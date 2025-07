Juana Viale contó el tierno momento que comparte con su hijo Alí todas las noches: “Ya me queda poco”

Juana Viale reveló el tierno ritual nocturno que comparte con su hijo Alí (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Durante la emisión del domingo 20 de julio de Almorzando con Juana, el ciclo de entrevistas que conduce por la pantalla de Eltrece, Juana Viale abrió una ventana a su intimidad familiar al relatar una escena que protagoniza cada noche junto a su hijo menor, Alí Valenzuela, de 13 años.

Con naturalidad y en medio de una conversación que giraba en torno al regreso teatral de El Principito, la nieta de Mirtha Legrand sorprendió al revelar que aún le lee cuentos antes de dormir al adolescente. “A mi hijo más chico le leo todavía, por suerte. Ya me queda poco”, dijo con una sonrisa que denotó cierta nostalgia.

El comentario surgió mientras charlaban con uno de sus invitados, Juan Carlos Baglietto, quien se presentó en el programa para hablar de la nueva temporada de El Principito, una aventura musical, obra que actualmente se presenta en el Teatro Ópera.

Según contó durante la “mesaza”, la lectura nocturna es un hábito arraigado en su relación con Alí, a quien tuvo junto a Gonzalo Valenzuela. Aunque su hija ya transita su preadolescencia, su mamá conserva esa rutina que muchos niños dejan atrás con el paso de los años. “Le leo los clásicos. Terminamos de leer Pinocho, y me dice ‘Uy mamá, ahora tenemos que buscar otra aventura’”, relató Juana.

Juana Viale destaca la importancia de mantener rutinas familiares en la adolescencia

La anécdota continuó con un diálogo entrañable. La conductora le propuso que al día siguiente fueran a comprar un nuevo libro, pero el adolescente no quiso esperar. “‘Pero leeme algo ahora’, me dice. ‘Bueno, busquemos de vuelta lo que tenemos... Está El Principito, pero ya lo leímos como tres veces’, le comenté. Y él me respondió: ‘Bueno, no importa’. Y volvimos a empezar con El Principito”, completó la actriz.

Durante esta edición y siendo dueña de un estilo que mezcla vanguardia y elegancia, la nieta de Mirtha Legrand eligió un vestido diseñado por Gino Bogani, reafirmando su pasión por la alta costura, y sorprendió a los televidentes con una presencia sobria, estilizada y fiel a su esencia.

En esta ocasión, Juana inició el programa con un comentario distendido sobre el clima y el contexto actual, y no tardó en referirse a su look con su clásico tono irónico. “¡Hola, hola, hola! Hago paso chiquito. Porque no me da el vestido, no me da. ¿Cómo están en sus casas? Con una fresca… Volvemos con la ola polar. Pero bueno, bien. Después nos quejamos del calor, nos quejamos del frío. Pero estamos en invierno. Así que bienvenido el frío, nieve”, comentó entre risas, reconociendo las bajas temperaturas que atraviesa el país.

El outfit completo que eligió la conductora para la emisión de este domingo

Con la espontaneidad que la caracteriza, también hizo una mención a la fecha que se celebra en el país, dejando entrever una reflexión personal: “Hoy es el Día del Amigo. Me había olvidado que no tengo más amigos. Un feliz día a mi mano derecha, que son pocos los que tenemos en esta vida. Yo por lo menos. Así que les agradezco mucho”.

En su repaso por la actualidad familiar, no faltaron referencias a al receso escolar: “Algo más pasó en la vida. Empezaron las vacaciones de invierno. El infierno para los padres. ¿Qué hacemos con los pibes? Los llevamos a todos lados, se llena de ‘minions’ por todos lados, se puede dormir un poco más y agradecemos. Así que es muy bueno que no hay doble fila. Las balizas, las mamis que siempre estamos a las corridas, llegando tarde y nos put… la mitad de los ciudadanos que pasan por ahí”.

Minutos después, se enfocó en su outfit y explicó cada detalle con precisión: “Les quiero contar mi vestido, que es un vestido muy bello. Es un vestido con hilos de lana, seda y plata, con un escote a la base, sin mangas, con bordes del mismo género y tengo una hebilla artesanal para el cinturón faja. Muy bonito. Muy, muy serio. Muy, muy señora”.