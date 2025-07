Marcela Baños se refirió al fin de Los Palmeras: “Ya está, se rompió el grupo”

Marcela Baños lamentó la ruptura de Los Palmeras y destacó el impacto en la música tropical (Video: Ya Fue Todo)

La noticia sobre el alejamiento de Rubén “Cacho” Deicas de Los Palmeras generó conmoción en el ambiente de la música tropical. Marcela Baños, una de las caras más reconocidas del género y referente indiscutida por su trabajo en la conducción de Pasión de Sábado, rompió el silencio sobre el tema en una entrevista exclusiva brindada al ciclo de streaming Ya Fue Todo. Allí compartió su preocupación y remarcó la gravedad de la crisis interna.

La histórica conductora de la movida tropical relató: “Me genera lástima. Me da mucha pena que se rompa el grupo porque ya está. Se rompió el grupo, ya está”. Durante el testimonio que dio remarcó lo que representa el fin de una formación con “más de 50 años en los escenarios” y opinó que se trata de “una de las bandas más importantes populares de nuestro país”.

El dolor de Baños profundiza al pensar en las generaciones que crecieron con la banda. “Me duele, me duele, me da bronca no volver a verlos juntos, porque lo lindo es la fusión”, señaló, refiriéndose al valor del grupo unido y al impacto que genera la ruptura no solo entre los músicos, sino entre quienes acompañan a Los Palmeras en cada etapa.

La banda supo reinventarse con colaboraciones y mantener su vigencia en nuevas generaciones

Durante el diálogo, subrayó la dimensión humana detrás del quiebre. “No es Cacho y Marcos nada más. Están todos los músicos, los plomos, toda la gente de sonido, la gente que maneja las camionetas. Hay un gran… Es una empresa”, describió. De ese modo, la presentadora puso en evidencia que alrededor de la banda hay alrededor de “25 familias que dependen de ellos”, y enfatizó que el alcance excede lo artístico: “O sea, no es solamente el cantante, o Marcos en este caso. A mí me duele por todo lo que son”, planteó.

En otra parte de la charla, Baños reconoció la historia de reinvención de los referentes de la cumbia santafesina: “Se habían reinventado en ese sentido”, tras sumar feats con artistas nuevos y volver a sobresalir ante nuevas generaciones. Pero a pesar de los logros y la vigencia, la interna le puso fin a la etapa más reconocida de la banda. “Vos los veías como unos viejitos copados, unos abuelos re copados, con mucha onda”, enfatizó, reflejando el cariño y admiración de buena parte del público.

Hace un mes y después de dos décadas de relación, Marcela Baños confirmó que está separada de Pablo Visiconde. La revelación se produjo durante una entrevista en el ciclo El Ejército de la Mañana, emitido a través de Bondi Live, donde la histórica conductora de Pasión de Sábado (América TV) detalló por primera vez los motivos de la ruptura y el proceso personal que atraviesa desde hace cinco meses, momento en que decidieron tomar distancia.

Marcela Baños confirmó su separación de Pablo Visiconde tras dos décadas de relación

La noticia sorprendió, especialmente porque ambos conformaban una de las parejas más longevas y reservadas del medio. En varias entrevistas, la animadora había hablado del vínculo con su pareja —a quien conoció en el boliche Sunset— destacando el amor, la compañía y el respeto mutuo.

Durante su participación en El Ejército de la Mañana, fue reflexiva y honesta a la hora de hablar sobre su ruptura. “Fue consensuado”, explicó. “Veníamos en una crisis, entrábamos en un loop del que no podíamos salir adelante. Nos pareció más sano tomar distancia porque nos queremos y somos buenas personas”, dijo, dejando en claro que no hubo un desencadenante puntual, sino un proceso acumulativo. “El amor está. Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo. Pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados”, agregó.

“Estas cosas se van dando. Es difícil determinar una situación sola porque es un proceso que se va sumando: esto no está tan bueno, esto tampoco. Hasta que un día decís ‘ya está’. Al menos tomemos distancia a ver qué nos pasa”, explicó durante la entrevista con Pepe Ochoa, Santiago Riva Roy y Fefe Bongiorno. La conductora del ciclo insignia de la cumbia y la movida tropical en la televisión argentina también mencionó el impacto del ritmo de vida. “A veces uno deja de atender la pareja. La libido se va con el laburo, con las preocupaciones. Y cuando querés acordar, ya estás en otra frecuencia”, confesó.