José María Muscari manejó por la ciudad por primera vez y contó la odisea que vivió en el momento de estacionar

La primera salida de José María Muscari y su hijo Lucio al volante y la odisea de estacionar

José María Muscari y su hijo Lucio dieron un paso importante luego de obtener la licencia de conducir: compraron su primer auto y, apenas salió de la concesionaria, la emoción los llevó directamente a la calle, recorriendo Buenos Aires. El momento quedó registrado en un video donde las sensaciones y nervios del debut asomaron sin filtros.

Al volante, Muscari no pudo evitar preguntar a su hijo: “La cosa es así, Lucio, ¿De 1 a 10 ¿Cuán nervioso estás?”. La respuesta de Lucio dejó a la vista el clima de confianza y humor: “Y, con vos manejando no sé”. Instantes después, Muscari subrayó la importancia del momento: “Manejando. Debutando con nuestro auto. Ya tenemos nuestro auto. Estamos arriba del auto. No puedo dispersarme más con estas historias. En breve estaremos publicando una foto de nuestra nueva adquisición. Nuevo desbloqueo destrabado. Tengo auto. Soy conductor con mi hijo. Vamos”.

Una vez superada la primera vuelta, la experiencia de José María Muscari y Lucio sumó otra dinámica: el intercambio de roles al volante. Muscari lo contó en uno de sus videos, donde quedó claro el acuerdo que establecieron padre e hijo para el estreno del auto. “Y ahora. Roles invertidos. Ahora maneja el capo. Ese fue nuestro arreglo el día que sacábamos el auto de la concesionaria, mitad de viaje yo y mitad de viaje el señor. Después quién lo va a estacionar, veremos. Ahí estamos en otro tema. Pero aventura. El chabón concentrado. Vamos, Luchito.”

Mientras Lucio asumía el control, Muscari no dudó en remarcar las habilidades de su hijo, con palabras de aliento y un dejo de sorpresa: “Él maneja mejor que yo obvio. Así son las cosas. Ahí arranca. Vamos. Muy bien maneja el tipo. No se puede creer. 17 pirulos y maneja mejor que este viejo de 48. Yo aprendí a manejar gracias a él. Te juro. Yo no me animaba. Rendí el examen. Aprobé. Dimos juntos todo. Y acá estamos, con nuestro primer autito.”

El camino en auto propio no tardó en sumar anécdotas y ciertos desafíos para José María Muscari. Uno de los momentos más recordados quedó registrado en un tercer video, donde el flamante conductor relató las dificultades para estacionar el vehículo. “Las aventuras con el auto hasta acá van más o menos así. Uno: para estacionarlo y para sacarlo del garaje de mi edificio por supuesto que me ayuda la persona que maneja el garaje. Pero yo directamente no lo sé entrar ni sacar.”

Lucio, al volante

La travesía no terminó en el garaje. El mismo relato detalla el contexto de una de las primeras salidas, relacionadas con actividades de Lucio: “Vinimos hasta una actividad que tiene Lucio, que yo lo estoy esperando ahora. Lucio estaba llegando tarde a la actividad, por lo cual me trajo manejando él. Ahora el arreglo es que yo vuelvo manejando a casa con él cuando sale. Pero el gran desafío era que él me dejó el auto y yo iba a estacionar. Estacioné. ¿Cómo? Perfecto. ¿Por qué? Porque encontré un extraordinario lugar.”

A pesar de ese golpe de suerte, los nervios aparecieron en plena maniobra. Muscari reconoció la tensión frente a una tarea que puede intimidar a cualquier principiante: “Y cuando no pude más con la maniobra, estaba muy estresado porque el auto estaba muy para afuera. Detuve la marcha, me bajé del auto y le pedí a alguien que por favor me ayude.” Finalmente, contó cómo una persona, a quien identificó como venezolana, le resolvió el problema: “Y el capo, que creo que era venezolano, me lo estacionó. Así que así estamos: brindo por mi salud mental.”

Hace 21 días, José María Muscari y Lucio obtuvieron su licencia de conducir, un logro que celebraron compartiendo sus sensaciones en redes sociales. El propio Muscari relató: “Estamos camino a rendir nuestro examen de manejo... Anoche nos quedamos repasando con Lucio toda la parte conceptual”. La preparación incluyó clases prácticas y teóricas junto al profesor Giovanni y la academia de conductores Maneja2. Luego del examen, Muscari, que aprobó a los 48 años y Lucio a los 17, no ocultó su satisfacción. La jornada estuvo cargada de nerviosismo y expectativas, pero también marcó un objetivo cumplido en familia.