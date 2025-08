Lollapalooza Chicago, día 1: del pop romántico de Gracie Abrams a la argentinidad de Magdalena Bay

Gracie Abrams se ganó la ovación de miles de jóvenes en el día 1 de Lollapalooza Chicago

(Enviado especial a Chicago) Entre rascacielos, ríos y trenes que parecen cruzar el cielo, la ciudad de Chicago parece salida de una película. En ese clima de calor, fiesta y diversión, miles de jóvenes aprovechan sus vacaciones para disfrutar el verano estadounidense y, sobre todo, de una nueva edición de Lollapalooza Chicago con nombres como Gracie Abrams, Tyler, The Creator y Luke Combs, los encargados de darle vida y música al día 1 de este film.

Desde temprano, los sombreros de cowboys, las botas y los tops de colores invaden la avenida Michigan, como si se tratara de una peregrinación colorida rumbo a Grant Park, un espacio emblemático de Chicago que se convirtió en el escenario de las más recientes ediciones del festival.

Artistas y bandas como Jade Lemac, Durand Bernarr, The Blessed Madonna y Barry can’t Swim hipnotizan a los primeros fans que recorren las 129 hectáreas del predio. Minutos antes de las seis, cientos de jóvenes se acercan al escenario Tito’s atraídos por la música de Role Model.

Cage The Elephant, uno de los shows más convocantes de la tarde en Lollapalooza Chicago

En los últimos, el joven atrajo las miradas luego de que la actriz Natalie Portman fuera vista bailando en el escenario del último concierto de Role Model en el Madison Square Garden de Nueva York. En ese contexto, la estrella de Hollywood se mostraba disfrutando del tema ‘Sally, When the Wine Runs Out’.

La unión entre la actriz y el cantante nace luego de que ambos comenzaran a rodar la comedia romántica ‘Good Sex’ en Nueva York, dirigida por Lena Dunham. La obra cuenta con un reparto que incluye nombres destacados como Meg Ryan, Rashida Jones y Mark Ruffalo. Para Pillsbury, se trata de su debut como actor y para Portman un título más que se suma a su brillante carrera.

En medio del verano estadounidense y los rascacielos de una ciudad de película, la idiosincrasia argentina también se hace presente. Cuando el reloj marca las seis, Magdalena Bay da inicio a su show en el escenario Lakeshore. El grupo compuesto por Mica Tenenbaum -nació en Argentina y a la corta edad de un año se mudó a Estados Unidos- y Matt Lewin, cautivan a la escena musical con su propuesta única de synth-pop futurista y elementos de rock progresivo.

Sobre el escenario, ella parece montar una obra. Vestida completamente de rojo, con bolas de colores colgando, como si se tratara de planetas, recorre una pequeña escalera. A sus pies, miles de fans la corean, bailan y gritan.

Micaela Tenembaum, cantante de Magdalena Bay, hizo delirar a los fans estadounidenses en Lollapalooza Chicago

Sin embargo, pareciera solo su primer acto. En cuestión de segundos ella corre detrás del escenario y regresa luciendo una capa. Asi, a lo largo del show, Micaela cambia de vestuario con una velocidad sorprendente. Para el final, la joven luce un vestido celeste, con una falda transparente y unas alas, en su espalda, que la visten de ángel. Con ese look, y una voz divina, se gana el aplauso y la ovación de miles.

Con raíces profundamente marcadas por su herencia argentina, el dúo alcanzó un reconocimiento notable con su segundo álbum, Imaginal Disk. El proceso creativo detrás del disco Disk fue un retorno a las raíces musicales de ambos. Los artistas comentaron que durante la composición del álbum volvieron a sumergirse en las influencias que los marcaron en su adolescencia, como Radiohead, Pink Floyd y el rock progresivo de los años 70. Este reencuentro con sus pasiones originales dio lugar a una fusión única entre los elementos del rock clásico y su característico sonido electrónico moderno.

Minutos después, llega el turno de una de las artistas más esperadas de la jornada: Gracie Abrams. Entre los edificios y un atardecer anaranjado, la joven pisó firme en el escenario T-Mobile a las 7 de la tarde.

Antes de cantar para multitudes y convertirse en estrella, Abrams era una joven que acudía al piano de su casa para descargar todas las emociones que habían vivido en su día.

Royel Otis, la banda australiana, logró la ovación de miles de fans en el escenario Lakeshore

Hija de J.J. Abrams -director Hollywood a cargo de títulos como Perdidos, la nueva saga de Star Wars o de Star Trek-, y de Katie McGrath -también es productora de cine y televisión-, Gracie se convirtió en un fenómeno mundial en 2024 gracias a canciones como “That’s So True”, “Close To You” o “I Love You, I’m Sorry”, tres canciones que la han erigido como una de las pop girlies por excelencia. Así, ella vive su mayor éxito luego del lanzamiento de The Secret Of Us, su segundo álbum que cuenta con el sello de garantía de Aaron Dessner (de The National y habitual colaborador de Taylor Swift).

A sus pies, una multitud movía sus brazos al ritmo de su música. Las fans más pequeñas pedían “caballito” a sus padres, al tiempo que la adolescentes se esforzaban por grabar el show con sus celulares con tal de tener un recuerdo de este momento. Así, a lo largo de una hora de recital, Gracie relució con sus más grandes hits.

Otro de los fenómenos de este año es Royel Otis. La banda australiana atraviesa un gran presente marcada por una gira de festivales de verano, que incluyó paradas en Gov Ball y Glastonbury. Fue así como, al término de Abrams, los jóvenes dieron rienda suelta a su música en el escenario Lakeshore.

Royel Maddell y Otis Pavlovic trabajaban juntos antes de reunirse un día de 2019 con sus guitarras y bocetos de canciones. Sin esperarlo, la química fluyó y dio como resultado maravillas de rock espontáneas, melodías que, de alguna manera, parecían haber existido siempre. Así lanzaron una serie de EP. En 2024, publicaron su exitoso álbum debut, PRATTS & PAIN, que marcó el inicio de su carrera; precedido por la grabación de “Like A Version” con Triple J, una versión de “Murder on The Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor. La actuación se convirtió en un éxito que alcanzó el número 1 en radios estadounidenses, el número 2 en la radio de Billboard.

Durante el resto de 2024, hicieron más de 100 shows con entradas agotadas en Australia, el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Así, basándose en su química musical que se refleja en mezclas de melodía y humor agridulce, Royel Otis consolidó su estatus como una de las bandas de rock más espontáneas de los últimos años.

Fiel a su estilo, al comienzo de su recital, las pantallas mostraban un llamativo mensaje: “Este show todavía no empezó”. La frase no solo marcaba el humor de la banda, sino también su intención de mantener expectantes a sus fans. Esa originalidad también se veía en el merch de la banda, el cual se trataba solo de una remera blanca con la frase: “Esta es una remera exclusiva del festival de Royel Otis”.

Noticia en desarrollo...