El llamativo pedido de Alex Caniggia a Melody Luz a poco tiempo de su reconciliación: “Mamu”

Alex compartió una foto retro de Melody embarazada y expresó su deseo en las redes (Instagram)

Luego de darse una segunda oportunidad como pareja, Alex Caniggia y Melody Luz atraviesan un momento de armonía y conexión familiar. Padres de Venezia, su primera hija juntos, el mediático y la bailarina comparten en sus redes sociales múltiples postales del día a día con la pequeña, así como gestos de cariño mutuo que marcan la nueva etapa que atraviesan. Y en las últimas horas, Alex volvió a sorprender a sus seguidores al publicar un recuerdo íntimo que expone uno de sus deseos más personales.

Desde sus historias de Instagram, el mediático republicó una foto de archivo que Melody había compartido poco antes de convertirse en madre por primera vez. En la imagen, se los ve abrazados, con la bailarina luciendo su panza de embarazada en primer plano. Sobre esa postal, Alex escribió un mensaje contundente y tierno a la vez: “Mamu, tenemos otro”. De esa manera, dejó en evidencia su anhelo de volver a ser padre con Melody.

El gesto no pasó inadvertido para sus seguidores, quienes celebraron el mensaje en medio de la reciente reconciliación de la pareja. Fue hace menos de un mes cuando retomaron el vínculo tras una separación de tres meses. Desde entonces, sus publicaciones conjuntas se volvieron frecuentes, y la exposición de su vínculo, más sólida que nunca.

"Mamu, tenemos otro", escribió Alex sobre la imagen retro junto a Melody

El contexto no es menor: este deseo compartido llega también en medio de un conflicto familiar de larga data que volvió a escalar en las últimas semanas. En particular, el vínculo entre Alex y su madre, Mariana Nannis, atraviesa uno de sus momentos más tensos. Todo comenzó a raíz de un comentario que la exesposa de Claudio Paul Caniggia habría hecho sobre la forma de vestir de su nieta.

Alex no dudó en exponer públicamente el desacuerdo a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, el conductor apuntó de lleno contra Nannis por su mirada crítica hacia la nena, y por su distancia con la niña desde que nació. “Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro”, escribió con dureza.

El descargo fue creciendo en intensidad, con frases dirigidas directamente al corazón del conflicto. “¿Qué clase de persona rechaza su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia”, agregó Alex. La publicación generó una fuerte repercusión, no solo entre sus seguidores sino también entre quienes siguen de cerca los conflictos mediáticos de la familia Caniggia.

Alex Caniggia criticó duramente a Mariana Nannis por sus comentarios hacia Venezia (Video: Instagram)

Lejos de matices o reconciliaciones posibles, el mensaje del mediático tuvo un tono definitivo. En uno de los tramos más fuertes de su texto, expresó su decepción por la forma en que Mariana se refirió a la pequeña. “Una abuela así no solo lastima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor. Que quien rechaza a una nieta por su ropa en realidad está mostrando su pobreza en el alma, su vacío”, escribió. Y concluyó: “Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel. Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo”.

Mientras el conflicto con su madre sigue sin resolverse, Alex parece haber encontrado contención y estabilidad en su familia con Melody. En esta nueva etapa, marcada por la exposición del vínculo y los proyectos compartidos, la pareja no descarta volver a apostar por la paternidad. El deseo de “tener otro” parece tan firme como el compromiso que decidieron renovar.