La emoción de Estefanía Pasquini por el nuevo desafío de Alberto Cormillot a gran altura: “A veces, lo envidio”

Entre lágrimas, Estefanía Pasquini se refirió al performance de Alberto Cormillot en el circo, a los 86 años (Cuestión de Peso – El Trece)

Bajo la mirada atenta de su familia, Alberto Cormillot subió a lo alto de la carpa circense y sorprendió no solo a su público, sino también a medio centenar de niños en espera de adopción que asistieron como invitados especiales al espectáculo Servian, El Circo. Esa noche, el médico argentino, de 86 años, aceptó formar parte del espectáculo como bailarín y acróbata, y demostró que la edad no es un límite frente a las ganas. En medio del vaivén de emociones, su pareja y madre de su hijo menor, Estefanía Pasquini, se emocionó hasta las lágrimas luego de presenciar su performance.

Las imágenes de la doble función de Cormillot en Servian, El Circo, no tardaron en convertirse en material obligado de repaso al aire en Cuestión de Peso (El Trece). Al ver la secuencia, Pasquini se mostró sensibilizada y compartió al aire la admiración que siente por su compañero. Explicó que Alberto le pone más ganas a todo que una persona de su misma edad. “A veces lo envidio porque hay mucha gente que no encuentra o no sabe qué le gusta, no tiene un hobby, no tiene un por qué para despertarse cada mañana y él está siempre viendo cómo hacer un poco más. Me dice: ‘yo tengo que llegar a muchos años’”, confesó en un testimonio cargado de ternura y realidad.

La nutricionista también contó una de las frases que le dice a su hijo. “Esto no es muy gracioso... a veces le digo a Emilio: ‘cuando papi tenga otra mami, y yo no esté...’. Porque la verdad es que tiene toda la energía”. La anécdota provocó risas en el estudio, y Sergio Verón acotó con humor: “Es muy probable, Estefanía”. La sinceridad y calidez de la familia Cormillot quedó así registrada y compartida frente a la audiencia televisiva.

El doctor Cormillot puso a prueba sus habilidades como acróbata y bailarín (Prensa Servian, El Circo)

Por su parte, Cormillot valoró el apoyo de su equipo y la dificultad del reto. “Quiero destacar que yo me sentí muy acompañado por toda la gente que estaba. El laburo que hay ahí atrás... Para divertir a la gente hay que trabajar muy en serio. Todos hacen todo y todo el mundo cuida al compañero. Es un trabajo de equipo en el que cada uno tiene que tener confianza absoluta en que el otro va a ser la parte que corresponde”, contó con admiración por el profesionalismo y la pasión de quienes hacen posible el arte del circo cada noche.

En ese mismo repaso, el médico dejó un mensaje esperanzador, fiel a su estilo de no quedarse quieto ni bajar los brazos ante ningún desafío. “Te juro que es solamente tomar la decisión y el cuerpo te dice: ‘dale, estás cansado, quedate un ratito más en la cama’. Y vos te decís: ‘andá y practicá, que te va a salir’. Y vas y lo hacés”, destacó, con la certeza de quien conoce la recompensa del esfuerzo constante.

El logro personal de Cormillot encontró eco, además, en las redes sociales. Pasquini utilizó su cuenta de Instagram para compartir la conmoción y la admiración que siente día a día por su esposo. Junto a un video de Alberto vestido con el traje de acróbata, escribió: “Amor de mi vida, te felicito y no es una felicitación más. Es un reconocimiento desde lo más profundo porque te veo, te admiro y me emociona lo que sos. En un mundo lleno de apariencias, vos elegís ser auténtico. No te detiene el ‘qué dirán’, no te condiciona el miedo y no te quejás del cansancio, de ningún dolor ni de nada. Vos estás siempre listo”, comenzó la publicación que rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo.

A lo largo del posteo, la nutricionista remarcó: “Te jugás por lo que amás, por lo que sentís, por lo que querés construir y lo hacés con esa fuerza serena, con esa humildad que te define. Sin buscar aplausos pero despertando admiración en cada gesto”. Sus palabras reflejaron no solo la admiración, sino el vínculo tierno y fuerte que comparten.

Luego de su performance, Alberto Cormillot agradeció al público presente (Instagram)

No faltaron frases que capturaron el alma de la pareja y la resiliencia de Cormillot en cada paso: “Te entregás con simpleza, pero lo que hacés no es simple: es valiente, es verdadero y es profundo. Me llena el alma verte así, caminando tu camino con decisión, siendo fiel a vos mismo, confiando en tu deseo y siguiendo tu pasión”, escribió Estefanía. Finalmente, la nutricionista cerró su dedicatoria dejando claro su apoyo incondicional: “Yo voy a estar ahí, siempre, al lado tuyo, sosteniéndote cuando lo necesites, celebrándote cada vez que florezcas y segundándote como lo hice desde el primer día porque amo verte libre, amo verte pleno, amo verte brillar”.

En el cierre, y haciendo referencia a la diferencia de edad que suele ser motivo de consulta en los medios y en las redes, Estefanía fue contundente: “¿Y como te enamoraste con esa diferencia de edad? Y cómo no hacerlo, tengo al hombre más increíble que conocí en el mundo. Gracias Servian, El Circo por haberlo dejado ser tan feliz”. Así, bajo las luces y la lona del circo, y con la ovación del público, la historia de superación y amor de Cormillot tuvo una nueva función estelar, rodeado de familia, admiración y nuevos sueños cumplidos.