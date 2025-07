Emilia Mernes adelantó su próxima canción con un video protagonizado por una reconocida influencer española: “Servidora”

Emilia Mernes adelantó su nueva canción: "Servidora"

Con la cuenta regresiva en marcha, Emilia Mernes cuenta los días para el lanzamiento de su nuevo EP, Perfectas. Tal como hizo en sus últimos lanzamientos, el disco busca abordar los estereotipos de belleza con los que luchan las mujeres. Así las cosas, este miércoles, la joven de Entre Ríos mostró un adelanto de su nuevo tema. Lejos de sus últimos clips, esta vez contó con la participación de una reconocida figura española: Lola Lolita.

“Madre mía, no sé lo que está pasando pero la gente esta como loca, todo el mundo corriendo por la calle y es que creo que está Emilia Mernes. Esta chica arrasa así que vamos a ver qué pasa”, se escucha decir a la influencer, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram. En el clip, el cual simulaba ser un live de la plataforma, la joven hablaba a cámara mientras, a sus espaldas, un grupo de jóvenes corría.

Al final del video, la pantalla se oscurecía y revelaba el nombre de la canción: “Servidora”. Además, el clip destacaba la fecha de lanzamiento del tema, el próximo miércoles 30/07.

Emilia Mernes adelantó su próximo tema y enloqueció a sus fans

Días atrás, Emilia había dado pistas de otro de sus lanzamientos de su EP: “Beautiful”. “Me llegó esta paleta de make up que me hace brillar como una diosa. Beautiful glowy make up, el glow de tu cara las va a dejar ciegas”, se escucha decir a Emilia, tal como si se tratara de una publicidad de un producto estético.

Horas antes, la joven había compartido otro video en el que se la veía con un look diferente. Con lentes, camisa blanca y pollera, la oriunda de Nogoyá sostenía una cámara de fotos al tiempo que cantaba: “Por si alguna duda te quedaba, yo soy así, beautiful girl, no lo elegí. Fui esculpida por Dios. Yo soy así, el día que nací, nací a la perfección. Dios cuando me hizo a mí se puso detallista, salgo en la portada y no me he visto en la revista. Si querés buscar significado de belleza, vos sabés que en todos lados va a decir”.

¿Quien es Lola Lolita?

La influencer y creadora de contenido en Instagram y TikTok, Lola Moreno, más conocida en sus redes sociales como Lola Lolita, es un claro ejemplo de cómo es cada vez más habitual el surgimiento repentino de referentes gracias a las redes y a la influencia del contenido de entretenimiento en Internet.

Lola Lolita ha sabido adaptarse a la evolución de las plataformas y tendencias (EUROPA PRESS REPORTAJES)

Lola Lolita inició su trayectoria digital impulsada por la aparición de Musical.ly, una plataforma que más tarde evolucionaría en la conocida TikTok. Durante sus primeros pasos en esta red social, la joven de Alicante se sintió atraída especialmente por la música y el baile, dos intereses que marcaron desde el principio la naturaleza de sus publicaciones. Según relata en el documental “Las reinas de TikTok”, su incursión comenzó a los 14 años, edad en la que empezó a crear y compartir videos de forma autónoma.

La constancia fue un rasgo fundamental en su arranque como creadora. Ella misma señala que solía publicar hasta tres videos diarios, un ritmo que mantuvo pese a la falta de reconocimiento inicial.

Durante esta etapa, su hermana Sofía Surfers, también influencer, fue testigo y parte de ese proceso de crecimiento en el entorno digital. La afinidad familiar por el contenido en redes ayudó a consolidar su dedicación y enfoque, mostrando desde jóvenes una inclinación hacia la creación y la interacción en plataformas sociales.

Lola Lolita cuenta con una destacada presencia en plataformas como Instagram y TikTok, donde ha logrado reunir una audiencia sumamente amplia. En Instagram supera los 4 millones de seguidores, mientras que en TikTok alcanza los 13,5 millones, sumando un total aproximado de 17,7 millones de personas que siguen sus publicaciones en ambas redes. Estas cifras reflejan el alcance que ha conseguido como creadora de contenido, posicionándola entre las figuras más reconocidas dentro del ámbito de la influencia digital en España.