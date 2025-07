Uno por uno, todos los ganadores de Infobae en los Martín Fierro de los Portales Web

Presentacion - Martín Fierro 2025 a los portales web

En un evento único, este viernes, el salón principal de Goldcenter Eventos se viste de gala para recibir, por primera vez, a los Martín Fierro de los Portales Web. Con la organización de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la ceremonia busca destacar lo mejor de los servicios periodísticos online.

Julieta Prandi y Sergio Lapegüe son los conductores de los Martín Fierro de los Portales Web (Adrian Escandar)

Una vez que el reloj marcó las 20, las diversas personalidades del rubro comenzaron a recorrer la alfombra roja. Las figuras fueron recibidas por un salón cuidadosamente acondicionado, el cual contaba con 48 mesas redondas, cada una con capacidad para aproximadamente nueve personas. La disposición busca garantizar que todos los asistentes tengan una visión clara del escenario principal, donde se desarrolla la ceremonia, y también de las pantallas LED laterales, que proyectan imágenes y videos. La ambientación combina elegancia y modernidad, con una iluminación cálida que contrasta con la sobriedad de las mesas vestidas con mantelerías en tonalidades neutras. La vajilla elegida es blanca, mientras que los cubiertos plateados aportan un detalle clásico a la estética general.

La ceremonia, la cual es transmitida en vivo por Infobae, cuenta con la conducción de Julieta Prandi y Sergio Lapegüe, ambos reconocidos por sus trayectorias en medios televisivos y radiales. La modelo, con experiencia frente a cámaras y en la literatura, y el periodista, habitual referente en noticieros y ciclos de actualidad, serán los encargados de guiar a los asistentes y espectadores a lo largo de la gala.

Así recibió el salón a las figuras del periodismo en la ceremonia (RS Fotos)

Bajo una lluvia de aplausos, Julieta Prandi y Sergio Lapegüe ingresaron al salón para dar inicio al evento. “El primero para nosotros es un orgullo formar parte de este momento. Vamos a premiar a todos los trabajadores del periodismo online en la historia”, afirmó el conductor.

Luego, Luis Ventura se presentó en el escenario y dio la bienvenida a los presentes: “Estamos más vivos que nunca, que se extienda. Un buen día me cansé de abrir diarios con catástrofes, tragedias, hechos policiales. ¿No hay buenas noticias para publicar?. Así pensé, ¿por qué no celebrar lo que tenemos?. ¿Por qué no distinguir a los grandes trabajadores de este país?. Hacemos periodismo y comunicación todos los días. Quiero agradecer a la gente de Infobae que se acercó y propuso la pantalla y el medio de comunicación”.

Todos los ganadores de Infobae

Infobae ganó la estatuilla a Sitio de noticias latinoamericano

Redactor de judiciales

Nicolás Pizzi (infobae.com) (Ganador)

Hernán Cappiello (lanacion.com.ar)

Irina Hauser (pagina12.com.ar)

Alejandra Lazo (revistaquorum.com.ar)

Sitio de noticias latinoamericano

Infobae.com/América (Ganador)

Elobservador.com.uy

Latercera.com

Entrevista o reportaje

Tatiana Schapiro ganó en la categoría Entrevista o reportaje

Tatiana Schapiro (Infobae.com) (Ganadora)

Daniela Pasik (Clarín.com)

José del Río (Lanacion.com.ar)

Victoria Liendo (Seúl.ar)

