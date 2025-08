Darío Barassi mostró el talento oculto de su hija Emilia con un video que enterneció a todos

En las redes, Darío Barassi compartió la voz de su pequeña hija a sus seguidores (Instagram)

Desde que nacieron sus hijas, la vida de Darío Barassi se llenó de nuevas prioridades y emociones. La llegada de Emilia, hace seis años, fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión, marcó un antes y un después para el conductor. Padre dedicado, disfruta a diario de aventuras, salidas y tiempo compartido con las niñas, celebrando ese lazo entrañable también en las redes sociales, aunque cuidando siempre la privacidad familiar. Esta semana, Barassi sorprendió a todos sus seguidores al compartir el gran talento musical de Emilia.

El domingo por la tarde, el conductor grabó y subió a sus historias un momento único con su hija mayor. Emilia, manteniéndose fuera de cámara y solo mostrando su voz, se animó a cantar junto a su papá el tema “Cero a héroe” de la banda sonora de Hércules, compuesta por Alan Menken. Antes de empezar, Barassi le propuso la dinámica: “No te filmo, solo tenés que cantar”. Sin dudar, Emilia aceptó el juego y juntos entonaron: “Era un don nadie, cero, cero / Ahora es un héroe verdadero / Él nunca ha dado un paso atrás / De cero a héroe sin demorar / Ahora es un héroe en un tris tras”.

La ternura y la complicidad familiar conquistaron las redes y, en cuestión de minutos, los fanáticos de Barassi inundaron la sección de comentarios con mensajes: “Qué ternurita”; “Más linda”; “Ya tienen una artista en la familia”; “Emilia está hecha una chica Disney”; “Me encanta que los chicos se sepan los clásicos”; “El talento viene de familia”. El video puso de manifiesto el lado más sensible y familiar del conductor, en una faceta que sus seguidores celebran cada vez que la muestra.

El amor de Darío por Emilia y su hermana menor es un motor permanente en su vida. Cada oportunidad que tiene, el conductor se anima a escribir acerca de sus sentimientos y a compartir fragmentos de su rutina familiar. En junio, celebrando el cumpleaños de la mayor, el humorista publicó una carta abierta acompañada de fotos que recorren los seis años de la niña. Allí expresó: “Hace seis años sucedió la magia. Llegó ella y el mundo se volvió un lugar espectacular. Con sus pestañas eternas, su mirada que es un regalo y su voz dulce y potente conquistó mi vida por completo”.

Fiel a su sentido del humor y a la justicia afectiva, agregó una mención para la más chica: “Emilia es mucho más que una hija que amo, es mi persona favorita en el mundo. (Inés María no te pongas celosa, todo lo que escriba hoy también es para vos, pero no es tu cumple, morocha. El 10/8 soy todo tuyo)”.

En su relato, el presentador destacó lo que hace especial a su primogénita: “¿Por qué favorita? Porque es espectacular, distinta y especial. Porque con un beso o con solo darme la mano me cura el alma, porque es compañera y brillante, su cabeza vuela y sus emociones también. Tiene imaginación de sobra, juega y es libre. Tiene risa contagiosa y cuando canta el mundo hace silencio para escucharla”.

El posteo continuó detallando postales de la cotidianeidad: “Compañera de desayunos tempraneros, caminatas y viajes. Amo escucharla y amo contarle cosas. Te clava esa mirada gigantesca e íntima y uno se queda en ese lugar para siempre. Cuando estoy con vos medio que no necesito nada más, enana”. Barassi profundizó la declaración de amor: “No tiene dimensión lo que esta enana significa para mí. Me es imposible escribir este posteo, no se puede describir lo que siento por vos, Pipi. Es inmenso, eterno, inalcanzable. Desbloqueaste otro nivel de amor cuando llegaste y hacés que eso crezca segundo a segundo. Qué afortunado soy de tenerte en mi vida”.

En casa o en público, para Barassi cada instante con sus hijas es una celebración del presente. Ya sea en el desayuno, en canciones a dúo o en mensajes conmovedores, el conductor documenta con cada foto y cada palabra la fuerza de esos vínculos que lo transformaron desde el primer día.