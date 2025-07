Charlotte Caniggia se sumó a la moda de los muñecos Labubu que son furor entre las famosas: “Algunos son truchos”

En pleno programa, Charlotte Canigia se refirió a su pasión por los Labubu (Video: Tik Tok)

La vida de Charlotte Caniggia transcurre entre viajes, proyectos laborales y conflictos familiares. Sin embargo, también dedica parte de su tiempo a seguir de cerca las últimas tendencias. En esta ocasión, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis sorprendió a sus seguidores al sumarse a una moda que ya tiene alcance global: los Labubu, unos muñecos de colección que combinan estética infantil con rasgos mitológicos y que ya se volvieron furor entre las celebridades internacionales.

“Ese se compra, hay truchos y originales. El original sale entre 50 y 60 mil pesos, mientras que el trucho está 28 mil pesos. Los Labubu están furor. Viajás y ves a todos con Labubus: Rihanna, Dua Lipa, las Kardashian…”, explicó Charlotte en plena emisión de Qué tupé (El Trece) que compartió en redes. Con entusiasmo, detalló los precios y las diferencias entre versiones auténticas y falsificadas, y mencionó a varias figuras del espectáculo internacional que ya se dejaron ver con estos muñecos como accesorio de moda.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. En la sección de comentarios, se multiplicaron las opiniones: “No me gustan, prefiero a Hello Kitty”; “Me dan miedo”; “Amo que los peluches se vuelvan una moda”; “Me encanta que se sume a cualquier tendencia”; “Me quedo con el furor de los carpinchos”; “Necesito uno”, fueron algunos de los mensajes que reflejan tanto la sorpresa como la curiosidad que genera este nuevo objeto de deseo.

Aunque la tendencia tiene ya varios años en circulación, en la Argentina comenzó a ganar notoriedad a partir del fanatismo que Wanda Nara expresó públicamente por los Labubu. La empresaria, que suele marcar el pulso de la moda y el consumo aspiracional en redes sociales, incorporó a estos muñecos como parte de su imagen cotidiana. En carteras de marcas de lujo, durante sus viajes por Europa o incluso en fotos domésticas junto a sus hijas, los Labubu se volvieron un sello personal.

Los conocidos muñecos vienen en cajas y a cada comprador le toca un modelo al azar (Instagram)

Su fanatismo por Hello Kitty es de larga data. El personaje de Sanrio apareció en batas, bolsos, remeras y fundas de celular a lo largo de los años. Sin embargo, los Labubu llegaron para disputarle protagonismo. En los últimos meses, Wanda los mostró de forma reiterada en sus posteos, y hasta sorprendió a sus hijas con uno gigante como regalo tras una estadía en el exterior. Con ese gesto, la colección dejó de ser solo un gusto personal y pasó a formar parte del universo familiar.

A diferencia de otros objetos de lujo que suelen ser más inaccesibles, los Labubu combinan rareza y ternura, y lograron cautivar a un público diverso, que incluye tanto a celebridades como a usuarios anónimos. Se venden en tiendas especializadas y en plataformas de reventa, donde su precio puede variar ampliamente según la edición, el tamaño y el estado de conservación.

En los últimos meses, la aparición de estos simpáticos accesorios se multiplicó alrededor del mundo (Instagram)

Pero detrás del diseño curioso y llamativo de estas figuras hay una historia artística. Los Labubu son una creación del ilustrador y artista plástico Lung Kasing, nacido en China y radicado desde su infancia en Europa. En una entrevista para el canal de YouTube LKF, relató su recorrido: “A los seis años, me mudé con mis papás a Holanda. Después de graduarme, empecé a trabajar como ilustrador. Participé en un concurso en Europa y gané un gran premio en ilustración de libros”.

Ese proceso creativo dio origen a un universo visual que hoy cuenta con más de 25 series distintas y alrededor de 300 versiones del personaje. Las ediciones especiales incluyen temáticas como circo, bosque, Halloween, Navidad e incluso colaboraciones con marcas internacionales. Además de los muñecos clásicos, existen llaveros, adornos, figuras articuladas con ropa intercambiable y ediciones de exhibición para coleccionistas.

El fenómeno no da señales de detenerse. La combinación de nostalgia, estética pop y exclusividad convirtió a los Labubu en un nuevo ícono para quienes buscan destacarse con detalles únicos. Y, como suele suceder en el universo de las tendencias, la aparición de figuras del espectáculo argentino como embajadoras informales de esta moda no hizo más que amplificar su popularidad en la región.