Mike Chouhy: “Mi admiración por Jerry Seinfeld me hizo descubrir el stand up”

“Nunca me dejaron para disfrazarse de oso”. La frase, pronunciada por el jefe de Mike Chouhy, resume el punto de inflexión en la vida de este creador de contenido, quien, tras años de formación tradicional y una carrera en el mundo corporativo, optó por abandonar la seguridad de la oficina para sumergirse en el universo del arte y la comedia.

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Mike reconoce que su audiencia podría fluctuar en cualquier momento, pero asume ese riesgo como parte inherente de su trayectoria. Y para comprobar cómo le gusta “el vivo, el cara a carra”, basta entrar a su web (mikechohy.com.ar) para ver cómo se suceden las fechas para ver sus nuevos monólogos en Ruido de mate.

Mike pasó de ser un niño de San Isidro con educación universitaria en administración de empresas en la UCA a convertirse en un referente del stand up y la comedia digital en Argentina. Según su propio relato, la decisión de dejar un empleo estable para aceptar su primer trabajo artístico —disfrazarse de oso— marcó el inicio de una carrera que desafía los caminos convencionales.

Durante la entrevista para Nacidos en Redes enfatiza que, aunque los videos en redes sociales cumplen la función de atraer espectadores, su verdadera vocación reside en el escenario. “Los videos son como para traerte acá”, explica, subrayando que el stand up es el núcleo de su propuesta artística. A lo largo de los años, ha logrado que una parte significativa de su audiencia digital lo acompañe en sus presentaciones en vivo, validando así su trabajo como comediante.

A modo de breve presentación, dice: “Hola, soy Mike. Soy creador de contenido y me siguen 935.825 personas en Instagram. Ah, hoy tal vez me dejen de seguir en un rato”.

Acá, los momentos más destacados de la charla:

"Yo ea un niño cheto de San Isidro. Estudié Administración de Empresas en la UCA. Y un día renuncié a mi trabajo para disfrazarme de oso; fue el primer laburo artístico que me ofrecían. Me acuerdo que mi jefe me dijo: “Nunca me dejaron para disfrazarse de oso”. (Foto: Diego Barbatto)

Mai: —Hola, Mike, vamos al inicio de todo, porque este ciclo se llama Nacidos en redes y son autogestores como vos, gente con talento que se abrió un Instagram, un TikTok, un YouTube... ¿Te acordás que año arrancaste?

Mike: —2015.

Mai: —¿Y hasta ese entonces qué era tu vida?

Mike: —Bueno, de chico yo hacía comedia musical; después descubrí el stand up. Era un niño cheto de San Isidro. Estudié administración de empresas en la UCA, como hace el niño de San Isidro. Me recibí, conseguí un trabajo en una oficina. Yo terminaba de laburar en la empresa y me iba a laburar en otro lado: dirigía una comedia musical para niños en inglés. Y un día renuncié a mi trabajo para disfrazarme de oso; fue el primer laburo artístico que me ofrecían... Me acuerdo que mi jefe me dijo: “Nunca me dejaron para disfrazarse de oso”.

Mai: —¿Y tu familia que te decía?

Mike: —Me bancó.

Mai: —¿Cuándo viste el momento de empezar a usar las redes sociales?

Mike: —Sabíamos que había que hacer humor. El primero en hacer humor en redes sociales fue Grego. Yo volanteaba en el Paseo La Plaza para un show que hacíamos y después estaba el de Grego, ¡y todo el mundo venía al de él! Y yo lo que quería era eso, llenar el teatro, hacer stand up en vivo. Así que dije bueno, yo también voy a ir a las redes... porque te das cuenta que la gente que se reía en las redes compraba una entrada para venir a verte.

Mai: —O sea, las redes sociales como un medio para llenar teatro...

Mike: —Para mí, sí, lo tengo muy claro.

Mai: —¿Qué es más difícil hoy: llenar un teatro o tener seguidores en las redes?

Mike: —No, llenar un teatro. Totalmente. Yo, hoy, con 900 mil seguidores, meto menos gente en el teatro que cuando tenía 300.000 seguidores.

Mai: —Y te genera ansiedad esto de que mañana Mark Zuckerberg aprieta un botón rojo y desaparece Instagram.

