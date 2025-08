Dani La Chepi contó el mal momento que vivió con uno de sus perros: tuvieron que darle puntos en una mano

Dani La Chepi relató el accidente que sufrió al intentar separar a su perra de una pelea con otros perros (Video: Instagram)

Un paseo habitual con su perra Cielo terminó en un accidente para Dani La Chepi, quien debió recibir atención médica tras intervenir en una pelea entre su mascota y otros perros. La artista, cuyo nombre real es Daniela Viaggiamari, relató el episodio a través de sus redes sociales, donde compartió detalles sobre el incidente y el estado de salud tanto suyo como de su perra.

El hecho ocurrió cuando, durante una vuelta a la manzana junto a Cielo, la perra se enfrentó con otros animales. En medio de la confusión, Dani intentó separar a los perros y sufrió una herida en la mano. “Uno sabe que tiene que tener la mente en frío y que tiene que mantener la calma, sabe lo que tiene que hacer y demás, pero por suerte se metieron unos vecinos”, expresó en sus historias de Instagram. La intervención de los vecinos ayudó a controlar la situación, aunque la propia artista reconoció que actuó de manera impulsiva: “Yo hice lo que no había que hacer: meter la mano, en la desesperación”.

Como resultado de su acción, la actriz terminó en la Clínica Olivos, donde recibió cuatro puntos en la mano y fue atendida por otras lesiones menores. Dani La Chepi mostró en sus redes sociales el resultado de la herida, evidenciando el alcance del accidente. “Cuatro puntos, la mano así y un par de lastimaduras más. Terminé en la Clínica Olivos”, detalló en su relato.

Cielo, la perra de Dani La Chepi, se encuentra en buen estado tras el incidente

Respecto al estado de Cielo, la artista llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que la perra se encontraba en buen estado tras el altercado. “Por suerte Cielo está bien, la estoy llevando al veterinario, pero está bien”, aseguró, al mismo tiempo que subrayó la importancia de actuar con calma en situaciones similares y advirtió sobre los riesgos de intervenir de manera impulsiva.

Posteriormente, la comunicadora compartió una imagen junto a su mascota, acompañada de un mensaje emotivo y una canción alusiva, “Ángel de cuatro patas”, interpretada por el grupo Río Roma, reflejando el vínculo que mantiene con Cielo y la importancia que tiene en su vida.

Recientemente, la humorista también compartió en sus redes sociales un desagradable intercambio con una seguidora, quien le escribió para contarle que había devuelto a una perra que había adoptado. Lo hizo, según explicó, en tono de consejo, sin anticipar que su relato despertaría un fuerte rechazo por parte de la influencer.

Dani La Chepi respondió con firmeza a una seguidora que devolvió a una perra adoptada

Todo comenzó cuando Dani publicó una historia en la que hablaba sobre las dificultades que tuvo con una de sus mascotas. Fue entonces cuando recibió el mensaje de una usuaria anónima que, lejos de empatizar, decidió relatar su experiencia personal sin medir el impacto de sus palabras. “Ay, Dani, te re entiendo. Yo adopté a una cachorra que no lloraba, gritaba cuando me iba a dormir. El segundo día me rompió las zapatillas del nene y al otro el sillón. Llamé a la mina que me la dio y no me la quería agarrar. Me dijo que yo había firmado un papel de responsable y demás. Le dije que no me había dicho que tenía esos problemas”, relató la mujer.

La historia, que hasta ese momento podía parecer una anécdota de frustración, tomó un giro aún más crudo. “Discutimos y mi marido la puso en una caja y se la dejó en la puerta de su casa. Hablá con la mina para devolverla o regalásela a alguien”, escribió, como si se tratara de un objeto y no de un ser vivo. Fue entonces cuando Dani no pudo contenerse y le respondió sin filtros, compartiendo su indignación en su cuenta con un mensaje titulado: “Una seguidora menos, LPM”.

La artista defendió la adopción responsable y criticó el trato de los animales como objetos

La actriz fue contundente: “Cuando uno adopta, a un cachorro especialmente, como cualquier cachorro, tiene que tener en cuenta que son inquietos y algunos rompen cosas. Es cuestión de tiempo, paciencia y enseñarles que no se hace. Después, como Rumba, nunca más rompió nada. Lo que rompen son cosas, pero ellos no son ‘cosas’. Son seres vivos, son lo más lindo del mundo”.

La Chepi hizo especial hincapié en la importancia de asumir la adopción como un acto de responsabilidad y amor. “Decidir adoptar es una responsabilidad muy grande y tenés que estar preparada y llena de amor para hacerlo. No se regalan ni se devuelven como un producto que compraste en Mercado Libre”, expresó, visiblemente afectada por la frialdad del relato.

La respuesta de la seguidora no tardó en llegar y fue tan inesperada como ofensiva. “Ay, me estás dando clases de moral. No me la vi venir. Te escribí buena onda. Pero si querés, tengo una amiga que busca una galga. Así que avisame y ella te la pasa a buscar”, respondió con ironía. Pero lejos de terminar ahí, cerró con una frase aún más polémica: “Qué idiota resultaste ser. Yo con mi vida hago lo que quiero. Y te cuento, para que te indignes más: ahora tenemos otro perrito, pero lo compramos. Es un bulldog francés y duerme hasta con mi hijo. Porque viene sin traumas. No de la calle. Besitos en tus almohadones. Te dejo de seguir”.

El caso generó un fuerte debate en redes sobre la responsabilidad y el compromiso con las mascotas

La publicación generó una oleada de reacciones por parte de los seguidores de Dani, quienes no dudaron en manifestarse del lado de la artista. “Personas que no deberían reproducirse”, “No le tienen que dejar a cargo ningún ser vivo”, “Grande, Dani. No se merece ni criar a su hijo”, “Qué espanto que lo cuente con tanta prepotencia”, y “No me deja de sorprender lo mala que es la gente en este mundo”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su cuenta.

Lejos de dejar pasar el momento, La Chepi decidió visibilizarlo como un ejemplo de lo que no debe hacerse con los animales y cómo no se debe entender la adopción. Con su estilo frontal y sin medias tintas, la artista convirtió una situación dolorosa en una oportunidad para reflexionar y alzar la voz por aquellos que no la tienen: los animales que son abandonados, regalados o devueltos, como si no sintieran.