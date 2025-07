Coty Romero recordó su separación de Nacho Castañares y contó la razón de su ruptura: “No quería pasar por lo mismo”

Pasaron cinco meses desde que Coty Romero y Nacho Castañares decidieron poner punto final a su relación. Según contó la exGran Hermano, la situación representó un momento de angustia y estrés que llevó a la joven a tomar una tajante decisión: renunciar al programa que compartían juntos. Así las cosas, este miércoles, la correntina recordó aquella etapa y dio detalles de su ruptura.

Aunque en su momento circularon distintas versiones acerca de los factores del distanciamiento, la influencer decidió aclarar la situación en el stream El Ejército de la mañana (Bondi). “¿Por qué te fuiste de Fuera de Joda (Telefe)?”, le consultó Pepe Ochoa a la joven. Luego de unos segundos, Romero afirmó: “Me había separado, y ya me había pasado con mi anterior relación de separarme y tener que laburar con él. Dije ‘No, no quiero pasar otra vez por lo mismo, tengo que aprender’”.

En ese marco, Coty confesó la reflexión que la llevó a tomar esa decisión y el impacto positivo que tuvo en su vida: “Viste cuando la vida te pone otra vez en una situación similar y es como que decís aprendo o aprendo y la verdad que fue una decisión increíble. Hoy en día le tengo mucho cariño y le agradezco que me haya hecho todo lo que me hizo”.

Coty Romero y Nacho Castañares se separaron a comienzos de 2025

“Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y él fue una de las personas que más me enseñó. Esta relación fue ‘ok, me duele, hice mi duelo, pero estoy re bien, sané y adelante”, continuó la invitada, destacando la importancia de su vínculo con Castañares. Fue entonces cuando Ochoa le preguntó: “¿Y por qué se separaron?”.

Rápidamente, en una clara señal de superación, la exparticipante del reality afirmó: “Porque sinceramente estábamos teniendo muchos encontronazos, como cuando no coincidís con una persona y decís: ‘Che, ¿qué onda? nos estamos desgastando’. Y en un momento dijimos si seguimos así vamos a terminar odiándonos y no es lo que queremos, entonces es preferible terminar bien, como una linda amistad como la que teníamos antes de ser pareja”.

La pareja alcanzó los seis meses de relación

Por último, la correntina reflexionó sobre las consecuencias de esta decisión y por qué le pareció lo mejor: “Y hoy en día siento que fue una decisión exacta y en el momento exacto. Por ahí les cuesta un poquito más soltar a la gente. A veces me comentan cosas a mi o quizás le comentan cosas a él. Sinceramente yo ya no hablo con nadie, en mi Instagram bloqueé los mensajes, no me podés mandar mensajes. Uno dice yo ya solté, pero la gente que está ahí todavía está jodiendo”.

En aquel entonces, la influencer comunicó su salida del programa con un mensaje cargado de sinceridad: “Este es mi último programa de Fuera de Joda, voy a seguir en Streams Telefe, si Dios quiere. No se preocupen por eso, pero yo soy una persona que cuando hace algo le gusta disfrutarlo y cuando no estoy disfrutando al 100% prefiero no hacerlo, porque no estoy dando mi 100% y porque es un equipo hermoso y quiero que eso se transmita al otro lado también”.

El anuncio no se limitó a razones profesionales. Coty visibilizó un trasfondo emocional al detallar que necesitaba tiempo para priorizar su bienestar personal: “Hay mucha gente a la que quizás no le guste esta decisión, pero realmente quiero sentirme bien, quiero tomarme unos días y disfrutar de mi familia, de mi gente, de mis cosas y volverme a encontrar, después de eso voy a seguir trabajando para Streams Telefe”.

La renuncia de Coty Romero no dejó indiferente a Nacho Castañares, quien también rompió en llanto en vivo frente a la cámara. El influencer expresó su afecto y gratitud con palabras que intentaron contener la emoción del momento: “Es y fue hermoso compartir con vos. Sos parte de esta mesa, de Streams Telefe, de este proyecto que sigue y las cosas se van a acomodar y las cosas son siempre para bien, pero realmente este va a ser tu lugar siempre, cada vez que quieras venir sos más que invitada”.