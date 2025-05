El fuerte cruce entre Dani La Chepi y una seguidora por un repudiable mensaje sobre la adopción de mascotas

La actriz compartió el particular consejo que quiso darle una seguidora y terminó en un fuerte cruce (La Noche Perfecta - El Trece)

Lo que parecía una historia más sobre mascotas y experiencias personales terminó convirtiéndose en un inesperado cruce que dejó a Dani La Chepi descolocada. La humorista compartió en sus redes sociales un desagradable intercambio con una seguidora, quien le escribió para contarle que había devuelto a una perra que había adoptado. Lo hizo, según explicó, en tono de consejo, sin anticipar que su relato despertaría un fuerte rechazo por parte de la influencer.

Todo comenzó cuando Dani publicó una historia en la que hablaba sobre las dificultades que tuvo con una de sus mascotas. Fue entonces cuando recibió el mensaje de una usuaria anónima que, lejos de empatizar, decidió relatar su experiencia personal sin medir el impacto de sus palabras. “Ay, Dani, te re entiendo. Yo adopté a una cachorra que no lloraba, gritaba cuando me iba a dormir. El segundo día me rompió las zapatillas del nene y al otro el sillón. Llamé a la mina que me la dio y no me la quería agarrar. Me dijo que yo había firmado un papel de responsable y demás. Le dije que no me había dicho que tenía esos problemas”, relató la mujer.

La historia, que hasta ese momento podía parecer una anécdota de frustración, tomó un giro aún más crudo. “Discutimos y mi marido la puso en una caja y se la dejó en la puerta de su casa. Hablá con la mina para devolverla o regalásela a alguien”, escribió, como si se tratara de un objeto y no de un ser vivo. Fue entonces cuando Dani no pudo contenerse y le respondió sin filtros, compartiendo su indignación en su cuenta con un mensaje titulado: “Una seguidora menos, LPM”.

Una usuaria anónima le compartió a Dani que decidió abandonar un perro que adoptó (Instagram)

La actriz fue contundente: “Cuando uno adopta, a un cachorro especialmente, como cualquier cachorro, tiene que tener en cuenta que son inquietos y algunos rompen cosas. Es cuestión de tiempo, paciencia y enseñarles que no se hace. Después, como Rumba, nunca más rompió nada. Lo que rompen son cosas, pero ellos no son ‘cosas’. Son seres vivos, son lo más lindo del mundo”.

La Chepi hizo especial hincapié en la importancia de asumir la adopción como un acto de responsabilidad y amor. “Decidir adoptar es una responsabilidad muy grande y tenés que estar preparada y llena de amor para hacerlo. No se regalan ni se devuelven como un producto que compraste en Mercado Libre”, expresó, visiblemente afectada por la frialdad del relato.

Sin ningún filtro, la humorista le expresó su indignación a la seguidora (Instagram)

La respuesta de la seguidora no tardó en llegar y fue tan inesperada como ofensiva. “Ay, me estás dando clases de moral. No me la vi venir. Te escribí buena onda. Pero si querés, tengo una amiga que busca una galga. Así que avisame y ella te la pasa a buscar”, respondió con ironía. Pero lejos de terminar ahí, cerró con una frase aún más polémica: “Qué idiota resultaste ser. Yo con mi vida hago lo que quiero. Y te cuento, para que te indignes más: ahora tenemos otro perrito, pero lo compramos. Es un bulldog francés y duerme hasta con mi hijo. Porque viene sin traumas. No de la calle. Besitos en tus almohadones. Te dejo de seguir”.

La publicación generó una oleada de reacciones por parte de los seguidores de Dani, quienes no dudaron en manifestarse del lado de la artista. “Personas que no deberían reproducirse”, “No le tienen que dejar a cargo ningún ser vivo”, “Grande, Dani. No se merece ni criar a su hijo”, “Qué espanto que lo cuente con tanta prepotencia”, y “No me deja de sorprender lo mala que es la gente en este mundo”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su cuenta.

La furibunda respuesta de la usuaria que abandonó a su perro (Instagram)

Lejos de dejar pasar el momento, La Chepi decidió visibilizarlo como un ejemplo de lo que no debe hacerse con los animales y cómo no se debe entender la adopción. Con su estilo frontal y sin medias tintas, la artista convirtió una situación dolorosa en una oportunidad para reflexionar y alzar la voz por aquellos que no la tienen: los animales que son abandonados, regalados o devueltos, como si no sintieran.