Crece el conflicto entre Alex Caniggia y Mariana Nannis: “Arrastra una herencia de odio y de rencor”

Las duras palabras de Alex Caniggia contra su madre

En las últimas horas estalló una nueva batalla familiar en público: Alex Caniggia destrozó a Mariana Nannis por comentarios hirientes hacia su hija Venezia. El conflicto, en plena escalada, cruzó un límite cuando la exesposa de Claudio Paul fue señalada por el propio Alex como responsable de una herida profunda en el núcleo más íntimo de su familia. ¿Hasta dónde puede llegar una pelea entre madre e hijo cuando en el medio se nombra a una nieta?

Todo explotó nuevamente en Instagram. Allí, el mediático no dudó en hacer públicos sus sentimientos tras escuchar que Mariana Nannis criticaba el tipo de ropa que usaba Venezia, la pequeña hija de Alex. Frente a sus seguidores, el influencer disparó: “Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro”. Fueron palabras contundentes, sin concesiones ni filtros, lanzadas como dardos con destinatario asegurado.

En su mensaje, no solo defendió a su hija, sino que apuntó directamente al corazón del vínculo materno-filial. “¿Qué clase de persona rechaza su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia”, remató el mediático, abriendo la herida sin temor a mostrarla.

La tensión creció en cada frase. En uno de los pasajes más duros contra su madre, Alex confesó el dolor que le produjeron las palabras de Nannis sobre Venezia. Una nena que, como él mismo señaló, todavía no puede defenderse sola. “Una abuela así no solo lastima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor. Que quien rechaza a una nieta por su ropa en realidad está mostrando su pobreza en el alma, su vacío. Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel. Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo”, concluyó con amargura.

Estos dichos no surgieron aislados. La disputa entre Alex Caniggia y Mariana Nannis se intensificó en los últimos días, y en la pelea se coló también Charlotte, la hermana del mediático. La reconciliación de Alex con Melody Luz no fue recibida con alegría dentro del entorno, lo que sumó más tensión al ambiente familiar.

En este clima, el influencer decidió lanzar un mensaje abierto y claro a toda su familia, aunque sin mencionar nombres propios: “Gente, no opinen de la pareja de sus hermanos, hermanas, primos, tíos. No tenés por qué opinar porque esa es su vida, es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno”, publicó en sus historias de Instagram. ¿Se puede regular el amor y el juicio dentro de una familia mediática donde todo se ventila en público?

Mariana Nannis habló de la relación con sus tres hijos

El contexto era un torbellino: cruces encendidos entre Melody Luz y Nannis tanto en redes sociales como en entrevistas televisivas. Pero Alex insistió en blindar su pareja y su núcleo más cercano de los embates internos y externos. “Gente, mensaje claro. Y me olvidé de decir algo más importante. ¡A la gilada ni cabida!”, sentenció el influencer, poniendo punto final —al menos por el momento— a una guerra en la que nadie parece dispuesto a retroceder.

Por su parte, en los últimos días se conoció la respuesta de la matriarca del clan. El periodista reprodujo un audio que Nannis le envió de manera privada, donde defendió con firmeza a su hija y cuestionó la actitud de Luz. “A Charlotte no le gusta el conflicto. Es una chica que evita el conflicto”, afirmó, marcando una clara diferencia con la pareja de su hijo. Y sin anestesia, disparó: “Y bueno, esta pulga se ve que es conflictiva. Le gusta el conflicto con todo el mundo”.