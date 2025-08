El emotivo mensaje de Wanda Nara por el primer día de clases de sus hijos: “Son muy valientes”

La empresaria le dedicó unas tiernas palabras a cuatro de sus hijos por el regreso a las clases (Instagram)

La vida de Wanda Nara continúa su curso, e incluso bajo el peso de las polémicas y las batallas judiciales con su expareja, Mauro Icardi, la empresaria mantiene firme su prioridad: sus hijos. Este martes les dedicó un emotivo mensaje por el regreso a clases. En medio de un nuevo capítulo de conflicto con el futbolista, Wanda eligió las redes sociales para refugiarse en el afecto incondicional de su familia más cercana.

Desde sus historias de Instagram, Wanda compartió una fotografía capaz de detener por un instante la turbulencia mediática: en la imagen se observa a cuatro de sus cinco hijos, preparados con sus uniformes escolares, listos para comenzar un nuevo ciclo lectivo. La única ausencia es la de Valentino López, quien asiste al colegio del club River Plate, donde juega al fútbol en las Inferiores. La dedicatoria, simple y directa, vibra de orgullo materno: “Feliz comienzo amor de mi vida. Son muy valientes, muy unidos y eso me da mucho orgullo. Los amo infinito”.

Pero nada de esto es casual ni ocurre en el vacío. El posteo de la empresaria no es solo un saludo de mamá. Llega justo cuando la tormenta judicial con Icardi suma un nuevo capítulo. Porque desde hace meses, la expareja intercambia acusaciones, denuncias públicas, comentarios ácidos y tironeos mediáticos que tienen como eje central a sus propios hijos. En el último tiempo, el enfrentamiento recrudeció con la denuncia formal que el futbolista inició contra su ex, y que fue detallada por Angie Balbiani en el programa Puro Show (El Trece).

A través de esa denuncia, el deportista aseguró que su expareja habría incurrido en abandono material y emocional de las menores, y denunció que ella no autoriza el contacto con el padre. Fue más allá: en la presentación judicial, pidió que las niñas vayan a vivir con él a Turquía, el país donde reside por compromisos laborales.

El emotivo mensaje de Wanda a sus hijos por el regreso a clases

Por todo esto, la empresaria decidió responder sin vueltas. Apenas se hizo pública la nueva escalada judicial, redactó un texto demoledor, publicado en sus redes sociales, donde defendió su rol de madre y también denunció la situación personal que atraviesa. “Tenés que ser muy hijo de pu..., sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia”, expresó con crudeza y dejó en claro su postura: “Jamás consumí ni antes ni mucho menos ahora”. Wanda remarcó que la acusación presentada esta semana tiene como único fin perjudicarla y quitarle a las chicas: “Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de pu...”.

En ese extenso descargo, Nara habló también del hostigamiento que siente y cómo afecta su vida emocional y la de sus hijos. Señaló que el deseo de los chicos es claro: “Ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte”. Lejos de acotar la defensa a lo personal, la conductora fue por más y también expuso una cuestión económica crucial. Denunció que su expareja, según ella, no cumple con la cuota pautada: “Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la justicia”, sostuvo, visibilizando la parte más dura y pragmática de la disputa.

El contundente comunicado de la empresaria tras la denuncia de Icardi (Instagram)

La publicación cerró con una sentencia a tono, cansada ya de la dinámica: “Pero me cansé de que me acuses desde que te dejé siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza”. La empresaria, agotada y dolida, comparte con su público el desgaste que supone atravesar una pelea mediática y legal permanente, con los chicos en el centro.

En ese escenario, la imagen del regreso a clases retrata algo mucho más poderoso que una simple rutina de septiembre. Es la escena de una familia que, pese a todo, se muestra unida y lista para enfrentar lo que venga. Así, Wanda deja en claro que, más allá del escándalo y de las versiones, su prioridad sigue siendo la misma: acompañar, abrazar y proteger a sus hijos frente a cualquier adversidad pública o privada.