el streamLapre(Telefe), con una analogía que expone el conflicto entre la alegría de familiares y amigos, y la necesidad de privacidad y calma tras el parto.

La modelo e influencer también profundizó en la dificultad física y emocional que puede implicar el proceso del nacimiento, subrayando cómo la experiencia puede ser impredecible y profundamente personal. “Capaz tuviste suerte y tuviste dos horas de trabajo de parto. Pero capaz tuviste 18 horas de trabajo de parto, estás agotada, están intentando conectar con tu bebé, tratando de dar la teta. Y tenés gente ahí visitándote y queriendo ver al bebé. Lo podés ver en una semana, en 10 días, en 15″, expresó.