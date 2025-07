Las imágenes de la Locomotora Oliveras en la serie En el barro, el spin-off de El marginal: “Mi papel se llama Rocky”

La Locomotora Oliveras en el trailer de En el barro, el spin off de El marginal (Video: Netflix)

El 14 de agosto llegará a Netflix En el barro, serie ideada como un spin-off de El marginal, que esta vez centrará la atención en una cárcel de mujeres. Entre las novedades de la producción aparece el debut actoral de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien hoy permanece en terapia intensiva después de sufrir un accidente cerebrovascular hace 12 días.

La plataforma de streaming presentó el primer tráiler de la ficción creada por Sebastián Ortega: allí aparece la boxeadora en su papel de Rocky, nombre del personaje que encarna junto a un elenco de figuras nacionales e internacionales como Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Juana Molina, Rita Cortese, Ana Rujas, y más. Además, será la primera vez en la actuación de María Becerra, quien le pone la voz la cortina musical de la serie y se la ve besándose con Zenere.

En el adelanto se la ve a La Locomotora como una reclusa, golpeando una bolsa de boxeo, en musculosa y con una larga melena rubia con trencitas, mientras aparecen imágenes del penal de La Quebrada y los personajes que serán parte de esta primera temporada.

La Locomotora Oliveras en su papel de Rocky en En el barro, el spin-off de El marginal (Netflix)

La Locomotora Oliveras en las fotos promocionales de Netflix de En el barro. En la imagen junto a Cecilia Rossetto y Ana Devin

En septiembre del año pasado, La Locomotora visitó el programa de Juana Viale y adelantó la historia de su personaje. “Soy una asesina, y me dicen Rocky”, contó. “No me imagino por qué te llaman así…”, comentó Guido Süller, también invitado al programa, divertido. “Fue por un acto de justicia, por eso ella está en la cárcel hace muchos años. No soy narco, ni chorra, sino que maté a un hombre, a mi marido. Lo maté a piñas y lo volvería a hacer. Obviamente, eso es lo que digo en la serie. Cuando la vean, me van a dar la razón”, contó.

Sobre su debut actoral, la boxeadora se mostró entusiasmada. “Es hermoso, un nuevo mundo para mí. Nunca actué en ficción, es diferente. Estoy agradecida con Sebastián Ortega porque me llamaron y no lo podía creer. Cuando me contaron sobre el papel y el motivo por el que estoy en la cárcel, dije que sí. Si me decían que era para interpretar a una narco o a una ladrona no iba a poder hacerlo. Pero, por el motivo por el que mi personaje asesinó, lo acepté”, expresó.

El último parte médico emitido por el equipo del Hospital José María Cullen de Santa Fe, encabezado por el director doctor Bruno Moroni, reveló información alentadora sobre la salud de la deportista de 47 años, y aseguraron que atraviesa una etapa de leve mejoría pero sigue bajo un pronóstico reservado.

“Desde el punto de vista clínico, evoluciona hemodinámicamente estable. Respecto a la evolución neurológica, mantiene períodos de respuesta motora y apertura ocular, tanto espontánea como a la orden”. Además, detallan que la paciente “ya inició el proceso de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica en forma paulatina, con períodos de respiración espontánea”. El reporte resalta que Oliveras continúa en monitoreo constante dentro de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), sin evidencia de retrocesos en su evolución neurológica.

El estado clínico de Oliveras, si bien muestra algunos signos de recuperación, sigue siendo de extrema delicadeza. El parte recalca que la paciente presenta “algunos signos de respuesta motora en el hemicuerpo derecho”. Esto implica que por el momento conserva movilidad limitada, tras el grave episodio que la dejó inicialmente con déficit motor en su lado izquierdo.

El último parte médico, desde el Hospital Cullen, en Santa Fe sobre la salud de La Locomotora Olivereras

El parte médico recuerda que durante la jornada previa se realizó una traqueotomía, intervención relevante para la gestión de pacientes críticos. Este procedimiento permite reducir la administración de sedantes y facilita un control más exhaustivo de la función neurológica, factor que fue subrayado por el equipo del hospital.