Nicolás Cabré habló por primera vez del escándalo de la China Suárez: “Todo en paz”

La relación de la China Suárez y Mauro Icardi puso en jaque el vínculo que tiene la actriz con los padres de sus tres hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Debido a la carrera de Icardi, Estambul es el lugar en el que lleva adelante su vida y Eugenia es parte de esta nueva etapa, viajando junto a él en cada ocasión que puede, sin embargo, la cosa comenzó a complicarse cuando comenzó a circular el rumor de que quería irse a vivir con los tres niños a Turquía.

Esto le trajo complicaciones, especialmente con Vicuña, quien decidió revocar el permiso de viaje y comenzar una pelea para restringir la salida del país de Magnolia y Amancio. En medio de esta tormenta, Cabré se mantuvo a distancia y en silencio, pero algo cambió en el aire y decidió hablar por primera vez de su relación con Suárez y la idea de que Rufina, la hija que tiene en común, se vaya del país

A la salida del teatro Picadilly, donde está presentando su nueva obra, fue abordado por las cámaras de Puro Show (El Trece) y habló como nunca de esta situación que está viviendo. “Está todo muy bien, siempre estuvo todo muy bien. No me voy a poner a contestar las cosas que inventan, pero está todo en paz”, comenzó diciendo mientras caminaba de la mano de Rocío Pardo por la Avenida Corrientes.

“La prioridad es Rufi y siempre, siempre, siempre lo tuvimos muy claro”, sentenció, dejando en claro que la niña de 12 años es lo único que importa. “Ustedes digan lo que quiera, yo te estoy diciendo que está todo bien y es eso, la prioridad es y será Rufi”, volvió a dejar en claro luego de que el cronista volviera a insistir con la pregunta.

Consultado por su relación con la madre de la pequeña, dijo: “Siempre tenemos diálogo, lo importante es Rufi”. Si bien el enviado por el ciclo de espectáculos intento hacer una pregunta más, el actor de Son amores le puso fin a la conversación, que es una anomalía en el comportamiento del director teatral.

En esta misma línea, Agustín Rodríguez, el abogado de la China, habló con el mismo programa acerca de la pelea con el chileno, el acuerdo al que llegaron por medio de los letrados y los planes de la actriz de Linda para su futuro. “Había un conflicto con Benjamín Vicuña que ya está subsanado, se firmaron los convenios, el permiso correspondiente”, fue la primera cuestión que aclaró Rodríguez.

El abogado de la China Suárez habló del conflicto con Benjamín Vicuña

“Los chicos viajaron con su papá a sus vacaciones de invierno y a su vuelta van a viajar por dos semanas a Turquía”, detalló sobre los planes de viaje de su representada y siguió: “Llegamos a un acuerdo, con la voluntad de los progenitores, para que los chicos puedan viajar sin inconvenientes. Esto se pauta cada vez que haya un viaje y se firma el convenio, tanto para un lado como para el otro”.

A raíz de la decisión que tomó Vicuña, se inició el rumor de que Cabré habría adoptado la misma postura y tenía planeado restringir las salidas de su hija del país, al ser consultado por esto, el letrado respondió: “No. No existió eso y hasta el momento no existe. No hubo ninguna revocación ni hubo ningún conflicto en ese sentido”.

Mucho se habló de la intención de Eugenia de instalarse de manera definitiva, junto a sus tres hijos, en Estambul para acompañar a Mauro lo que le quede de contrato en el Galatasaray, sin embargo, su representante legal contó que esto todavía no fue planteado. “Esa hipótesis no está sobre la mesa. No hubo ningún pedido”, aseguró.

Y explicó las razones por las que se daría un caso así: “Es una situación compleja en la que tiene que haber razones de peso, puede ser un trabajo, una posibilidad económica. En este caso, la situación de Eugenia con el trabajo es más compleja, a veces tiene posibilidades en el exterior, como también las tiene Vicuña. La realidad es que en este caso no se ha hablado ni está en conversación”.

El cronista quiso saber si llegó alguna medida legal en contra de la ex Teen Angel por el posteo que hizo en contra del padre de sus dos hijos más chicos y la respuesta fue contundente: “Ninguna. No llegó nada y por el momento está todo bien. Hemos logrado esta acuerdo y creo que vamos a seguir logrando acuerdos en el futuro”.