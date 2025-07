Moria Casán regresó a la mesa de Mirtha Legrand y divirtió cuando le preguntaron si pasaría una noche con George Clooney

La divertida reacción de Moria Casán cuando le preguntaron si pasaría una noche con George Clooney (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

Lo que pasó, pasó entre Moria Casán y Mirtha Legrand. Las divas firmaron la paz, primero cuando la conductora de La Noche de Mirtha fue a ver a La One en Cuestión de género, la obra que estelariza con Jorge Marrale, y este sábado le devolvió la gentileza.

“¡Bravo, Chiqui! ¡Qué mesaza te armó la producción! ¿Vos tenés injerencia en los invitados?“, le preguntó la exvedette a la diva de los almuerzos, unos minutos después de que comenzó el programa. ”Sí, por supuesto", le respondió. “¿A quién elegiste primero?“, indagó, con picardía, mientras todos se reían. En ese momento, la animadora la señaló. ”¡Qué pesada!“, lanzó Moria sobre ella misma, tentada.

Entre recuerdos sobre sus comienzos en el teatro, su felicidad por la obra que realiza en el Teatro Metropolitan, su vínculo amoroso con Fernando “Pato” Galmarini y su orgullo por su hija, Sofía Gala, la diva divirtió cuando en la mesa hablaron de la belleza de algunos galanes de Hollywood.

El look de Moria Casán para la mesa de Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)

“Ricky Martin y Brad Pitt son las personas del género masculino más hermosos del planeta Tierra”, opinó Mariano Iúdica, rotundo. En ese momento la dueña de la “lengua karateca” del espectáculo disintió:“Me parece guapo, pero no es el estilo de hombre que me mueve un pelo. Es muy muñequito. Muy rubiecito, con la naricita y americanito”, aseguró.

“Me gustan otro tipo de caras, que tienen otra jeta, la nariz medio grande”, señaló Casán, mientras Luis Novaresio le preguntaba si George Clooney podía ser más de su gusto. “Menos. No me mueve nada”, continuó. “A mí el tipo de hombre que me puede gustar es Federico Fellini, el director de cine”, terminó diciendo, pero la conductora del ciclo se quejó. “Porque era talentoso, pero en su físico no era nada agraciado. Yo le doy importancia”, se diferenció Legrand. “Yo no soy ‘fisiquera’. Me gusta la cabeza”, marcó sus gustos La One.

“¿Pero si viene George Clooney y te dice que quiere estar con vos una noche?“, insistió Novaresio. ”Dame plata", lanzó, con timing teatral provocando las carcajadas de todos los invitados de la mesa. “¿De cuánto hablamos?“, quiso saber el periodista. ”Le regalaron un millón de dólares a Demi Moore hace mil años en película. Yo soy de más linaje que esta señora”, agregó. “No tengo un tipo de hombre predilecto, pero sí me me gusta un hombre que tenga aspecto limpio, perfumado. Buen aspecto, la mirada luminosa y una buena sonrisa”, comentó, sobre sus preferencias.

Mirtha Legran acompañada de Moria Casán, Luis Novaresio, Mariano Iúdica, Jorge Marrale y Natalie Weber

En diálogo con Teleshow, Moria Casán había adelantado cómo fue su reencuentro televisivo con Mirtha. “Antes de ir a lo de la señora, la mejor. Fue la primera mujer que me invitó cuando yo recién comenzaba en el teatro. Ir a lo de la Legrand era como un pasaporte a la notoriedad. Fue divina”, compartió.

“Ninguna sensación especial. Yo como trabajo mucho con el momentismo absoluto, la impronta y lo que resulte en la mesa, la atmósfera y el aura que se vive en el momento en el que todos estamos. No voy con ninguna expectativa de nada. Solamente a dar lo mejor de mí, a hacer un programa para que nos luzcamos todos y se luzca su mesa. Hacer que su programa, que es un clásico, sea estupendo”, pormenorizó.

“Fue un programa muy actual, pero fuera del circuito del más de lo mismo. Tenía mucho level, mucha cosa armoniosa. Estábamos todos en armonía", concluyó.