Andrés Nara habló después de la dura denuncia de Mauro Icardi a Wanda: “Con este flaco jamás estuvimos bien”

Andrés Nara habló después de la dura denuncia de Mauro Icardi a Wanda: “Jamás estuvimos bien” (Instagram)

El reciente estallido de una nueva denuncia, esta vez de parte de Mauro Icardi hacia Wanda Nara sumó la voz de Andrés Nara, padre de la empresaria, quien decidió pronunciarse públicamente sobre el conflicto, criticando al futbolista y manifestando su apoyo a sus nietas.

El enfrentamiento entre la expareja, que ya arrastraba una larga historia de desencuentros mediáticos y judiciales, se intensificó en las últimas horas tras una grave acusación del delantero del Galatasaray. Icardi insinuó que la madre de sus hijas habría consumido sustancias, lo que provocó una respuesta inmediata y contundente de la conductora de MasterChef y Bake off Famosos Argentina a través de sus redes sociales. “Tenés que ser muy hijo de p..., sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia que jamás consumí, ni antes ni mucho menos ahora”, escribió Wanda, quien además denunció que el objetivo de Icardi sería “sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de p..., ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte”.

La empresaria también señaló que el deportista, actualmente radicado en Turquía, lleva diez meses sin pagar la cuota alimentaria ni la obra social, y recordó que él manifestó en reiteradas ocasiones su intención de obtener la tenencia de las niñas. La animadora de Telefe remarcó que la falta de pago ya es cuestión de la Justicia y que se cansó de las acusaciones de Mauro Icardi desde que se separaron.

Wanda Nara denunció la falta de pago de la cuota alimentaria y la obra social por parte de Icardi (Instagram)

En este contexto, Andrés Nara compartió su visión sobre el conflicto. Durante una nota en el programa DDM (América TV), el padre de la empresaria expresó: “Yo no hablo nunca jamás ni en contra ni a favor del padre. Todos saben lo que yo pienso de él, pero no deja de ser el padre. Voy a respetar esa posición como él que no me respetó como abuelo”, declaró. A pesar de su postura de respeto hacia el rol paterno de Icardi, Andrés no ocultó su desaprobación hacia el futbolista, afirmando: “Con este flaco nunca jamás estuvimos bien, no me interesa lo que piensa de mí”. Además, dejó claro que, en caso de cruzarse con Icardi, optaría por ignorarlo completamente.

Según relató el propio hombre, las niñas sufrieron al ver imágenes de su padre compartiendo momentos con los hijos de su actual pareja, la China Suárez. “Las nenas son grandes, ven, escuchan y le dicen. Ven que el papá estuvo festejando con los hijos de la novia de él y para los chicos es un dolor terrible, les dolió muchísimo ver esa situación”, explicó el abuelo, que además se encargó del cuidado de las menores durante la reciente estadía de Wanda en Europa.

Andrés Nara destacó el dolor de sus nietas al ver a Icardi con los hijos de la China Suárez

En relación con el rumor sobre la posible decisión de una de sus nietas de cambiarse el apellido, el también padre de la modelo Zaira Nara fue categórico: “Estoy al tanto, no estoy de acuerdo pero respeto la idea de la nena. Eso va en cada uno. Aparentemente ella lo bloqueó”, afirmó.

La figura de la China Suárez también fue objeto de comentarios por parte de Andrés. El papá de la empresaria expresó su sorpresa ante la decisión de la actriz de mudarse a Turquía con sus hijos, considerando que los padres de los niños permanecen en Argentina. “A mí me llama mucho la atención eso, los padres de sus hijos están acá. ¿Dónde está la consideración? Es un concepto medio extraño. No sé cómo piensan las mujeres con respecto a la pareja. Wanda estuvo mucho tiempo con él mientras yo estaba en desacuerdo, pero quizás la China está con él por interés. Si estás enamorado no sé si te expones tanto a vos mismo, a tu familia, a tu pareja, pero es mi concepto”, reflexionó a modo de cierre.