Mike: —Por suerte no. Gran parte del laburo que vengo haciendo hace muchos años es que mucha gente me vino a ver hacer stand up y creo que lo que le trato de demostrar es que soy buen comediante: esto es lo que hago. Los videos son como para traerte acá.

Mai: —¿Y vos de quién te reís hoy en día en redes sociales?

Mike: —¿Qué pregunta? Sonará medio básico, pero seguía mucho a Jerry Seinfeld; de hecho por él descubrí el stand up. Siempre me gustó mucho su tipo de humor y para mí es el número uno.

Mai: —Todavía no has sido cancelado. ¿No te da miedo la cancelación?

"Sonará medio básico, pero seguía mucho a Jerry Seinfeld; de hecho por él descubrí el stand up. Siempre me gustó mucho su tipo de humor y para mí es el número uno (Foto: Diego Barbatto)

Mike: —Sí, un poco. Por algo me llaman Tibio, porque es lo que soy básicamente. Y no es que no tengo opinión. Pero no me gusta que me critiquen, yo quiero que todo el mundo me quiera.

Mai: —¿Y qué onda con el streaming?

Mike: —¿Streming? Bueno, el comediante es vago. Aunque tampoco es que me han llamado mucho, no me llueven ofertas.

Mai: —¿Y lo harías?

Mike: —Tal vez, pero de lunes a viernes en un horario a la mañana. Yo vivo en Zona Norte, me manejo mis horarios, las dejo mis hijas en el colegio, las paso a buscar.

Mai: Lo veo complicado, te digo, eh. ¿La paternidad es lo mejor que te pasó en la vida?

Mike: —Sí, sí. Son lo más lindo del mundo. Es muy loco porque la gente me dice “Che, qué anticonceptivo tu show, Mike”, porque yo hablo mucho de las quejas, de todo el laburo que te hacen hacer los hijos, pero siento que esas personitas son parte de mi vida entera.

Mai: —Hay un personaje tuyo que pegó especialmente en las redes que es el futbolista. ¿Cómo salió eso?

Mike: —Se fue dando de tanto ver fútbol. Imitar las preguntas que les suelen hacer. Y un día se me ocurrió: ¿y si le pregunto qué tal estuvo el asado y me responde como futbolista? Y ahí fue el click.

Mai: —¿Te escribió algún futbolista grosso?

Mike: —Sí, muchos, sobre todo de River, mi club, soy fanático de River. En un momento me seguía casi todo el plantel; el primero fue Manu Lanzini... creo que estaba en el West Ham.

Mai: —Otro tema que toca mucho en tu show y en tus redes es el de la diferencia entre criar al primero y al segundo de los hijos. ¿Vos que sos?

Mike: —Soy mellizo.

Mai:—¿A qué se dedica tu hermano mellizo?

Mike: —Labura en otro rubro, nada que ver.

Mai: —Son parecidos.

Mike: —No, él es mi versión fachera. Todo el mundo me dice: “Qué lindo tu hermano”. Y yo: gracias. Y no me quedó otra cosa que ser gracioso: le debo mi carrera.

Mai: —¿De verdad?

Mike: —No, chiste. El también es muy gracioso, pero nos ves por la calle y parecemos amigos, no mellizo; ojo, mellizos, no gemelos.

"¿Claves para animarse? Constancia, mucha constancia. Si querés hacer lo que te gusta, también se necesita algún laburo de introspección. Ponele que yo quiera ser Paulina cocina no creo que llegue a ningún lado por más constancia que le ponga" (Foto: Diego Barbatto)

Mai: —La última pregunta que siempre hago a creadores de contenido es ¿qué se necesita? Porque hoy todos quieren tu laburo...

Mike: ¿No? ¿Sí?

Mai: Sí, todos quieren tu laburo.

Mike: —¿Qué se necesita? Constancia, mucha constancia. Si querés hacer lo que te gusta, también se necesita algún laburo de introspección. Ponele que yo quiera ser Paulina cocina y me pongo a cocinar todos los días porque quiero triunfar pero odio cocinar, no creo que llegue a ningún lado por más constancia que le ponga.

Mai: —Te tiene que gustar.

Mike: —Mucho, tiene que ser algo que te convoque. Hay que ser transparente con lo que uno es y ser constante de verdad. O sea, bancarte muchos fracasos y videos que no ve nadie.

Fotos: Diego Barbatto

Producción de texto: César Litvak