La polémica frase de Graciela Alfano en respuesta a Susana Giménez: la reacción de la diva

La polémica defensa de Graciela Alfano a Susana Giménez y la reacción de la diva: "Qué frase desafortunada" (Video: LAM, América)

“Nunca fuimos amigas. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. Habla de una carrera de 40 años ¿Qué carrera? ¿¡Qué carrera!?“. Con esas filosas frases, Susana Giménez arremetió contra Graciela Alfano como nunca lo hizo con nadie. La respuesta llegó unos minutos después.

Karina Iavícoli, “angelita” invitada a LAM (América), tuvo la reacción de Grace y allí se despachó con una frase polémica. “No le hice nada. ¿Qué? ¿Maté a Nisman?“, señaló, a través de un mensaje que le hizo llegar a la periodista y que fue cuestionado por Ángel de Brito, como por sus panelistas. Incluso por la propia Susana. “Odio e ignorancia. No está enojada conmigo porque nadie le hizo nada”, señaló Alfano.

“Siempre me odió Susana. Está perdiendo el control de lo que debe o no decir”, se despachó. “Estoy con mi nieta, que es chiquita, obviamente, y entonces no podía ver la tele porque la estaba cuidando”, afirmó, para después referirse al motivo por el que se originó el conflicto entre ambas: la propiedad del famoso tapado que vistió María Julia Alsogaray en la recordada tapa de la revista Noticias en plena era menemista.

Graciela Alfano le respondió a Susana Giménez: “Nunca en mi vida quise ser ella” (Video: LAM, América)

“¿Quién habló de prestarle un tapado a ella?“, lanzó, en alusión a una frase de la conductora en la que la trató de ”piojosa”, para después expresar que no quería salir al aire en el programa. “No quiero hablar. Todo el panel está hablando muy mal de mí”, aseveró. “A Susana le sale el odio que siempre me tuvo. Somos espejo. Ella está hablando de ella, no de mí”, continuó.

“Graciela es siempre provocadora”, introdujo Iavícoli, antes de soltar la controvertida frase de Alfano. “Es odio puro a alguien que no le hizo nada. ¿Qué? ¿Maté a Nisman?“, señaló, en alusión a la muerte del fiscal Alberto Nisman y que fue reprochada por Yanina Latorre, Laura Ubfal y Marcela Feudale. Fue en ese momento en el que Ángel de Brito la interrumpió para dar la respuesta de Susana.

”Está en línea", dijo el conductor, levantando la mano. “¡Qué imbécil! Qué frase desafortunada la de Nisman", reprodujo los dichos de la diva de los teléfonos, repudiando sus expresiones. Graciela Alfano volvió a la carga. Esta vez lo hizo en Pasó en América, el ciclo que le sigue al de De Brito, en donde a través de una comunicación telefónica salió al cruce.

“Pensé que me estaban cargando, que no lo estaba diciendo en serio”, contó la actriz sobre su primera reacción, luego de contar que cuando la diva salió en LAM, ella estaba durmiendo a su nieta y que eran unos amigos que estaban en su casa quienes le contaban lo que estaba ocurriendo en la pantalla. “Yo no soy una principiante. No necesito de esto para ser Graciela Alfano”, se defendió.

Graciela Alfano habló de la polémica con Susana Giménez

“El tapado yo lo tenía en una cámara frigorífica, porque Susana en un momento pone en duda y dice que lo tenía en un frigorífico. Es una cámara frigorífica porque los tapados se guardan en el frío, en una peletería muy conocida desde hace 40 años. Me la pidieron para una producción”, contó, sobre la piel que se ve en la serie de Menem.

“Con María Julia un día salimos a comer junto a Menem y con Miguel Ángel Vicco, en ese momento era el dueño de La Congada y el secretario de él. María Julia me dijo ‘el tapado que va a salir en la tapa es el tuyo’. Yo le dije ‘te va a quedar muy bien, bla, bla, bla’. Después ya sabemos toda la historia. Yo cuento esto como algo que me pasó y el tapado lo tengo acá colgado. Toda mi vida creí eso. Después apareció Graciela Borges y da otra historia. Dice que ella pasaba por ahí y le prestó el tapado. No sé. Debe ser un tapado igual”, relató, sobre su versión de la polémica vintage por el tapado.

“No tengo por qué inventar una vida que tuve y que fue muy rica. Puede haber pasado una confusión, pero llamás por teléfono. Era mi vecina hasta hace 6 meses. No es algo importante ni relevante en mi vida”, continuó. Sobre los dichos de Susana, al tratarla de “piojosa” y que le tiene “las bolas llenas”, expresó su sorpresa. “Estoy impactada por el odio. El tono agresivo cuando ella es una persona que hasta hace muy poco decía ‘amor y paz, seamos buenos’”, lanzó. “Nunca en mi vida quise ser ella”, resaltó.