La angustia de Pipo Cipolatti luego de perder a una de sus mascotas: “Es algo siniestro y doloroso”

Pipo Cipolatti relató la dolorosa pérdida de su gata Jackie y criticó la atención veterinaria a domicilio

Pipo Cipolatti compartió en sus redes sociales una experiencia que, según sus palabras, “es algo siniestro y doloroso que me sucedió hace poco y no me gustaría que le pase a nadie”. “Esto que voy a contar no es una denuncia pública. Es algo siniestro y doloroso que me sucedió hace poco y no me gustaría que le pase a nadie”, expresó el líder de Los Twist, abriendo el relato sobre la muerte de su gata Jackie y la atención recibida por parte de un servicio veterinario a domicilio.

El episodio comenzó el jueves 10 de julio, cuando Jackie, una de las dos gatas del músico —la otra se llama Rodilla—, mostró un comportamiento inusual. Él notó que la gata dejó de dormir a su lado, como solía hacerlo casi todas las noches, y en cambio se acomodó en la mesa del living. Aunque este cambio no le resultó alarmante en un primer momento, ya que la gata a veces elegía ese lugar, la persistencia de la conducta le llamó la atención. “En esta oportunidad estaba todo el tiempo acostada ahí”, relató.

El viernes, debido a un compromiso, no pudo llevarla a una veterinaria, y optó por esperar para ver si la situación mejoraba. Sin embargo, su condición no cambió. El sábado por la mañana, preocupado, buscó en internet un servicio de atención veterinaria a domicilio cercano a su casa, a quienes contactó telefónicamente. Le informaron que llegarían entre las 12 y las 12.30, pero la visita se concretó recién alrededor de las 14.

Durante la consulta, la veterinaria palpó a la gata y le administró una inyección que, según Pipo Cipolatti, “parecía un suero”, sin explicarle con claridad el procedimiento. “Solamente recuerdo que mientras Jackie gritaba de dolor y había que sujetarla, la doctora me decía que eso le iba a levantar el ánimo pero que igual había que extraerle sangre para saber qué tenía”, detalló el músico. Ante la pregunta de por qué no le extraían sangre en ese momento, la profesional respondió: “si no mejora, avisanos y en la semana volvemos a atenderla”. Además, le consultó sobre la alimentación de la gata y le dio varias indicaciones de manera verbal, que el guitarrista consideró confusas y que, según él, deberían haber sido entregadas por escrito.

Tras la consulta, el personal de Patas Club se retiró. En el ascensor, Cipolatti les preguntó a qué hora finalizaban su jornada laboral y recibió como respuesta: “somos médicos, tenemos que estar atentas las 24 horas”. Esta promesa de disponibilidad resultó relevante en el desarrollo posterior de los hechos.

Esa misma noche, hacia las 20, la situación de Jackie empeoró. La gata bajó de la mesa, se dirigió a la habitación de Pipo y se escondió debajo de la cama, justo en el rincón donde solía dormir junto a él. El músico se sintió desbordado y sin saber cómo proceder. “Estaba agonizando”, escribió. Intentó contactar nuevamente servicios de urgencia veterinaria a domicilio, pero no obtuvo respuesta. Envió mensajes a las “doctoras 24 horas”, incluyendo fotos y videos de Jackie en estado crítico. “Fue muy doloroso hacer eso porque además no podía ver bien a causa de las lágrimas”, confesó.

La falta de respuesta por parte del servicio veterinario fue uno de los aspectos que más impactó al líder de Los Twist. “No tuve respuesta alguna. Y Jackie comenzó a morirse lentamente en mis brazos. Y ronroneaba”, relató, describiendo el momento en que su gata falleció mientras la sostenía.

Al día siguiente, el domingo 13, a las 8.30, Pipo llevó el cuerpo de Jackie al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur con la esperanza de que pudieran realizarle una necropsia para conocer las causas de la muerte. Su intención, según explicó, no era determinar si hubo mala praxis, sino encontrar algo de consuelo. Sin embargo, en el instituto le informaron que no realizaban ese tipo de prácticas. “No era fácil buscar lugares donde lo hicieran (sobre todo un Domingo y yo con el cadáver de Jackie dentro de un bolso)”, explicó. Finalmente, decidió dejarla en el instituto, luego de que le explicaran el procedimiento que aplican para dar un “último reposo digno” a los animales que la gente lleva allí.

La respuesta del servicio veterinario llegó recién el lunes 14, un día después del fallecimiento de Jackie. Según Cipolatti, el mensaje recibido sugería que la responsabilidad recaía en él por haberle dado atún ocasionalmente a la gata. El martes, a las 9, volvió a escribirles y solo obtuvo una respuesta automática: “gracias por comunicarse”.

El desenlace de la historia dejó en el músico una profunda desconfianza hacia el servicio recibido. “Si Rodilla se llegara a enfermar, la va a atender un veterinario responsable y que ame a los animales”, concluyó, dejando en claro su decisión de buscar atención profesional diferente en el futuro.